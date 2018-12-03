Những tuyệt chiêu ‘nhỏ mà có võ’ các cặp đôi nên thử nếu muốn ‘chuyện yêu’ ngày càng thăng hoa

Làm thế nào để chàng và nàng đều hưng phấn khi “yêu”? Đôi khi những điều tưởng chừng nhỏ nhặt trong mỗi “cuộc yêu” lại là chất xúc tác giúp cả hai dễ dàng thăng hoa. Nếu “ chuyện ấy ” đang ngày càng tẻ nhạt khiến bạn nhàm chán, hãy thử áp dụng những tuyệt chiêu dưới đây để biến mọi thứ trở nên mới lạ và thú vị hơn.

Hãy dành cho nàng hoặc chàng cái nhìn đầy say mê, ngôn ngữ không lời này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách của cả hai, giúp bạn và chàng tập trung vào “cuộc yêu” hơn và tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất. Tuy vậy, điều này không đồng nghĩa với việc bạn phải nhìn chằm chằm vào chàng mọi lúc, nó sẽ phản tác dụng đấy!

Điều tưởng chừng đơn giản này có thể giúp cải thiện chất lượng “cuộc yêu” nếu bạn biết áp dụng đúng cách. Nhiều người khi “lâm trận” thường bỏ qua việc giao tiếp ánh mắt với nhau nhưng lại chẳng hề biết rằng nó có thể mang lại cho cả hai những cảm xúc ngọt ngào.

Hãy cố giữ ánh nhìn đầy khêu gợi khi bắt đầu ‘cuộc yêu’ – Ảnh minh họa: Internet

Đừng quên những nụ hôn

Màn dạo đầu với những nụ hôn đầy ngọt ngào sẽ giúp cả hai dễ dàng có được hưng phấn khi nhập cuộc. Mặc dù vậy, không ít cặp đôi bỏ quên cử chỉ ngọt ngào này trong mỗi “cuộc yêu”.

Những nụ hôn khi nhẹ nhàng, lúc lại say đắm, cuồng nhiệt sẽ là thứ gia vị tuyệt vời giúp gắn kết hai người. Vì vậy, đừng ngần ngại trao cho nhau những nụ hôn lãng mạn để đối tác cảm nhận được tình cảm của bạn cũng như giúp cả hai có được những trải nghiệm thú vị hơn bao giờ hết.

Đồng bộ hơi thở

Sự đồng điều trong hơi thở là cách hiệu quả giúp xóa bỏ khoảng cách giữa hai người và đảm bảo “cuộc yêu” không bị lạc nhịp. Hãy đặt tay lên ngực chàng để cảm nhận hơi thở từ anh ấy, điều này sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát nhịp độ “cuộc yêu”. Khi cả hai đón nhận được những cảm giác hưng phấn này thì “chuyện ấy” sẽ thăng hoa hơn bao giờ hết.

Sự đồng điều trong hơi thở là cách hiệu quả giúp xóa bỏ khoảng cách giữa hai người - Ảnh minh họa: Internet

Trải nghiệm những tư thế mới

Nếu “cuộc yêu” của bạn đang dần nhàm chán và tẻ nhạt, hãy thử thay đổi với những góc yêu và tư thế mới để “chuyện ấy” trở nên thú vị hơn. Hãy cùng trò chuyện với đối tác của mình để cả hai thấu hiểu nhau hơn trước khi thử nghiệm những điều mới mẻ.

Đây chính là cách hữu hiệu nhất giúp đổi mới “chuyện yêu” và khiến cả hai dễ dàng đạt cực khoái, chúng sẽ giúp cả hai có những giây phút tuyệt vời và trải nghiệm khó quên.