Những lý do không thể tưởng tượng nổi khiến nàng khó 'lên đỉnh' bất chấp đối tác điêu luyện đến mức nào

Chuyện vợ chồng 31/07/2017 19:15

Theo các nhà khoa học Mỹ, có 5 lý do không tưởng khiến phụ nữ khó thăng hoa trong "chuyện ấy" bất kể chàng của họ có là một chuyên gia về chuyện ấy đi chăng nữa.

Theo nghiên cứu của Đại học Indiana (Mỹ), phụ nữ thường khó đạt cảm giác "yêu" trên giường hơn là đàn ông bởi những lý do mà không ai ngờ tới.

Những lý do không thể tưởng tượng nổi khiến nàng khó 'lên đỉnh' bất chấp đối tác điêu luyện đến mức nào - Ảnh 1
Các nàng không cảm nhận được cảm giác tuyệt vời mang lại trong "chuyện ấy" sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm của cả hai vợ chồng - Ảnh: Internet

1. Uống không đủ nước

Nước rất quan trọng trong quá trình quan hệ để đạt được cảm giác thăng hoa. Các mô tại khu vực "cấm địa" khi hoạt động, cần được cung cấp đủ lượng nước để có đủ độ trơn mượt.

Những lý do không thể tưởng tượng nổi khiến nàng khó 'lên đỉnh' bất chấp đối tác điêu luyện đến mức nào - Ảnh 2
Thiếu nước làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc cảm nhận "chuyện yêu" - Ảnh: Internet

Chính vì thế, phụ nữ cần bổ sung đủ lượng nước mỗi ngày cho cơ thể. Đặc biệt là sau khi uống rượu vì chất cồn khiến cho cơ thể mất nước nhanh hơn.

2. Đi giày cao gót thường xuyên

Con gái thường xuyên mang giày cao gót khiến cho máu lưu thông gặp khó khăn. Đồng thời làm ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ và dây thần kinh xung quanh vùng kín, cản trở tín hiệu cảm giác ở đây khi cả hai "làm việc".

3. Ngồi quá nhiều

Phụ nữ làm việc văn phòng thường phải ngồi trong thời gian dài, ảnh hưởng không tốt đến các cơ vùng chậu.

Theo các chuyên gia về tình dục và sinh sản trên thế giới, nữ giới sẽ cảm thấy những dấu hiệu của việc khó đạt cảm giác cao nhất khi gần gũi cùng người ấy sau vài tháng thường xuyên ngồi lâu.

Những lý do không thể tưởng tượng nổi khiến nàng khó 'lên đỉnh' bất chấp đối tác điêu luyện đến mức nào - Ảnh 3
Với đối tượng phụ nữ làm văn phòng, ngồi quá lâu và ít vận động là nguyên nhân khiến các nàng khó "lên đỉnh" - Ảnh: Internet

Cách khắc phục tình trạng này rất đơn giản: Các chị em nên đứng dậy đi lại sau khoảng 30 phút ngồi làm việc. Ngoài ra,  hãy tập một vài động tác đơn giản để kéo giãn các cơ vùng chậu như lắc hông, xoạc chân...

4. Quên "xả nước" trước khi lên giường

Vì quá háo hức nên nhiều chị emphụ nữ quên mất việc đi vệ sinh trước khi "yêu", đây là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến các nàng mất hứng khi cùng chàng âu yếm.

Hãy tưởng tượng còn gì mất hứng hơn khi ân ái mà bạn cảm thấy buồn tiểu nhưng phải ra sức nhịn. Chính trạng thái lo lắng "tức nước vỡ bờ" là thủ phạm làm các nàng không tập trung vào "cuộc vui" từ đó khiến việc "lên đỉnh" khó khăn, trở ngại.

5. Kìm nén âm thanh

Những âm thanh phát ra tự nhiên từ cả hai sẽ giúp cho hoạt động trên giường thêm phần thú vị. Đừng ngại cảm nhận những cảm giác mà "chuyện ấy" mang lại, bạn hãy tự tin bộc lộ những cảm xúc theo bản năng bằng những âm thanh. 

Các nhà tình dục học Pháp cho biết nếu nữ giới cứ kìm nén những âm thanh của cảm xúc, sẽ không bao giờ tận hưởng được sự tuyệt vời thú vị trong chuyện chăn gối.

 

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Từ khóa:   quan hệ tình dục chuyện vợ chồng lý do làm phụ nữ khó lên đỉnh

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