Là phái mạnh, hiếm khi có ai có thể toàn tâm toàn ý với người phụ nữ mình yêu đến hết cuộc đời, nhất là khi “sóng gió” cuốn tới và những vấn đề liên quan đến tình cảm, tâm lý, chuyện “chăn gối”… Nắm bắt được những lý do khiến chàng ngoại tình sẽ giúp các chị em có thể phòng ngừa, khắc phục vấn đề nhằm duy trì hạnh phúc và tạo sự gắn bó dài lâu trong hôn nhân.
Dưới đây là những lý do thông thường khiến cánh mày râu có mối quan hệ ngoài luồng.
Sức quyến rũ từ người phụ nữ giảm
Sau một khoảng thời gian chung sống bên nhau, có thể do bận rộn với côngt? việc hoặc bận chăm sóc gia đình và con cái, người phụ nữ trở nên lười vận động và ít có thời gian để chăm chút cho bản thân mình. Từ đó, vóc dáng thon gọn của phái đẹp đã trở nên xồ xề, mất đi sự hấp dẫn và quyến rũ như trước. Chính vì không còn thấy được nét đẹp gợi cảm của vợ nên đàn ông đã không còn rung động nữa và họ sẽ đến với người phụ nữ khác hấp dẫn hơn.
Phụ nữ hay cằn nhằn
Hầu hết đàn ông không thể chịu đựng nổi tính hay cằn nhằn của người phụ nữ, khiến cuộc sống của họ trở nên có nhiều áp lực, đau đầu, góp phần phá vỡ hạnh phúc gia đình. Do đó, người phụ nữ nên dịu dàng, luôn quan tâm, chia sẽ và tìm cách giải quyết vấn đề cùng với người yêu của mình. Đây là dịp để hai người hiểu nhau hơn. Từ đó, tình cảm giữa đôi bên sẽ được củng cố và gắn bó hơn.
Muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông
Mặc dù đã có gia đình và con cái nhưng phái mạnh thường vẫn ngoại tình vì họ muốn khẳng định bản lĩnh đàn ông của mình. Họ cho rằng họ vẫn còn có sức hấp dẫn để thu hút người phụ nữ khác và họ cảm thấy tự tin, thích thú với điều này. Vì vậy, bạn nên luôn tạo mọi cơ hội mới mẽ và thuận lợi để chàng khẳng định tầm quan trọng của mình khi làm điều gì đó cho phái đẹp.
Không thỏa mãn chuyện “chăn gối”
Trong tình yêu, bên cạnh sự đồng điệu về tâm hồn và tình thương, chuyện “chăn gối” cũng là yếu tố quan trọng để duy trì mối quan hệ giữa hai người. Nếu người đàn ông không được đáp ứng đầy đủ nhu cầu “chăn gối” của mình, tất nhiên họ sẽ tìm đến một đối tượng khác để thỏa mãn.
Trên thực tế, có rất nhiều người phụ nữ vì nhiều lý do đã không đáp ứng được nhu cầu sinh học của cánh mày râu. Họ thường bào chữa rằng mình mệt mỏi với những đứa con, hoặc phải làm việc cả ngày, nên dẫn đến xao lãng đáp ứng lại đòi hỏi của chồng.
Đây chính là cơ hội để chàng tìm đến với những mối quan hệ ngoài luồng và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc hôn nhân trong gia đình bạn.