Sau một khoảng thời gian chung sống bên nhau, có thể do bận rộn với công t? vi ệc hoặc bận chăm sóc gia đình và con cái, người phụ nữ trở nên lười vận động và ít có thời gian để chăm chút cho bản thân mình. Từ đó, vóc dáng thon gọn của phái đẹp đã trở nên xồ xề, mất đi sự hấp dẫn và quyến rũ như trước. Chính vì không còn thấy được nét đẹp gợi cảm của vợ nên đàn ông đã không còn rung động nữa và họ sẽ đến với người phụ nữ khác hấp dẫn hơn.

Hầu hết đàn ông không thể chịu đựng nổi tính hay cằn nhằn của người phụ nữ, khiến cuộc sống của họ trở nên có nhiều áp lực, đau đầu, góp phần phá vỡ hạnh phúc gia đình. Do đó, người phụ nữ nên dịu dàng, luôn quan tâm, chia sẽ và tìm cách giải quyết vấn đề cùng với người yêu của mình. Đây là dịp để hai người hiểu nhau hơn. Từ đó, tình cảm giữa đôi bên sẽ được củng cố và gắn bó hơn.

Muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông

Mặc dù đã có gia đình và con cái nhưng phái mạnh thường vẫn ngoại tình vì họ muốn khẳng định bản lĩnh đàn ông của mình. Họ cho rằng họ vẫn còn có sức hấp dẫn để thu hút người phụ nữ khác và họ cảm thấy tự tin, thích thú với điều này. Vì vậy, bạn nên luôn tạo mọi cơ hội mới mẽ và thuận lợi để chàng khẳng định tầm quan trọng của mình khi làm điều gì đó cho phái đẹp.

Không thỏa mãn chuyện “chăn gối”

Trong tình yêu, bên cạnh sự đồng điệu về tâm hồn và tình thương, chuyện “chăn gối” cũng là yếu tố quan trọng để duy trì mối quan hệ giữa hai người. Nếu người đàn ông không được đáp ứng đầy đủ nhu cầu “chăn gối” của mình, tất nhiên họ sẽ tìm đến một đối tượng khác để thỏa mãn.

Trên thực tế, có rất nhiều người phụ nữ vì nhiều lý do đã không đáp ứng được nhu cầu sinh học của cánh mày râu. Họ thường bào chữa rằng mình mệt mỏi với những đứa con, hoặc phải làm việc cả ngày, nên dẫn đến xao lãng đáp ứng lại đòi hỏi của chồng.

Đây chính là cơ hội để chàng tìm đến với những mối quan hệ ngoài luồng và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc hôn nhân trong gia đình bạn.