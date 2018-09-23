Đêm tân hôn, vợ cần chuẩn bị những gì để tạo ấn tượng khó quên với chồng?

Chuyện vợ chồng 23/09/2018 05:30

Chắc hẳn rất nhiều phụ nữ thắc mắc đêm tân hôn cần chuẩn bị những gì để có một đêm ngọt ngào, lãng mạn và tạo ấn tượng khó quên cho chính bản thân và người chồng của mình.

Với mỗi người phụ nữ đêm tân hôn sẽ là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời. Vì thế hãy chuẩn bị thật chu đáo để đêm tân hôn thực sự ngọt ngào, ấn tượng cùng nửa kia.

1. Hãy trang bị những kiến thức về tình dục

Đừng để đêm tân hôn của hai người diễn ra trong bối rối, loay hoay chỉ vì cả hai đều không có kiến thức về tình dục. Do đó để không rơi vào tình cảnh này, bạn cần phải trang bị cho mình những kiến thức về cơ bản về việc chăn gối vợ chồng. Bạn phải biết mình sẽ làm gì, cần phải làm gì trong đêm tân hôn. Việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến những cảm xúc đêm tân hôn cũng như tình cảm, sự gắn kết yêu thương giữa hai vợ chồng nên bạn không phải e ngại điều gì cả.

Đêm tân hôn cần chuẩn bị những gì
Đêm tân hôn cần chuẩn bị những gì? - Ảnh minh họa: Internet

Khi có kiến thức về tình dục dù ít hay nhiều sẽ giúp bạn tự tin hơn khi "nhập cuộc". Đồng thời dẫn dắt chuyện yêu của đêm tân hôn diễn ra thật nhẹ nhàng, thoải mái và đong đầy xúc cảm cho cả hai.

2. Hãy luôn giữ cơ thể sạch sẽ, thơm tho và khỏe mạnh

Ngày cưới chắc chắn ai cũng sẽ mệt mỏi vì phải tất bật ngược xuôi, lo liệu đủ thứ chuyện. Thế nhưng đừng vì vậy mà bỏ mặc bản thân. Thay vào đó chị em hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và xả tress bằng cách tắm gội sạch sẽ. Việc này vừa giúp cơ thể được thoải mái, thư giãn vừa giúp bạn tự tin hơn cho chuyện yêu vào đêm tân hôn cùng với người bạn đời.

Vợ chồng mới cưới đêm tân hôn cần chuẩn bị những gì? Đó là bạn hãy sử dụng thêm nước hoa nếu muốn cơ thể thơm tho và tạo sự cuốn hút đối với người chồng. Mặt khác trước thời khắc quan trọng của cuộc đời hãy chắc chắn bạn có một cơ thể thật khỏe mạnh để đón nhận một đêm tân hôn nồng nhiệt, đầy xúc cảm và ý nghĩa.

Làm thế nào để có đêm tân hôn ngọt ngào
Làm thế nào để có đêm tân hôn ngọt ngào? - Ảnh minh họa: Internet

3. Chú ý đến không gian

Hầu hết vào ngày cưới, phòng của các cặp vợ chồng sẽ được trang trí ấn tượng với hoa, bóng bay, ảnh cưới,… Tuy nhiên để tạo một không gian thật sự thoải mái, dễ chịu và tự nhiên để cả hai "nhập cuộc" dễ dàng thì bạn phải đảm bảo không gian phòng tân hôn phải sạch sẽ, thoáng đãng.

Bạn hãy sử dụng nước hoa xịt phòng hoặc cắm một bình hoa tươi hay những giỏ hoa khô để đảm bảo không gian phòng vừa có mùi hương dịu nhẹ vừa thêm lãng mạn, ngọt ngào. Cùng với đó hãy tận dụng bóng ngủ hay ánh nến mờ mờ để cả hai có những giây phút bên nhau thật sự ấm áp và gần gũi.

4. Khen ngợi nhau

Nói chuyện trong lúc làm chuyện ấy vào đêm tân hôn cũng rất quan trọng. Bởi tâm lý của phụ nữ trong đêm tân hôn thường lo lắng, e ngại. Vì thế những lời nói khen ngợi, khuyến khích, động viên từ người chồng sẽ khiến đêm tân hôn ngọt ngào và dễ dàng hơn đối với cả hai.

Đêm tân hôn lãng mạn cho vợ chồng trẻ
Đêm tân hôn lãng mạn cho vợ chồng trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra vợ cũng nên dành những lời khen ngợi, khuyến khích người bạn đời của mình. Nếu được việc, hãy chia sẻ cùng nhau về mong muốn và nhu cầu về chuyện ấy với đối phương sẽ là cách để cả hai hiểu nhau hơn, giúp cuộc yêu dễ dàng, thoải mái mà không còn sự ngại ngùng ngăn cách.

5. Không nên đặt nặng quá vấn đề "lên đỉnh" hay sự ngọt ngào, lãng mạn

Vợ chồng mới cưới dù đã chuẩn bị đầy đủ cũng không thể chắc chắn rằng đó sẽ là đêm tân hôn lãng mạn và ngọt ngào. Bởi những bỡ ngỡ, lúng túng trong lần đầu làm chuyện ấy là điều không thể tránh khỏi. Vì thế đừng đặt nặng vấn đề "lên đỉnh" hay kỳ vọng quá nhiều thì sẽ không bị sốc và chán nản khi mọi thứ không như mong đợi. Hãy cứ làm thật tốt và mãn nguyện với những gì mình đạt được thì đêm tân hôn của vợ chồng trẻ sẽ để lại ấn tượng nhất đối với cả hai.

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