Cách làm giảm mệt mỏi sau khi quan hệ

Chuyện vợ chồng 22/01/2019 15:54

Các cặp vợ chồng cần nghỉ ngơi hợp lý và có chế ăn uống khoa học mới có thể nhanh chóng giảm mệt mỏi và phục hồi lại số năng lượng đã bị mất sau mỗi lần quan hệ.

Quan hệ tình dục là bài tập thể chất đem lại sự mãn nguyện và hạnh phúc nhưng cũng làm tiêu hao khá nhiều năng lượng của các cặp đôi. Vì nó như một môn thể thao luôn hoạt động ở cường độ mạnh, sau khi kết thúc dù ít hay nhiều thì phong độ cũng có phần sụt giảm, mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Chính vì vậy, sau khi kết thúc cuộc “yêu” để phục hồi thể lực nhanh chóng, các cặp đôi nên:

Ngủ nude tốt cho sức khỏe

Ngủ nude tốt cho sức khỏe vợ chồng sau quan hệ
Ngủ nude tốt cho sức khỏe vợ chồng sau quan hệ

Giấc ngủ có vai trò rất quan trọng, giúp cơ thể phục hồi lại sức khỏe sau khi hoạt động tình dục. Khi ngủ cơ thể tiết ra những hormon hỗ trợ quá trình chuyển hóa, giúp não bộ hệ thống hóa lại các thông tin đã tiếp nhận, đồng thời cải thiện khả năng ghi nhớ dài hạn. Bên cạnh đó, khi ngủ cũng là lúc cơ thể điều tiết lại việc tuần hoàn máu, tuy nhiên việc mặc quần áo khi ngủ sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình tuần hoàn này rất nhiều. Đặc biệt là đối với những chiếc quần chip quá chật, khiến cho việc bài tiết mồ hôi bị ứ đọng, làm cơ thể nóng bức, mệt mỏi và gây ra tình trạng viêm nhiễm “cậu nhỏ”, “cô bé”. Chính vì vậy, sau khi quan hệ các cặp đôi hãy để cho cơ thể thoải mái, thả lỏng và thư giãn bằng cách ngủ nude vừa giúp phục hồi năng lượng vừa góp phần tăng cảm giác thân mật và liên kết 2 người với nhau.

Nạp năng lượng thông qua thực phẩm

Sau khi ngủ dậy thì các bạn cần có một bữa ăn thịnh soạn để bồi bổ cho bản thân, bù đắp lại lượng calo đã hao hụt đáng kể trước đó. Đầu tiên, hãy uống một ly nước ép trái cây vì đây là món đồ uống có tác dụng làm dịu cảm giác mệt mỏi, chúng chứa rất nhiều khoáng chất, fructose, vitamin C, giàu năng lượng, kali, có thể bổ sung nhanh chóng sự thiếu hụt kali do đổ mồ hôi nhiều sau khi quan hệ tình dục. Sau đó, các bạn nên ăn đủ chất có nghĩa là cân bằng giữa tinh bột, chất béo và chất đạm hoặc có thể kết hợp chế độ ăn gồm chất béo nhưng ít, protein và carbonhydrat. Tỷ lệ các thành phần này trong bữa ăn luôn phải đảm bảo theo đúng tỷ lệ lần lượt là protein, carbonhydrat, chất béo ở mức 40%:35%:25%, giúp bạn cải thiện các số đo của cơ thể, giảm trọng lượng thừa.

Nạp năng lương thông qua bữa ăn thịnh soạn
Nạp năng lượng thông qua bữa ăn thịnh soạn

Trong tỷ lệ này thì protein luôn được bổ sung nhiều nhất trong bữa ăn, bởi đây là nguyên liệu quan trọng để duy trì sự ổn định hoạt động của cơ thể. Ngoài ra, còn có tác dụng cường tinh ích khí mạnh mẽ, cải thiện sức sống và chất lượng tinh trùng, giúp nam giới nhanh chóng phục hồi sức mạnh thể lực. Vì vậy, sau khi quan hệ tình dục nếu cảm thấy mệt mỏi về thể chất, các cặp đôi có thể ăn 1-2 quả trứng, trứng rất giàu đạm chất lượng cao, bao gồm protein và globulin, 8 axit amin thiết yếu cho cơ thể. Ngoài ra có thể ăn thịt bò, hoặc thịt heo nạc, thịt ức gà đều được. Đồng thời, bữa cần cần bổ sung thêm chất xơ, chất chống oxy hóa từ rau xanh, trái cây… để chống lão hóa cũng như giúp cơ thể không cảm thấy ì ạch khi tiêu hóa.

Bổ sung thêm hoa quả tốt cho hệ tiêu hóa của hai vợ chồng
Bổ sung thêm hoa quả tốt cho hệ tiêu hóa của hai vợ chồng

Chế độ ăn cân bằng bao giờ cũng không thể thiếu được nước lọc. Có nghĩa là các bạn cần bổ sung đủ lượng nước cơ thể cần để có thể tăng cường sự trao đổi chất và loại bỏ stress. Nước lọc cũng giúp thanh lọc cơ thể và bài tiết độc tố, phục hồi cơ thể nhanh chóng sau khi yêu.

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