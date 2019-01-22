Cách làm giảm mệt mỏi sau khi quan hệ

Quan hệ tình dục là bài tập thể chất đem lại sự mãn nguyện và hạnh phúc nhưng cũng làm tiêu hao khá nhiều năng lượng của các cặp đôi. Vì nó như một môn thể thao luôn hoạt động ở cường độ mạnh, sau khi kết thúc dù ít hay nhiều thì phong độ cũng có phần sụt giảm, mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Chính vì vậy, sau khi kết thúc cuộc “yêu” để phục hồi thể lực nhanh chóng, các cặp đôi nên:

Ngủ nude tốt cho sức khỏe

Ngủ nude tốt cho sức khỏe vợ chồng sau quan hệ

Giấc ngủ có vai trò rất quan trọng, giúp cơ thể phục hồi lại sức khỏe sau khi hoạt động tình dục. Khi ngủ cơ thể tiết ra những hormon hỗ trợ quá trình chuyển hóa, giúp não bộ hệ thống hóa lại các thông tin đã tiếp nhận, đồng thời cải thiện khả năng ghi nhớ dài hạn. Bên cạnh đó, khi ngủ cũng là lúc cơ thể điều tiết lại việc tuần hoàn máu, tuy nhiên việc mặc quần áo khi ngủ sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình tuần hoàn này rất nhiều. Đặc biệt là đối với những chiếc quần chip quá chật, khiến cho việc bài tiết mồ hôi bị ứ đọng, làm cơ thể nóng bức, mệt mỏi và gây ra tình trạng viêm nhiễm “cậu nhỏ”, “cô bé”. Chính vì vậy, sau khi quan hệ các cặp đôi hãy để cho cơ thể thoải mái, thả lỏng và thư giãn bằng cách ngủ nude vừa giúp phục hồi năng lượng vừa góp phần tăng cảm giác thân mật và liên kết 2 người với nhau.