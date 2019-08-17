6 hành động nhỏ khi trên giường chứng tỏ đàn ông yêu bạn thật lòng

Chuyện vợ chồng 17/08/2019 05:18

Nếu anh ấy luôn nhìn vào mắt bạn khi “yêu và kiên nhẫn đợi bạn đồng ý khi đòi hỏi thì đó là người đàn ông yêu thật lòng chỉ mình bạn.

Chỉ cần xem những hành động nhỏ thế này khi trên giường bạn sẽ biết ngay đâu là đàn ông yêu thật lòng.

Anh ấy hôn lên trán bạn

Dù là một hành động nhỏ nhưng sẽ nói lên được nhiều điều. Dành cho người phụ nữ mình yêu một nụ hôn trên trán chính là biểu hiện một tình yêu lớn của đàn ông. Với anh ấy, tình yêu dành cho bạn lúc này đầy ắp yêu thương, nhẹ nhàng và trân trọng.

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Đàn ông yêu thật lòng thường hôn lên trán vợ khi gần gũi - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế yêu thích của anh ấy là có thể nhìn rõ được khuôn mặt của bạn

Đàn ông thường thích nhiều tư thế khác nhau để khám phá những điều mới mẻ, thăng hoa trong tình dục. Nhưng anh ấy vẫn thích nhất là có thể nhìn thật sâu vào mắt của vợ. Anh ấy muốn thấy từng biểu hiện dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt của bạn, và đặc biệt là thấy mắt bạn cũng đang nhìn về anh ấy. Với những tư thế khác, không có nghĩa là anh ấy không tôn trọng bạn nhưng anh ấy vẫn thích nhìn vào gương mặt bạn hơn. Mong muốn này trong chuyện chăn gối thể hiện anh ấy thật sự rất quý trọng bạn.

Anh ấy kiên nhẫn khi bạn do dự với những trải nghiệm mới mẻ

Anh ấy tôn trọng bạn khi gần gũi, không ép buộc khi bạn chưa sẵn sàng. Thay vì làm theo ý mình, hay bực bội khi bạn đắn đo, anh ấy sẽ đợi cái gật đầu tự nguyện của bạn. Một người đàn ông tôn trọng mong muốn của bạn trong chuyện chăn gối chắc chắn là người yêu bạn chân thành và thật lòng nhất.

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Anh ấy tôn trọng bạn khi gần gũi, không ép buộc khi bạn chưa sẵn sàng - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy để ý tới cảm xúc của bạn

Đây là điều quan trọng trong tình yêu, dù là trong hay ngoài phòng ngủ. Khi bạn cảm thấy buồn phiền, mệt mỏi, bạn sẽ không còn hứng thú với chuyện gần gũi, và anh ấy sẽ tôn trọng điều đó. Khi bạn thấy bất an, anh ấy sẽ kiên nhẫn trấn an, làm dịu đi những khó chịu của bạn, từng bước dẫn dắt bạn vào cuộc yêu.

Chỉ có người đàn ông yêu thật lòng mới có đủ kiên nhẫn cho bạn cảm giác an toàn nhất khi trên giường.

Anh ấy lắng nghe nhu cầu của bạn

Chuyện ấy không phải lúc nào cũng như mong muốn. Những người yêu nhau sẽ học cách thích ứng, hòa hợp với những nhu cầu của nhau. Người đàn ông yêu bạn chân thành sẽ luôn muốn lắng nghe những mong muốn, nhu cầu của bạn khi gần gũi. Thay vì chủ động và làm theo ý mình, anh ấy sẽ muốn biết bạn thích gì, muốn gì hơn. Khi bạn nói lên nhu cầu của bản thân, anh ấy sẽ lắng nghe chăm chú. Đây là hành động thể hiện sự tôn trọng và quan tâm của đàn ông yêu chân thành.

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Người đàn ông yêu bạn chân thành sẽ luôn muốn lắng nghe những mong muốn, nhu cầu của bạn khi gần gũi - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy khiến bạn tự tin khi gần gũi

Với người đàn ông yêu bạn thật lòng, trong những cuộc yêu bạn luôn thấy được sự trân trọng, ngợi ca của anh ấy dành cho bạn. Không phải vì bạn xinh đẹp hay có kỹ năng tốt mà là vì anh ấy yêu bạn, trong mắt anh ấy bạn luôn là tuyệt nhất.

Bởi thế, dù trong cuộc yêu bạn không hoàn hảo, nhưng với anh ấy bạn đẹp với những giá trị khác cũng khiến anh ấy say mê không ngừng. Đàn ông khi yêu thật lòng thì sẽ không có cảm giác nào hạnh phúc bằng lúc lên giường với người phụ nữ anh ấy yêu.

Đàn ông yêu thật lòng hay không, yêu nhiều hay ít, cứ lên giường là bạn sẽ rõ.

Đàn ông nghĩ gì sau cuộc yêu

Đàn ông nghĩ gì sau cuộc yêu

Chàng không thích nàng mặc vội đồ sau khi "yêu", cũng muốn được nàng vỗ về âu yếm.

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