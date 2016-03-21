5 điểm cực khoái đưa nàng "lên đỉnh" ngay lập tức

Nếu biết những điểm nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ, chàng sẽ dễ dàng đưa nàng chạm đến cực khoái một cách dễ dàng.

Điểm G

Điểm G là điểm nhạy cảm và là điểm quyết định làm cho phụ nữ đạt được cực khoái. Điểm G nằm ở thành trước âm đạo, sâu vào trong khoảng vài cm, khi chạm vào có cảm giác hơi ráp, nó có thể nở ra khi được kích thích đến đỉnh điểm.

Để tiếp cận điểm G dễ dàng, nên ấn nhẹ vào vùng chân lông mu để đẩy điểm G tiến ra gần hơn về phía cửa mình giúp bạn dễ dàng giúp nàng đạt được cực khoái. Đạt cực khoái khi chạm trúng điểm G

Điểm A

Điểm A ở vị trí cao hơn điểm G khoảng 5,08cm, giữ chức năng truyền tín hiệu tình dục lên não bộ. Do đó, kích thích điểm A sẽ tăng độ cơn cực khoái đến nhanh hơn cho bạn. Điểm A là khu vực mềm và xốp hơn điểm G, vì vậy chỉ với những cử chỉ va chạm của một ngón trỏ cũng khiến chúng rung lên, kích thích chất nhờn ở âm đạo nhiều hơn chỉ sau 5- 10 giây và cực khoái sẽ đến với họ vào vài phút sau đó, điều này quả là tuyệt vời.

Nhũ hoa

Nhũ hoa khi được kích thích cũng sẽ cương lên và gửi tín hiệu lên não bộ giúp tăng khoái cảm cho các nàng. Qúa trình kích thích nhũ hoa còn giúp oxytocin hay còn gọi là hormone âu yếm tăng lên khiến cuộc “yêu” của hai bạn trở nên lý thú hơn. Trước kỳ “đèn đỏ” 2 tuần là thời điểm nhũ hoa nhạy cảm nhất, hãy tận dụng thời điểm này để “yêu” cuồng nhiệt đẩy nàng lên cao cực khoái.

Điểm U

Điểm U là một vùng dây thần kinh nhỏ ở phía trên âm vật, có thể ở trên hoặc mé bên của niệu quản. Kích thích điểm U bằng ngón trỏ, di chuyển theo chiều kim đồng hồ, sự va chạm này sẽ là cách giúp phụ nữ có thể xuất tinh khi quan hệ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-diem-cuc-khoai-dua-nang-len-dinh-ngay-lap-tuc-65754.html