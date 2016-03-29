Những thực phẩm nên tránh xa khi bị ho lâu ngày

Nếu chỉ uống thuốc mà không kiêng khem khi ăn uống thì phải rất lâu bạn mới cắt được cơn ho. Sau đây là danh sách những loại thực phẩm không nên dùng khi bị ho lâu ngày.

Khi bị ho, ngoài cảm giác đau rát cổ họng bạn còn khó chịu khi mỗi lần ho đàm lại làm bạn khó chịu. Vậy nên, bạn phải loại bỏ đậu phộng khỏi khẩu phần ăn bởi thực phẩm này chứa dầu có thể làm tăng lượng đàm khi bạn ăn chúng.

Nếu ăn tôm, cua, cá khi đang bạn đang trị bệnh ho thì sẽ khiến bệnh càng nặng hơn . Việc này có liên quan đến tính kích thích của vị tanh với hệ hô hấp và nguy cơ cơ thể bạn có thể dị ứng với chất protein trong tôm cá làm cho bệnh của bạn càng nghiêm trọng hơn.

Thực phẩm lạnh nên tránh xa khi bạn đang bị ho

Khi đang bị ho, bạn nên hạn chế dung nạp những thực phẩm lạnh như kem, trà đá... bởi lúc này nếu ăn uống các thực phẩm lạnh dễ gây ra tắc khí ở phổi, khiến các triệu chứng càng nặng thêm.

Quýt

Nếu như vỏ của quả quýt được biết đến như một phương thuốc đông y hữu hiệu trong việc chữa ho, tiêu đàm thì những múi quýt thơm ngon lại có tác dụng ngược lại. Trong những múi quýt có chứa cellulite (lớp mỡ tích tụ dưới da làm cho cơ thể vận động một cách nặng nề, chậm chạp, vụng về) khiến cơ thể sinh nhật, từ đó sản sinh nhiều dịch đàm hơn, ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

Dừa, mía nên hạn chế nếu bạn bị ho lâu ngày

Dừa và mía là hai loại nước uống có tính hàn, giúp thanh nhiệt. Thế nhưng, khi bị ho bạn nên loại hai thức uống trên khỏi khẩu phần ăn của mình bởi tính hàn của chúng sẽ gây trở ngại cho nội tạng.

Không nên dùng thức ăn quá mặn, quá ngọt khi bị ho

Triệu chứng ho lâu ngày của bạn sẽ trở nặng hơn nếu bạn không kiểm soát lượng thực phẩm béo, quá mặn, quá ngọt vào cơ thể.