Những món ăn ngon và bổ cho phụ nữ mang thai

Thực chất khi mang thai, nhiều mẹ vì bị ốm nghén nên chỉ ăn những gì mình thích mà quên mất răng như thế sẽ khiến mất cân bằng dưỡng chất cung cấp cho thai nhi. Vậy nên, ngoài việc "nuông chiều" bản thân bằng việc ăn những món mình thèm các mẹ nên chú ý bổ sung những thực phẩm ngon và bổ sau để giúp thai nhi phát triển toàn diện.

Trong quá trình phát triển não bộ của thai nhi, trứng là nguồn thực phẩm mà mẹ bầu không thể bỏ qua bởi trứng giàu choline, protein và sắt - đây là những dưỡng chất cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển não bộ. Choline có trong trứng sẽ giúp cải thiện chức năng não, giúp bé khi chào đời có trí nhỡ tốt hơn.

Khoai lang có chứa beta-carotene, và beta-carotene này sẽ được chuyển đổi thành vitamin cung cấp cho cơ thể - những vi chất rất quan trọng cho sự phát triển của hệ thống thần kinh trung ương của trẻ. Trong thời gian mang thai, cơ thể mẹ bầu cần khoảng 700 microgram beta-carotene mỗi ngày. Bạn có thể ăn khoai lang như một thức ăn dặm, hoặc nấu canh để đỡ ngán nhé.

Bí đỏ cung cấp nhiều chất bổ dưỡng cho mẹ bầu

Bí đỏ được bày bán phổ biến ở chợ, ngoài là món ăn có hương vị thơm ngon dễ ăn cho các mẹ bầu thì bí đỏ là thức ăn cho phụ nữ mang thai vì nó cực tốt cho mắt và tim, ngăn ngừa táo bón thai kỳ. Không những thế bí ngô còn được chứng minh chứa chất chống stress, giúp bà bầu có tinh thần phấn chấn.

Ngô được xem là thực phẩm tốt cho thai phụ

Bên trong hạt ngô dẻo thơm là các chất dinh dưỡng như: magiê, axit béo không bão hòa, protein dạng thô, tinh bột, khoáng chất, carotenoids…Ngô vàng rất giàu axit amin thiết yếu và glutamate, có tác dụng thúc đẩy sự trao đổi chất của tế bào và loại trừ một số chất độc hại ra khỏi cơ thể thai phụ.

Dưa hấu được xem là món ăn tốt cho thai phụ

Là loại trái cây ngọt mát giải nhiệt hiệu quả, dưa hấu còn là thực phẩm giúp giảm ốm nghén hiệu quả mà các mẹ bầu tin tưởng. Chỉ cần ăn vài miếng dưa hấu vào buổi sáng các triệu chứng ốm nghén sẽ giảm thiểu rõ rệt, giúp các mẹ bầu dễ chịu hơn trong thai kỳ.