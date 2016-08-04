Đọc xong bài này, bạn sẽ không ngừng ăn rau chùm ngây hàng ngày

Chuyên gia nói gì 04/08/2016 16:48

Bạn sẽ không ngừng ăn rau chùm ngây mỗi ngày sau khi biết những lợi ích tuyệt vời của nó.

Chùm ngây (Moringa Oleifera, còn gọi là 'cây sự sống') là loài cây bạn có thể tìm thấy ở nhiều khu vực trên thế giới. Nó có nhiều công dụng về mặt y tế nhờ lá, vỏ, hoa, hạt và trái. Theo dân gian, chùm ngây được dùng để trị chứng thiếu máu, đau khớp, tiêu chảy, đau dạ dày, chứng động kinh, vv.

Chùm ngây có nguồn amino axit dồi dào và là chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Chùm ngây có thể chống lại các gốc tự do gây ung thư trong cơ thể. Nó cũng có thể cung cấp cho cơ thể những protein hữu ích để xây dựng cơ bắp và giúp não hoạt động lành mạnh thông qua việc tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh.

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Ăn chùm ngây hàng ngày đem lại vô số lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa

Trên hết, chùm ngây cũng là nguồn kali, sắt, canxi, sulfur, vitamin B, vv dồi dào. Nó cũng chứa nhiều amino axit cần thiết cho cơ thể. Chỉ nửa chén chùm ngây là đáp ứng đủ nhu cầu vitamin A và C của bạn.

Nó cũng chứa lượng vitamin E gấp 10 lần yêu cầu hàng ngày của bạn và gấp 3 lần sắt có trong rau bina hay thịt bò. Lượng kali của nó cũng cao gấp 3 lần thịt bò, gấp 4 lần canxi trong sữa.

Vì thế, ăn chùm ngây hàng ngày cho bạn làn da đẹp hơn, ít bị chuột rút hơn, xương và cơ bắp cứng cáp hơn. Chùm ngây không chứa nhiều calo và cung cấp cho bạn khá nhiều năng lượng về mặt lâu dài dưới dạng carb phức hợp.

Lưu ý: hoa chùm ngây có thể làm sẩy thai vì thế bạn không được ăn khi mang thai.

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Từ khóa:   dinh dưỡng Sức khỏe

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