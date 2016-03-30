Những lợi ích, tác hại của cà phê phụ nữ bắt buộc phải biết trước khi uống

Chuyên gia nói gì 30/03/2016 00:29

Là loại thức uống mang lại nhiều lợi ích, thế nhưng nếu lạm dụng cà phê sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng lên sức khỏe của bạn.

Những lợi ích của cà phê mang lại cho sức khỏe của bạn

Những lợi ích, tác hại của cà phê phụ nữ bắt buộc phải biết trước khi uống - Ảnh 1

Cà phê giúp lợi tiểu

Uống cà phê giúp lợi tiểu, làm sạch dạ dày và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, những người có vấn đề về dạ dày, dễ phản ứng với cà phê thì không nên uống nhiều cà phê.

Uống cà phê có thể giảm cân

Cafein có trong cà phê là chất thường thấy trong các thực phẩm giảm cân với khả năng hỗ trợ đốt cháy chất béo.

Tuy nhiên nếu uống quá nhiều hiệu quả sẽ giảm và gây nên những tác hại với cà phê không mong muốn.

Bạn lâu già hơn khi thường xuyên dùng cà phê

Trong cà phê có hàm lượng cao các hợp chất polyphenols giúp chống oxy hóa hữu ích. Chất chống oxy hóa giúp trung hòa những gốc tự do để ngăn chặn quá trình hư hại tế bào và DNA trong các loại bệnh tim mạch, ung thư và quá trình lão hóa khiến bạn lâu già.

Ngoài những tác dụng tuyệt vời trên, bạn cũng đối mặt với những tác hại khi sử dụng cà phê không đúng cách:

Những lợi ích, tác hại của cà phê phụ nữ bắt buộc phải biết trước khi uống - Ảnh 2

Uống cà phê nhiều gây loãng xương

Nếu uống trên 4 ly cà phê/ ngày có thể làm loãng xương vì cà phê cản trở sự hấp thu các chất dinh dưỡng và khoáng chất vào xương. Tuy nhiên, bạn có thể hạn chế những điều trên bằng cách thay vì uống cà phê đen bạn hãy uống cà phê sữa.

Cà phê có thể làm loét dạ dày

Vì có tính axit cao nên khi cà phê được đưa vào cơ thể quá sẽ làm tăng hàm lượng axit tự nhiên của dạ dày khiến bạn gặp phải các triệu chứng khó chịu như đau bụng, khó tiêu thậm chí có thể gây loét dạ dày.

Phụ nữ mang thai kiêng cà phê vì nó có thể gây sảy thai

Chức năng sinh sản của phụ nữ sẽ gặp phải rất nhiều ảnh hưởng nếu quá lạm dụng cà phê. Nhất là khi mang thai hạn chế dùng nhiều cà phê vì thức uống trên sẽ làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non thậm chí vô sinh

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