Cô gái ăn dưa leo lúc bụng đói trong 1 tuần, kết quả khiến ai cũng sốc

Chuyên gia nói gì 12/09/2016 10:15

Điều kỳ diệu gì xảy ra khi bạn ăn dưa leo lúc bụng đói trong vòng 1 tuần? Kết quả sẽ khiến bạn bị sốc, theo Healthyfoodteam.

Dưa leo có thể là một trong những loại rau có lợi cho sức khỏe nhất, chứa nhiều dưỡng chất giúp bảo vệ bạn khỏi nhiều bệnh tật, kể cả ung thư. Ngoài những lợi ích sức khỏe, dưa leo còn giúp bạn đẹp hơn. Nó có thể cải thiện tóc và da, thải loại chất độc và cung cấp nước cho cơ thể. Tất cả những gì bạn cần làm là thêm nó vào các bữa ăn hàng ngày, nhất là vào bữa sáng lúc bụng đói.

Mới đây, 1 cô gái đã chia sẻ trên mạng xã hội về kinh nghiệm của mình. Cô bắt đầu ăn dưa leo mỗi buổi sáng, chỉ trong vòng 1 tuần cơ thể cô đã có những thay đổi đáng kinh ngạc theo chiều hướng tốt đẹp. Không chỉ giảm cân, da cô còn trở nên mịn màng, láng bóng, và sức khỏe của cô được cải thiện rõ rệt.

Cô gái ăn dưa leo lúc bụng đói trong 1 tuần, kết quả khiến ai cũng sốc - Ảnh 1
Dưa leo giúp giảm cân - Ảnh minh họa

Sau đây là những lợi ích mà việc ăn dưa leo mỗi sáng lúc bụng đói trong 1 tuần có thể mang lại cho bạn:

Thải độc và làm đẹp da

Dưa leo chứa 95% là nước. Đó là lí do loại rau này giúp bổ sung nước cho cơ thể bạn. Ngoài ra, nó sẽ cung cấp cho cơ thể hầu hết vitamin cần thiết. Đừng bao giờ gọt vỏ dưa leo vì nó chứa phần lớn hàm lượng vitamin C. 1 quả dưa leo cung cấp 10% lượng vitamin C mà bạn được khuyến nghị hấp thu mỗi ngày. Tuy nhiên, cần chọn loại dưa leo hữu cơ và không có hóa chất độc hại nhé.

Cải thiện tiêu hóa và đốt mỡ

Bằng cách ăn dưa leo mỗi sáng, bạn cải thiện sức khỏe nói chung. Thứ nhất, bạn kích thích cơ chế đốt mỡ và loại bỏ mỡ thừa dễ dàng hơn. Thứ hai, dưa leo là nguồn chất xơ và nước, giúp cơ thể bạn thải chất độc ra ngoài một cách hiệu quả.

Trị hôi miệng

Hôi miệng là vấn đề phổ biến mà nhiều người mắc phải. Dưa leo có thể giúp bạn trị hôi miệng dễ dàng. Những gì bạn cần làm là cắt 1 lát dưa leo và bỏ nó vào miệng, ngậm trong khoảng 30 giây. Các đặc tính kháng khuẩn mạnh của dưa leo sẽ giúp bạn trị hôi miệng một cách hiệu quả.

Chị em còn chờ gì nữa mà không áp dụng ngay hôm nay?

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   dưa leo

TIN MỚI NHẤT

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 30 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 50 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 1 giờ 30 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn