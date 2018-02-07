Thời tiết gần đây trở lạnh, bạn đừng bỏ qua những loại thực phẩm chống cảm cúm hiệu quả này

Chính vì thế để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng những người thân xung quanh, bạn nên đưa những loại thực phẩm chống cảm cúm hiệu quả này vào chế độ ăn hàng ngày.

Những ngày gần đây, thời tiết bắt đầu trở lạnh khiến nhiều người bị cảm cúm với những triệu chứng vô cùng khó chịu.

Bạn chỉ cần giã nhuyễn 3 tép tỏi đã rửa sạch, bỏ vỏ sau đó ngâm trong nước sôi khoảng 15 phút. Cuối cùng, chắt lấy nước, bỏ bã và bạn dùng nước tỏi này 2-3 lần/ngày để tăng cường sức đề kháng phòng chống cảm cúm. Đơn giản hơn, bạn có thể cho tỏi vào những món ăn hàng ngày vừa làm tăng thêm hương vị vừa giúp sức khỏe tốt hơn rất nhiều.

Nhiều chuyên gia cho biết, tỏi chứa allicin - chất kháng sinh tự nhiên rất tốt, có công dụng phòng ngừa và điều trị cảm cúm. Ngoài ra, tỏi còn có những tác dụng cực tốt khác như giúp hỗ trợ lưu thông máu, ổn định huyết áp, giảm nhức mỏi xương khớp...

Mật ong

Từ lâu mật ong đã được sử dụng rất rộng rãi như một "thần dược" chữa bệnh và làm đẹp. Bởi trong chúng có chứa rất nhiều chất quan trọng và cần thiết cho cơ thể như canxi, kali, natri, magie, sắt...

Ngoài ra, với đặc tính kháng khuẩn cao, mật ong là một trong những thực phẩm giúp phòng chống bệnh cảm cúm rất hiệu quả được các chuyên gia khuyên dùng.

Cách sử dụng tốt nhất là hòa 2 muỗng cà phê mật ong vào 1 ly nước ấm, uống vào mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy để giúp bạn nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, phòng ngừa bệnh cảm cúm.

Nghệ

Nghệ là một loại gia vị có tính kháng viêm mạnh vì rất giàu chất curcumin kích hoạt tế bào T - có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Theo các bác sĩ, đây là một trong những siêu thực phẩm phòng chống bệnh cảm cúm hiệu quả trong những ngày thời tiết trở lạnh.

Nghệ là một trong những thực phẩm giúp phòng chống cảm cúm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cho 2 muỗng cà phê bột nghệ vào ly nước ấm cùng với 1 muỗng canh mật ong, khuấy đều là đã có thể dùng. Thường xuyên dùng thức uống này 2 lần/ngày sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch và không còn phải lo lắng về bệnh cảm cúm nữa.

Cà chua

Với hàm lượng vitamin C dồi dào, cà chua là thực phẩm lý tưởng để bạn tăng cường hệ miễn dịch trong những ngày thời tiết trở lạnh.

Socola đen

Trong socola đen có thành phần cacao giúp hỗ trợ sự tăng trưởng của các tế bào T, từ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể chống lại các virus gây bệnh.

Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng socola đen vì chúng có thể gây béo phì và ảnh hường không tốt đến tim mạch sau này.

Thường xuyên tiêu thụ những thực phẩm chống cảm cúm hiệu quả này, bạn sẽ đảm bảo được sức khỏe của bản thân cũng như gia đình vào lúc thời tiết trở lạnh.