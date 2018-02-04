Những thực phẩm không nên ăn trong ngày 'đèn đỏ' chị em nào cũng phải biết

Để hạn chế những vấn đề trên, nhiều chuyên gia khuyên chị em trong thời gian "đèn đỏ" nên tránh xa số một số loại thực phẩm quen thuộc dưới đây.

Mỗi tháng, phái nữ đều phải trải qua sự mệt mỏi và những cơn đau ở vùng bụng do chu kỳ kinh nguyệt gây ra.

Tiêu thụ các món chứa nhiều chất béo như khoai tây chiên, gà rán hay các loại thức ăn nhanh trong những ngày "đèn đỏ" sẽ làm tăng nồng độ estrogen trong cơ thể. Điều này sẽ khiến những cơn đau bụng thêm trầm trọng cũng như khiến bạn cảm thấy chóng mặt, cơ thể luôn trong tình trạng uể oải.

Các loại thực phẩm như socola, nước ngọt, cà phê... là những thứ các chị em nên tránh tiêu thụ trong ngày kinh nguyệt. Bởi caffeine sẽ làm thu hẹp các mạch máu, gây nhức đầu, căng thẳng thậm chí dẫn đến huyết áp cao rất nguy hiểm.

Các loại đồ hộp

Để bảo quản và có thời hạn sử dụng lâu, các loại đồ hộp có hàm lượng muối khá cao. Chính vì thế nếu dùng thực phẩm này quá nhiều vào những ngày kinh nguyệt, chị em sẽ gặp một số vấn đề như giữ nước, đầy hơi và ảnh hưởng không tốt đến dạ dày.

Thức ăn cay nóng

Thưởng thức các loại thực phẩm cay vào ngày "đèn đỏ" có thể gây ra những cơn nóng giận, kinh nguyệt lâu hết cũng như khiến da phát ban và nổi mụn trứng cá.

Bên cạnh đó, thực phẩm cay còn làm ảnh hưởng xấu dạ dày và ruột, từ đó khiến những cơn đau bụng kinh trở nên nghiêm trọng hơn.

Các sản phẩm từ sữa

Chị em nên hạn chế dùng các sản phẩm từ sữa vào ngày 'đèn đỏ' - Ảnh minh họa: Internet

Sữa, kem, phô mai... đều là những thực phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên sử dụng chúng trong những ngày có kinh nguyệt lại ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Bởi vì trong các sản phẩm từ sữa chứa nhiều axit arachidonic có thể gây ra chứng chuột rút.

Thức uống chứa chất cồn

Theo các chuyên gia, trong những ngày "đèn đỏ", nếu chị em sử dụng những thức uống có cồn sẽ dễ say hơn bình thường vì lượng enzyme hangover – có tác dụng giải bia, rượu trong cơ thể đã bị giảm.

Chất cồn rất có hại cho chị em nếu dùng nhiều trong những ngày kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế để giải bia rượu cho cơ thể, gan phải hoạt động nhiều hơn bình thường. Bên cạnh đó, chất cồn còn gây ra các bệnh nguy hiểm cho cơ quan này trong tương lai.

Thêm vào đó, bia, rượu có chứa các chất kích thích tác động đến thần kinh khiến cơ trơn tử cung co bóp mạnh gây nên hiện tượng đau bụng dữ dội trong những ngày "đèn đỏ".

Tránh được những thực phẩm không nên ăn trong ngày "đèn đỏ", chắc chắn kỳ kinh nguyệt của chị em sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng.