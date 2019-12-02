Người bán gia cầm tiết lộ tuyệt chiêu chọn gà thơm ngon, chắc thịt, không bị tiêm chất tăng trọng

Chọn thực phẩm 02/12/2019 17:30

Muốn mua được con gà chuẩn gà ta với thịt ngọt mềm, săn chắc và không bị tiêm chất tăng trọng bạn hãy lưu lại ngay cách chọn gà ngon do người bán gia cầm tiết lộ.

Người bán gia cầm tiết lộ, đây chính là cách chọn gà ngon thơm nức, khi luộc sẽ mềm, chắc thịt và có màu vàng đẹp mắt chuẩn “gà ta đi bộ”.

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Dưới đây là những mẹo chọn gà ngon chị em hãy thuộc lòng để có nguyên liệu chất lượng nhất phục vụ cho bữa cơm gia đình, khiến chồng con mê tít những món ngon với thịt gà mà bạn trổ tài.

Độ đàn hồi của gà

Một con gà tươi ngon khi dùng tay ấn nhẹ vào sẽ có độ đàn hồi nhất định. Ngược lại, nếu ấn vào thấy thịt gà bị nhão, mềm và không hề đàn hồi thì bạn chớ dại chọn mua.

Người bán gia cầm lý giải rằng, đấy chính là dấu hiệu nhận biết thịt gà đã bị bơm chất tăng trọng, khiến món ăn của bạn giảm đi ít nhiều hương vị.

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Màu sắc da gà

Một trong những mẹo chọn gà ngon chính là nhìn vào màu sắc của da gà. Nếu da gà tươi sáng, sắc hồng hào tự nhiên thì đây chính là con gà ngon. Hoặc bạn có thể ấn thử, nếu da gà mỏng, mịn, màu vàng nhạt với phần ức, cánh, lưng có màu vàng đậm thì hãy mua ngay kẻo lỡ.

Tuy nhiên, với những con gà da trắng bợt hay sạm màu hoặc có vết bầm tím trên cơ thể thì bạn hãy tránh xa. Bởi lẽ, đấy chính là những con gà được cấp đông, không còn tươi ngon.

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Trọng lượng của gà

Một con gà có phần ức hẹp, săn chắc và có trọng lượng từ 1,5 – 2kg chính là con gà ngon nhất. Nếu mua gà quá nặng thì đấy là những con già, thịt dai, không ngọt.

Bạn cũng nên “đề phòng” gà có trọng lượng quá lớn vì chúng thường là gà công nghiệp, thịt bở, không có mùi vị.

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Mùi của thịt gà

Một con gà tươi ngon sẽ có mùi đặc trưng. Nếu gà có mùi lạ, mùi hôi khó ngửi thì thịt gà ấy đã được bảo quản lâu ngày. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chắc chắn có được phần nguyên liệu tươi ngon bạn đừng dại mua loại gà này.

Với những mẹo chọn thực phẩm trên, hi vọng bạn sẽ chọn được những con gà tươi ngon để thực hiện những mâm cơm đẹp mắt, hấp dẫn cho cả nhà cùng thưởng thức. 

*(Ảnh: Internet).

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