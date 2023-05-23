Năng suất làm việc giảm trong mùa nắng nóng

Dưới nền nhiệt trên 39-40 độ C, những công nhân công trường vẫn cặm cụi làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn, bất chấp thời tiết nắng nóng . Thế nhưng chất lượng và hiệu quả lao động vẫn chưa thể đáp ứng trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt. “Nghề xây dựng cần yếu tố thể lực cao, làm việc liên tục ngoài trời. Thời tiết nắng nóng vào mùa hè với nhiệt độ cao như hiện tại khiến anh em công nhân xây dựng vô cùng mệt mỏi, nhanh cạn năng lượng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công công trình”, anh Vũ Minh (Giám sát công trường, TP.Hà Nội) cho biết.

Mùa nắng nóng đã bước vào giai đoạn đỉnh điểm trên khắp cả nước. Nền nhiệt ngoài trời ban ngày ghi nhận từ 38-40 độ C, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 40 độ khiến người dân luôn trong cảm giác nóng bức, mệt mỏi. Càng về trưa, nắng nóng càng gay gắt, những lao động ngoài trời hơn ai hết là người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường, khiến cho công việc mưu sinh lại thêm phần vất vả.

Anh Minh cho biết do thời tiết nắng nóng, anh đã phải thay đổi giờ làm việc của nhóm thợ. Đẩy lịch làm buổi sáng từ 5 giờ thay vì 7 giờ như trước và chiều lịch làm việc đẩy lùi xuống 15 giờ 30 phút. Thế nhưng giải pháp này chỉ giảm được một phần áp lực cho thợ xây bởi từ 8-9h sáng, trời đã nóng như đổ lửa. Lo ngại tiến độ công trình một phần, sức khỏe người lao động là điều anh Minh cũng như nhiều quản lý khác đặc biệt quan tâm trong giai đoạn này.

Thời tiết nắng nóng không chỉ làm tiến độ công việc bị chậm lại mà dưới tác động của bức xạ nhiệt từ mặt đường và các tòa nhà cao tầng, cộng hưởng với tia cực tím gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, say nắng và sốc nhiệt là hiện tượng đặc biệt nguy hiểm, thường dễ xảy ra trong mùa nóng khi người lao động tiếp xúc với nhiệt độ cao kéo dài, cơ thể không thể tự hạ nhiệt, dẫn đến tổn thương hệ thống kiểm soát thân nhiệt, có thể gây tổn hại sức khỏe.

Không chỉ công nhân nơi công trường, nghề shipper giao hàng hằng ngày bám mặt đường cũng trở nên vất vả hơn trong thời tiết ngày hè. Anh Nguyễn Thành (Nhân viên giao hàng tại TP.HCM) cho biết, “Anh em shipper mùa này chỉ biết than trời.

Combo nắng nóng, kẹt xe, đợi khách giữa cái nắng 40 độ C khiến nhiều người đuối sức, không đạt chỉ tiêu đơn hàng hàng ngày”.

Lao động làm việc ngoài trời mệt mỏi khi thường xuyên tiếp xúc với nắng nóng, nhiệt độ cao

“Trời nắng kiểu này, đi làm rất mệt. Nhất là sau 11h trưa, nắng nóng đỉnh điểm cộng thêm buồn ngủ khiến cơ thể mệt mỏi, đầu óc thiếu tỉnh táo. Nhiều ngày giao hàng về cơ thể cạn kiệt năng lượng, cảm giác mệt đến hoa mắt chóng mặt”, anh Thành chia sẻ.

Nắng nóng là vậy nhưng anh Minh, anh Thành hay những người lao động khác vẫn phải tiếp tục duy trì công việc vì cuộc sống mưu sinh. Cách duy nhất để vượt qua thử thách khắc nghiệt của thời tiết chính là chủ động bảo vệ cơ thể và sức khỏe bản thân.

Đồ bảo hộ, chống nắng, che chắn cơ thể tránh tác động trực tiếp của nắng nóng là giải pháp cơ bản và cần thiết. Hay lùi giờ làm việc, hạn chế thời gian tiếp xúc với nắng nóng cũng là cách nhiều ngành nghề đặc thù đang áp dụng.

Bên cạnh bảo vệ cơ thể trước tác động của ánh nắng bên ngoài, đảm bảo sức khỏe từ bên trong cũng là điều người lao động cần hết sức lưu ý. Nhất là khi lao động dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, cơ thể tiêu hao năng lượng nhiều hơn bình thường.

Thời điểm này, người lao động cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, bổ sung thêm rau xanh. Ngoài ra, trong quá trình vận động làm việc, đặc biệt chú ý bổ sung nước cho cơ thể, lựa chọn các loại nước uống vừa giải khát vừa bổ sung năng lượng để tránh mất nước và hạn chế kiệt sức giữa chừng.

Nước tăng lực Number 1 được lựa chọn để giải khát, bổ sung năng lượng trong những ngày nắng nóng

Quan tâm sức khỏe đội thợ giữa thời tiết khắc nghiệt, những ngày này anh Minh thường chuẩn bị sẵn nước uống cho anh em để giải khát giữa giờ. Anh cho biết “Thường một ngày làm việc sẽ có 3-4 buổi giải lao, mỗi buổi kéo dài 10-15 phút. Nước uống luôn được chuẩn bị sẵn sàng cho anh em thợ lẫn phụ. Nước uống cho thợ xây nếu chỉ dùng nước lọc giải khát thôi là chưa đủ vì nắng nóng khiến mọi người mệt và mất sức nhanh. Tôi thường mua thêm nước tăng lực Number 1. Đa phần các anh em đều thích hương vị của sản phẩm này, làm việc sau giờ uống nước giải lao cũng sung sức hơn hẳn”.

Sự khắc nghiệt của thời tiết luôn đặt ra thử thách lớn cho người lao động có đặc thù công việc cần làm việc, di chuyển và hoạt động ngoài trời liên tục. Để không làm giảm sút chất lượng và hiệu quả công việc, các giải pháp hỗ trợ là điều người lao động cần tìm hiểu và áp dụng một cách triệt để. Nước tăng lực Number 1 cũng là một trong những giải pháp hỗ trợ giúp người lao động nạp nhanh năng lượng và lấy lại sự tập trung ngay tức thì.