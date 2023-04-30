Điểm mặt 6 loại thực phẩm không nên ăn đi đói vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe

Nếu bạn đang đói bụng và muốn ăn một thứ gì đó thì quả hồng không bao giờ là một lựa chọn chính xác. Nguyên nhân là do, trong hồng có chứa nhiều chất pectin và axit tannic. Khi đói, dạ dày bị trống rỗng, nếu ăn hồng sẽ khiến cho các chất trên phản ứng với axit trong dạ dày và tạo thành các khối gel không hòa tan. Những chất không hòa tan này tích tụ dần, rất dễ tạo thành sỏi dạ dày, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe .

Trong trường hợp mà bạn ăn quá nhiều hồng, thì những viên sỏi này sẽ không thể được đào thải ra ngoài theo đường tự nhiên, mà tích tụ bên trong dẫn tới tình trạng tắc nghẽn đường tiêu hóa, gây đau bụng trên, nôn mửa... thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng.

Sẽ rất sai lầm nếu vào buổi sáng, sau khi thức dậy bụng đang đói mà bạn ăn một quả chuối tiêu và uống một cốc nước. Khi đó, hàm lượng magie trong máu sẽ tăng lên, phá hủy sự cân bằng của canxi và magie trong máu, gây ức chế các hoạt động của hệ thống tim mạch.

Chuối tiêu cũng là thực phẩm không tốt cho những người đau dạ dày, nếu ăn khi quá no hoặc đói đều có thể gây đầy bụng, khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua

Nếu bạn ăn sữa chua khi bụng đói, các axit hydrochloric hình thành trong dạ dày sẽ giết chết các lợi khuẩn như axit lactic. Vì vậy, ăn những sản phẩm này vào buổi sáng sẽ không có lợi cho sức khỏe của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Cà chua Là một trong những nguyên liệu được dùng để làm salad vô cùng phổ biến, hay trở thành một nguyên liệu tạo màu để chế biến một số món ăn như canh cá, canh chua... Tuy nhiên, có không ít người dùng cà chua để ăn sống hoặc dùng quả để ép lấy nước uống đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Thế nhưng, nếu bạn ăn cà chua khi đang đói sẽ lại có kết quả ngược lại, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Trong cà chua chứa nhiều thành phần như pecine, apocrustic, đây là những chất có ta không có khả năng chuyển hóa khi đang bị đói. Khi ăn cà chua lúc đối, các chất sẽ tiếp xúc với axit và dịch tiêu hoá và gây kết tủa, tạo cảm giác đầy bụng và khó tiêu, nặng hơn là dẫn tới các bệnh liên quan về dạ dày nếu thói quen này kéo dài.

Nước chè đặc

Khi bụng bạn đang cồn cào vì đói mà uống nước chè đặc sẽ gây nên cảm giác nôn nao, khiến nhiều người cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh, hoa mắt chóng mặt, chân tay bủn rủn… Biểu hiện này cũng giống như bạn bị say cà phê.

Tỏi

Ăn tỏi khi đói sẽ khiến lớp niêm mạc dạ dày của bạn bị kích thích mạnh, dẫn đến hiện tượng co rút đau bụng, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và đường ruột. Nếu thường xuyên ăn tỏi lúc đói sẽ dẫn đến tổn thương dạ dày.