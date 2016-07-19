Giá cả nông sản tại TP.HCM ngày 19/7/2016

Chọn thực phẩm 19/07/2016 10:42

Sau đây là giá cả nông sản tại thị trường TP.HCM ngày 19/7/2016, các bà nội trợ theo dõi để đi chợ nhé.

Giá cả nông sản tại TP.HCM ngày 19/7/2016 - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bắp cải trắng: 10.000 đồng/kg.

Bí đỏ: 11.000 đồng/kg.

Bí xanh/bí đao: 7.000 đồng/kg.

Bưởi da xanh: 38.000 đồng/kg.

Bưởi năm roi: 15.000 đồng/kg.

Cải ngọt:  7.000 đồng/kg.

Cam sành: 30.000 đồng/kg.

Dưa chuột: 9.000 đồng/kg.

Đậu phộng/lạc: 50.000 đồng/kg.

Đậu tương: 35.000 đồng/kg.

Đậu xanh:  35.000 đồng/kg.

Gạo nếp cái hoa vàng: 24.000 đồng/kg.

Gạo tám thơm Hải Hậu: 24.000 đồng/kg.

Gạo tẻ ngon: 15.000 đồng/kg.

Gạo tẻ thường: 12.000 đồng/kg.

Khoai tây: 23.000 đồng/kg.

Nho Mỹ: 250.000 đồng/kg.

Rau muống: 10.000 đồng/kg.

Su su: 7.000 đồng/kg.

Táo Mỹ: 99.000 đồng/kg.

Thanh long: 15.000 đồng/kg.

Thịt gà công nghiệp: 65.000 đồng/kg.

Trứng gà công nghiệp: 2.500 đồng/kg.

Trứng gà ta: 3.500 đồng/kg.

Trứng vịt: 3.500 đồng/kg.

Nguồn: Trang Xúc tiến thương mại - Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

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Từ khóa:   TP Hồ Chí Minh rau quả rau củ

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