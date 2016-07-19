Giá cả nông sản tại TP.HCM ngày 19/7/2016

Sau đây là giá cả nông sản tại thị trường TP.HCM ngày 19/7/2016, các bà nội trợ theo dõi để đi chợ nhé.
Bắp cải trắng: 10.000 đồng/kg.
Bí đỏ: 11.000 đồng/kg.
Bí xanh/bí đao: 7.000 đồng/kg.
Bưởi da xanh: 38.000 đồng/kg.
Bưởi năm roi: 15.000 đồng/kg.
Cải ngọt: 7.000 đồng/kg.
Cam sành: 30.000 đồng/kg.
Dưa chuột: 9.000 đồng/kg.
Đậu phộng/lạc: 50.000 đồng/kg.
Đậu tương: 35.000 đồng/kg.
Đậu xanh: 35.000 đồng/kg.
Gạo nếp cái hoa vàng: 24.000 đồng/kg.
Gạo tám thơm Hải Hậu: 24.000 đồng/kg.
Gạo tẻ ngon: 15.000 đồng/kg.
Gạo tẻ thường: 12.000 đồng/kg.
Khoai tây: 23.000 đồng/kg.
Nho Mỹ: 250.000 đồng/kg.
Rau muống: 10.000 đồng/kg.
Su su: 7.000 đồng/kg.
Táo Mỹ: 99.000 đồng/kg.
Thanh long: 15.000 đồng/kg.
Thịt gà công nghiệp: 65.000 đồng/kg.
Trứng gà công nghiệp: 2.500 đồng/kg.
Trứng gà ta: 3.500 đồng/kg.
Trứng vịt: 3.500 đồng/kg.
Nguồn: Trang Xúc tiến thương mại - Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn