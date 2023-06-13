Thịt lợn rất giàu protein. Hàm lượng protein nạc thường khoảng 20%. Cơ thể con người cũng hấp thụ dễ dàng lượng axit amin trong thịt lợn.

Thịt lợn ( thịt heo ) là món ăn gần gũi và có mặt trong hầu hết các bữa ăn của gia đình Việt. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết có một số vị trí của con heo không nên dùng để làm món ăn vì nó có tính độc. Dưới đây là 5 vị trí gợi ý bạn khộng nên sử dụng nhé!

Mỡ lợn bao gồm mỡ dưới da, nội tạng và mỡ cơ, ăn một lượng vừa phải sẽ có lợi cho sức khỏe .

Các khoáng chất như phốt pho, kali, sắt, magie, canxi… trong thịt lợn cũng dễ "ngấm" hơn thức ăn thực vật. Trong số đó, phốt pho tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào cơ.

Các nhà dinh dưỡng học cho rằng thịt lợn có giá trị dinh dưỡng cao, có thể dùng làm thực phẩm trong gia đình. Tuy nhiên, có những bộ phận của lợn nên ăn càng ít càng tốt.

5 phần thịt heo không nên ăn thường xuyên kẻo 'rước họa' vào thân

Lòng heo

Lòng heo là món ăn ưa thích của nhiều người, nhưng nó lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Đây là bộ phận chứa rất nhiều chất béo xấu - cholesterol không tốt cho những người bị bệnh tim mạch, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, viêm tuỵ.

Đối với người bị bệnh gout, bệnh suy thận tuyệt đối không nên ăn lòng heo, vì thành phần đạm trong lòng heo sẽ làm nặng hơn tình trạng bệnh.

Bên cạnh đó, lòng heo nếu không rõ nguồn gốc, không được chế biến sạch sẽ và nấu chín sẽ mang theo nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm như vi khuẩn E.Coli, liên cầu khuẩn Streptococcus suis gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và các vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn…

Óc heo

Nhiều người thích ăn óc hấp, nhúng lẩu do món ăn ngon mềm, được cho có tác dụng bổ não. Tuy nhiên, óc lợn chứa nhiều cholesterol. Ăn loại thực phẩm này thường xuyên có thể khiến nồng độ cholesterol và triglyceride trong cơ thể tăng cao, về lâu dài làm tăng nguy cơ mắc bệnh mỡ máu.

Óc heo - Ảnh minh họa: Internet

Thận (cật)

Quan điểm cũ cho rằng “ăn gì bổ nấy” nên nhiều nam giới đặc biệt thích ăn cật lợn với mong muốn tăng cường chức năng thận, tốt cho sinh lý nam.

Tuy nhiên, nghiên cứu phát hiện thận của gia súc, cừu và lợn, có chứa một lượng kim loại nặng cadmium. Cadmium đi vào dạ dày sẽ khó đào thải ra ngoài cơ thể. Nam giới ăn quá nhiều cật sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Thịt heo xay sẵn

Bác sĩ Nguyễn Đình Bình (giảng viên y học trường Đại học Đông Đô) đánh giá thịt xay sẵn là nguyên liệu để làm ra hàng loạt món ngon như thịt chiên, canh mọc... Vì vậy chúng rất được ưa chuộng ở cửa hàng thịt. Tuy nhiên thịt xay sẵn ở chợ là một trong những phần thịt không bao giờ nên mua. Bởi nguyên liệu để làm ra thịt xay sẵn khó đảm bảo, có thể đến từ rất nhiều loại thịt thừa, mẩu vụn trộn lẫn. Chưa kể, các thành phần còn chủ yếu đều là chất béo, mỡ, mà điều kiện sản xuất lại rất kém vệ sinh.

Thịt heo xay sẵn - Ảnh minh họa: Internet

Liệu họ có rửa sạch thịt trước khi cho vào máy xay? Máy xay thịt bao lâu mới vệ sinh 1 lần? Còn chưa biết các phần thịt thừa đem xay liệu có phải đều là thịt mới trong ngày hôm nay không? Đó là những câu hỏi mà bạn nên suy nghĩ trước khi mua thịt xay. Nếu được sản xuất kém vệ sinh, chúng chính là một thực phẩm đe dọa đến an toàn thực phẩm và trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình bạn.

Bác sĩ khuyên các gia đình nên mua nguyên một miếng thịt và tự xay ở nhà.

Thịt heo nướng bằng than hoa

Ngoài chợ có bán nhiều loại thịt lợn được tẩm ướp, nướng trên than hoa, có mùi thơm phức. Loại thịt này dù rất ngon nhưng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho sức khỏe.

PGS.TS Trần Đáng (Nguyên Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm), thịt nướng than hoa nằm trong số những thực phẩm có nguy cơ gây ung thư hàng đầu. Các amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng là các hóa chất hình thành khi thịt được nướng trực tiếp trên ngọn lửa. Trên thực nghiệm, các chất này có khả năng gây đột biến gen và từ đó làm tăng nguy cơ ung thư.

Thịt heo nướng bằng than hoa - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ung thư ruột, bàng quang và thận, nhiều nghiên cứu còn cho thấy tác hại của các chất này đến hệ thần kinh và khả năng sinh sản của nam giới khi ăn thường xuyên.