Bắp rang bơ, những tác hại cho sức khỏe khó ai ngờ

Dưới đây là một số tác hại không ngờ nếu ăn bắp rang bơ quá nhiều:

Bắp rang bơ là đồ ăn vặt được yêu thích, nhất là đối với trẻ em và những người tới rạp xem phim. Song, tiêu thụ quá nhiều món ăn này sẽ mang lại nhiều mối nguy hại đáng sợ cho sức khỏe .

Bắp rang bơ chứa chất béo bão hòa, có khả năng làm tăng lượng cholesterol trong máu. Nếu ăn nó quá thường xuyên, bạn sẽ đứng trước nguy cơ cao bị tắc nghẽn động mạch hoặc mắc một số bệnh tim mạch khác.

Nguy cơ ung thư, vô sinh

Các bao bì đựng bắp rang bơ có thể gây ra những nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe. Những chiếc hộp hay túi đựng bắp rang bơ thường được tráng bằng hóa chất axit perfluorooctanoic (PFOA) để chống dầu mỡ.

Theo nghiên cứu, PFOA có thể gây ung thư, liên quan tới bệnh vô sinh và nhiều bệnh nguy hiểm khác.

Bệnh phổi, Alzheimer

Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra chất Diacetyl, loại hóa chất tạo hương vị được sử dụng trong chế biến bắp rang bơ, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về phổi. Vì vậy, những người thường xuyên tiêu thụ bắp rang, tích tụ một lượng diacetyl sẽ phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh phổi rất cao.

Ngoài ra, chất Diacetyl còn làm ảnh hưởng đến protein trong não khiến chúng không phân giải được và sẽ dẫn đến bệnh Alzheimer - chứng mất trí nhớ phổ biến của người cao tuổi.

Tăng huyết áp, đột quỵ

Để tăng hương vị của bắp rang, người ra dùng cả muối trộn với bơ. Một phần bắp rang bơ nhỏ cung cấp tới 13% lượng muối tối đa nên ăn mỗi ngày.

Mayo Clinic, tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu về chăm sóc y tế (Mỹ) lưu ý rằng, lượng muối có trong bắp rang có thể tăng huyết áp, dẫn đến bệnh thận, đột quỵ và bệnh tim.

Nguy cơ gây nghẹt thở cho trẻ em

Ăn quá nhiều bắp rang sẽ gây ra một cảm giác đầy hơi và khó chịu. Hơn nữa, món ăn này chứa nhiều bơ, đường hoặc muối nên gây khát nước và lượng muối nhiều có thể làm tăng huyết áp.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, đưa quá nhiều bắp rang vào miệng có thể gây nghẹt thở, do đó đây là một thực phẩm có khả năng gây nguy hiểm mà trẻ em dưới 3 tuổi không nên ăn.