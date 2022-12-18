5 thông tin sai lệch về dầu ô liu mà đa số chúng ta đều không biết

Tuy nhiên với sự đa dạng về nhãn hiệu và nguồn gốc cũng như cách sử dụng, dần hình thành những nhận thức sai lệch về dầu ô liu. Dưới đây là 5 thông tin sai cũng như sự thật về dầu ô liu mà không phải bất cứ ai cũng biết.

Dầu ô liu là một siêu nguyên liệu có khả năng làm tăng hương vị của món ăn đồng thời bổ sung chất chống oxy hóa và có lợi cho sức khỏe tim mạch. Với những lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch, dầu ô liu dường như trở thành lựa chọn số 1 cho các bà nội trợ.

Điều này hoàn toàn không chính xác. Không có cơ sở khoa học nào nói về việc bạn không nên nấu ăn với dầu ô liu siêu nguyên chất (extra-virgin). Nhiều đồn đại xung quanh việc nấu ăn bằng dầu ô liu có liên quan đến “điểm bốc khói” (smoke point).

Nhiều người lầm tưởng rằng bạn chỉ nên nấu với các loại dầu có điểm bốc khói cao. Đúng là dầu ô liu extra virgin có điểm bốc khói thấp hơn một số loại dầu ăn như dầu hạt cải, nhưng nó đủ ổn định để nấu ăn hằng ngày.

Với hàm lượng chất chống oxy hóa tự nhiên cao giúp bảo toàn kết cấu hóa học của dầu ô liu khi đun nóng, làm cho dầu ô liu nguyên chất trở thành một lựa chọn tốt cho sức khỏe khi nấu ăn.

2. Dầu ô liu không có hạn sử dụng và để càng lâu càng tốt

Dầu ô liu rất giàu axit oleic khiến chúng trở thành một trong những loại dầu dùng trong nấu nướng định nhất. Tuy nhiên, không giống như rượu vang, mùi thơm và hương vị của dầu ô liu sẽ mất đi qua thời gian. Chất lượng giảm càng nhanh khi tiếp xúc trực tiếp với không khí và ánh sáng.

Tất cả các loại dầu đều biến chất theo thời gian và tốt nhất nên tiêu thụ khi dầu còn "tươi" nhất. Để giữ cho dầu ô liu luôn tươi, hãy bảo quản dầu ở nơi tối và mát với nắp đậy chắc chắn khi không sử dụng.

3. Dầu ô liu nhẹ (light) có ít calo hơn các loại dầu ô liu khác

Tất cả các loại dầu ô liu đều chứa cùng một số lượng calo và hàm lượng chất béo. Nhẹ (light) hoặc siêu nhẹ (extra light) được in trên bao bì nhằm ám chỉ hương vị của dầu ô liu.

Nhiều người sẽ chọn dầu ô liu có vị nhẹ vì nó là sự lựa chọn hoàn hảo vì nó không làm thay đổi hương vị của món ăn. Ngoài ra, dầu ô liu càng “nhẹ” thì có giá càng rẻ hơn các loại dầu ô liu khác.

4. Dầu ô liu chất lượng cao chuyển sang màu đục khi để trong tủ lạnh

Đây là một quan niệm sai lầm về cách đánh giá chất lượng dầu ô liu. Hầu như tất cả các loại dầu sẽ bị vẩn đục và cuối cùng đông đặc lại ở nhiệt độ thấp. Không có bất cứ thử nghiệm đơn giản nào tại nhà có thể kiểm tra sự nguyên chất của dầu ô liu.

Trên thực tế, vẩn đục có thể là một dấu hiệu của sự tươi mới của dầu. Dầu ô liu mới sản xuất đôi khi có thể chứa một lượng nhỏ độ ẩm tự nhiên và nó sẽ đọng lại theo thời gian - giống như với bất kỳ loại tinh chất từ trái cây nào khác