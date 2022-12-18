5 thông tin sai lệch về dầu ô liu mà đa số chúng ta đều không biết

Chọn thực phẩm 18/12/2022 07:59

Loại dầu ăn có nguồn gốc Địa Trung Hải này vốn đã nổi tiếng với những giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại, nhưng liệu bạn có đã và đang nghe theo những thông tin sai lệch về dầu ô liu này?

Dầu ô liu là một siêu nguyên liệu có khả năng làm tăng hương vị của món ăn đồng thời bổ sung chất chống oxy hóa và có lợi cho sức khỏe tim mạch. Với những lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch, dầu ô liu dường như trở thành lựa chọn số 1 cho các bà nội trợ. 

Tuy nhiên với sự đa dạng về nhãn hiệu và nguồn gốc cũng như cách sử dụng, dần hình thành những nhận thức sai lệch về dầu ô liu. Dưới đây là 5 thông tin sai cũng như sự thật về dầu ô liu mà không phải bất cứ ai cũng biết. 

1. Bạn không thể nấu ăn bằng nhiệt với dầu ô liu tinh khiết (extra-virgin)

 

 

5 thông tin sai lệch về dầu ô liu mà đa số chúng ta đều không biết - Ảnh 1

Điều này hoàn toàn không chính xác. Không có cơ sở khoa học nào nói về việc bạn không nên nấu ăn với dầu ô liu siêu nguyên chất (extra-virgin). Nhiều đồn đại xung quanh việc nấu ăn bằng dầu ô liu có liên quan đến “điểm bốc khói” (smoke point). 

Nhiều người lầm tưởng rằng bạn chỉ nên nấu với các loại dầu có điểm bốc khói cao. Đúng là dầu ô liu extra virgin có điểm bốc khói thấp hơn một số loại dầu ăn như dầu hạt cải, nhưng nó đủ ổn định để nấu ăn hằng ngày.

Với hàm lượng chất chống oxy hóa tự nhiên cao giúp bảo toàn kết cấu hóa học của dầu ô liu khi đun nóng, làm cho dầu ô liu nguyên chất trở thành một lựa chọn tốt cho sức khỏe khi nấu ăn.

 2. Dầu ô liu không có hạn sử dụng và để càng lâu càng tốt

5 thông tin sai lệch về dầu ô liu mà đa số chúng ta đều không biết - Ảnh 2

Dầu ô liu rất giàu axit oleic khiến chúng trở thành một trong những loại dầu dùng trong nấu nướng định nhất. Tuy nhiên, không giống như rượu vang, mùi thơm và hương vị của dầu ô liu sẽ mất đi qua thời gian. Chất lượng giảm càng nhanh khi tiếp xúc trực tiếp với không khí và ánh sáng.

Tất cả các loại dầu đều biến chất theo thời gian và tốt nhất nên tiêu thụ khi dầu còn "tươi" nhất. Để giữ cho dầu ô liu luôn tươi, hãy bảo quản dầu ở nơi tối và mát với nắp đậy chắc chắn khi không sử dụng.

3. Dầu ô liu nhẹ (light) có ít calo hơn các loại dầu ô liu khác

Tất cả các loại dầu ô liu đều chứa cùng một số lượng calo và hàm lượng chất béo. Nhẹ (light) hoặc siêu nhẹ (extra light) được in trên bao bì nhằm ám chỉ hương vị của dầu ô liu. 

Nhiều người sẽ chọn dầu ô liu có vị nhẹ vì nó là sự lựa chọn hoàn hảo vì nó không làm thay đổi hương vị của món ăn. Ngoài ra, dầu ô liu càng “nhẹ” thì có giá càng rẻ hơn các loại dầu ô liu khác.

4. Dầu ô liu chất lượng cao chuyển sang màu đục khi để trong tủ lạnh

5 thông tin sai lệch về dầu ô liu mà đa số chúng ta đều không biết - Ảnh 3

Đây là một quan niệm sai lầm về cách đánh giá chất lượng dầu ô liu. Hầu như tất cả các loại dầu sẽ bị vẩn đục và cuối cùng đông đặc lại ở nhiệt độ thấp. Không có bất cứ thử nghiệm đơn giản nào tại nhà có thể kiểm tra sự nguyên chất của dầu ô liu.

Trên thực tế, vẩn đục có thể là một dấu hiệu của sự tươi mới của dầu. Dầu ô liu mới sản xuất đôi khi có thể chứa một lượng nhỏ độ ẩm tự nhiên và nó sẽ đọng lại theo thời gian - giống như với bất kỳ loại tinh chất từ trái cây nào khác

 

Tranh cãi nồi chiên không dầu gây ung thư: Giới chuyên gia nhận định ra sao?

Tranh cãi nồi chiên không dầu gây ung thư: Giới chuyên gia nhận định ra sao?

Thử nghiệm của Hội đồng Người tiêu dùng cho thấy rằng nồi chiên không dầu vẫn vượt mức độ chuẩn theo tiêu chuẩn của EU.

Xem thêm
Từ khóa:   cách dùng dầu ăn dầu ô liu người bệnh tim mạch nên ăn gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 28 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 43 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 6 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp