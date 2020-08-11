Bí quyết dưỡng tóc bằng trứng gà cho hiệu quả bất ngờ

Dưỡng tóc bằng trứng gà cung cấp protein, biotin, các khoáng chất như lưu huỳnh, phốt pho, selen giúp mái tóc bóng mượt khỏe mạnh nhanh chóng. Nếu đang cố gắng cải thiện mái tóc khô, da đầu nhờn, tóc xơ rối hay chỉ cần tìm một liệu pháp dưỡng tóc đơn giản thì những quả trứng gà nhỏ bé quen thuộc sẽ khiến bạn bất ngờ với kết quả đạt được.

- Tăng cường độ chắc khỏe sợi tóc bằng việc cung cấp hàm lượng protein dồi dào, đóng vai trò là “thức ăn cho tóc”, giúp tóc khỏe mạnh.

Tóc được cấu thành chủ yếu từ các protein và axit amin khác nhau. Trứng cũng chứa nhiều protein, khoáng chất và vitamin nhóm B. Những chất dinh dưỡng này, đặc biệt là biotin và các vitamin B-complex khác giúp cải thiện mái tóc mang lại hiệu quả không kém gì chăm sóc tại các salon. Dưỡng tóc bằng trứng gà có những lợi ích sau đây:

- Kích thích tóc mọc nhanh hơn do sự hiện diện của lưu huỳnh.

- Giảm rụng tóc, tăng bồng bềnh cho mái tóc hoàn toàn tự nhiên.

- Giữ ẩm cho tóc, làm cho nó mềm mại, sáng bóng và khỏe mạnh với sự trợ giúp của biotin dồi dào trong lòng đỏ trứng.

- Giữ suôn mềm và giảm chẻ ngọn đuôi tóc do sự hiện diện của lecithin. Vì tóc có 70% là protein, nên lecithin trong trứng giúp xây dựng lại các khoảng trống keratin bị hư hỏng trong cấu trúc của tóc.

- Gội đầu bằng trứng gà trị gàu và khô da đầu với các axit béo trong trứng giúp kích thích da đầu và nuôi dưỡng nó, củng cố chân tóc, làm sạch da đầu hiệu quả.

Bỏ túi các công thức dưỡng tóc bằng trứng gà đơn giản tại nhà

Đặc biệt, với mỗi chất tóc sẽ có những công thức dưỡng tóc bằng trứng gà khác nhau để có thể dưỡng mái tóc suôn mềm như ý muốn. Nên thay vì mua các sản phẩm hấp dầu trứng gà chăm sóc tóc bán sẵn ngoài thị trường các bạn có thể chủ động thử các cách dưỡng tóc với các nguyên liệu thiên nhiên, tăng cường các tác dụng tuyệt vời của trứng gà với tóc.

Ví dụ như: Với những bạn tóc dầu việc sử dụng hỗn hợp trứng gà, dầu oliu, mật ong sẽ giúp loại bỏ bớt dầu thừa trên tóc. Ủ tóc với bơ và trứng gà hoặc trứng sữa chua cho mái tóc khô sẽ giúp tóc mềm mượt hơn hẳn. Với chất tóc thường thì ủ tóc bằng trứng gà và bia sẽ giúp tóc chắc khỏe hơn hẳn.

Một số công thức chăm sóc tóc bằng trứng gà xin được giới thiệu dưới đây.

Các cách chăm sóc tóc bằng trứng gà đơn giản tại nhà

Trị rụng tóc bằng trứng gà

Ủ tóc bằng trứng gà dưỡng tóc khỏe mạnh, giảm hẳn rụng tóc

Nếu đang đau đầu bởi chứng rụng tóc không rõ nguyên nhân, các bạn có thể thử thử hỗn hợp trị rụng tóc bằng trứng gà, nha đam và dầu dừa.

Dầu dừa và nha đam rất giàu axit amin, glucomannans, sterol, lipid, vitamin giúp nuôi dưỡng tóc, da đầu. Trong khi các đặc tính chống viêm, khử trùng và dưỡng ẩm của chúng giúp tăng cường sức khỏe của da đầu. Kết hợp cùng với trứng gà chúng ta được một hỗn hợp nuôi dưỡng tóc phát triển khỏe mạnh.

Bạn sẽ cần 2 lòng trắng trứng, 2 thìa gel nha đam và 1 thìa dầu dừa.

Chỉ cần đánh bông các nguyên liệu trong bát để được hỗn hợp sệt mịn. Sau đó, thoa hỗn hợp lên tóc, từ chân tóc đến ngọn tóc cho đến khi phủ hết toàn bộ mái tóc. Dùng khăn quấn hoặc mũ tắm để ủ tóc với hỗn hợp trong 30 đến 60 phút. Gội lại với nước lạnh và dầu gội bình thường.

Tiến hành 1-2 lần một tuần, kiên trì 2 tháng sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Dưỡng tóc bằng trứng gà với dầu dừa

Dầu dừa chứa một lượng axit béo, chất chống oxy hóa , vitamin E và các dưỡng chất khác nuôi dưỡng và bảo vệ mái tóc và do có đặc tính kháng khuẩn nhẹ của dầu dừa nên giúp da đầu sạch và cải thiện gàu tốt hơn.

Để hạn chế rụng tóc, giúp tóc nhanh dài bạn có thể tham khảo công thức ủ tóc

Chuẩn bị:

1 lòng đỏ trứng gà

3 - 5 thìa dầu dừa

Cho tất cả nguyên liệu vào bát trộn đều đến khi hỗn hợp quyện vào nhau. Sau đó làm ướt tóc, để tóc khô bớt nước, thoa hỗn hợp lên da đầu massage nhẹ nhàng.

Dùng mũ ủ tóc hoặc khăn khô quấn tóc trong khoảng 30 phút . Sau đó xả sạch lại với dầu gội và nước sạch.

Ủ tóc bằng trứng gà và bia

Hướng dẫn ủ tóc bằng bia và trứng gà chăm sóc tóc bóng mượt, sạch gàu

Trứng là một trong những nguồn cung cấp protein tốt kết hợp bia, nguyên liệu cũng giàu các hợp chất vitamin B giúp cải thiện sức khỏe của tóc đáng kể.

Các bạn tiến hành ủ tóc bằng trứng gà và bia như sau: Lấy nửa lon bia, 1 thìa cà phê dầu dừa, 1 lòng đỏ trứng gà trộn đều thành một hỗn hợp sệt mịn. Thoa hỗn hợp lên tóc bằng cách xoa bóp vào chân tóc và vuốt theo chiều dài của tóc đến ngọn. Sau đó dùng mũ tắm chụp tóc trong ít nhất 30 phút. Gội lại bằng dầu gội thường và dầu xả cho tóc.

Thực hiện tuần 2 lần sẽ thấy hiệu quả chỉ sau một tháng.

Ủ tóc bằng trứng gà và sữa chua

Ủ tóc bằng trứng gà và sữa chua cải thiện tóc xơ rối

Để có mái tóc dài và chắc khỏe hơn, hãy thử ủ tóc bằng trứng gà và sữa chua không đường. Sữa chua có đầy đủ chất dinh dưỡng, protein và chất béo. Đặc tính probiotic của nó rất tốt cho da đầu và có thể giúp làm dịu da đầu nhạy cảm hoặc đang bị tổn thương.

Các bạn chỉ cần trộn một quả trứng với một đến hai thìa sữa chua không đường. Đánh bông chúng với nhau cho đến khi thành kem. Thoa hỗn hợp vào da đầu và không khí để nó ngấm vào trong. Để trong nửa giờ và sau đó gội lại với nước lạnh.

Ủ tóc với bơ và trứng gà

Ủ tóc với bơ và trứng gà, mật ong giúp tóc bóng mượt, chắc khỏe không ngờ

Tất cả chúng ta đều biết bơ ngậy ngon miệng nhiều dinh dưỡng, nhưng hóa ra, kết hợp với trứng gà nó có thể bổ sung độ mềm và độ ẩm cho tóc của bạn. Phương pháp chăm sóc tóc này là cách dưỡng tóc lâu đời ở Ethiopia, nơi mọi người sử dụng bơ và trứng gà để dưỡng ẩm cho tóc và bảo vệ tóc khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Đối với những người có mái tóc xoăn, ủ tóc với bơ và trứng gà là một cách tuyệt vời để tăng cường kết cấu tự nhiên đồng thời bổ sung độ ẩm và độ bóng của tóc.

Cách chăm sóc tóc với bơ và trứng gà được thực hiện như sau: Lấy một vài thìa bơ để ở nhiệt độ phòng kết hợp cùng lòng đỏ trứng gà và một thìa mật ong, trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất. Tiến hành thoa hỗn hợp lên tóc khô, vuốt đều từ chân tóc đến ngọn. Ủ tóc với hỗn hợp bằng mũ tắm tối đa trong một giờ rồi gội lại như bình thường.

Ủ tóc bằng trứng gà có tanh không?

Hướng dẫn ủ tóc bằng trứng gà không bị tanh

Dưỡng tóc bằng trứng gà nhiều lợi ích là thế nhưng vẫn nhiều người e ngại, chỉ vì một thắc mắc Ủ tóc bằng trứng gà có tanh không?

Câu trả lời là có tanh, nhưng nếu biết dưỡng tóc bằng trứng gà đúng cách thì sẽ giúp giảm mùi tanh tối đa.

Nếu các bạn ủ tóc bằng cả lòng đỏ và lòng trắng trứng gà thì chắc chắn sẽ tanh rất nồng, có thể bám mùi cả tuần. Đặc biệt mùi tanh càng dậy mùi hơn khi ủ với tóc ướt.

Kinh nghiệm cho thấy nếu ủ tóc khô với lòng đỏ trứng gà (lưu ý là chỉ lòng đỏ trứng gà) nhỏ thêm vài giọt cốt chanh, giấm táo và dầu oliu/argan sẽ đỡ tanh đi nhiều, thậm chí là có thể át hoàn toàn mùi tanh, không thấy mùi. Phần lòng trắng trứng gà nhiều dưỡng chất hơn nên có mùi tanh hơn.

Các bạn khi ủ tóc bằng trứng gà hay tiến hành gội đầu bằng trứng gà trị gàu thì nên dùng nước lạnh, không dùng nước nóng vì nước nóng sẽ làm chín trứng, càng không thể khử được mùi.

Ngoài ra nên sử dụng trứng gà ta thay vì gà công nghiệp để có hiệu quả tốt hơn. Cũng không nên ủ tóc bằng trứng vịt vì tanh trứng vịt nặng hơn và cũng ám mùi lâu hơn so với trứng gà nhiều lần.

Ủ tóc bằng lòng đỏ hay lòng trắng trứng?

Nên ủ tóc bằng lòng đỏ hay lòng trắng trứng gà?

Khi nói về phần nào của trứng dưỡng tóc tốt hơn thì nên xem lại chất tóc của bản thân trước. Phụ nữ tóc dầu nên sử dụng lòng trắng, trong khi phụ nữ tóc khô lại chọn lòng đỏ. Bởi:

- Lòng trắng trứng gà là nguồn giàu protein dồi dào. Nó cũng chứa các khoáng chất, chẳng hạn như niacin, riboflavin, magie, kali và natri, tất cả đều hỗ trợ sự phát triển của tóc. Những người có tóc dầu nên dùng lòng trắng vì chúng giúp kiểm soát sản xuất dầu bên cạnh khả năng dưỡng tóc hoàn hảo.

- Lòng đỏ trứng gà cũng giàu protein (ít hơn lòng trắng) và là nguồn cung cấp dồi dào vitamin B-complex và axit folic. Hàm lượng chất béo trong lòng đỏ làm cho nó trở thành một thành phần dưỡng tuyệt vời với những ai có mái tóc khô xơ cần được phục hồi. Đó là lý do tại sao nó thường được dùng phổ biến chăm sóc cho những mái tóc khô.

Tất nhiên, nếu sử dụng toàn bộ quả trứng sẽ giúp tóc có những lợi ích kết hợp giữa lòng trắng và lòng đỏ, phù hợp cho phụ nữ có tóc thường hoặc tóc hỗn hợp.

Trứng chứa nhiều protein và biotin, là một thành phần trong nhiều chất bổ sung cho tóc giúp tóc chắc khỏe. Nó bổ sung độ ẩm và bóng, hỗ trợ sự phát triển của tóc. Áp dụng các cách dưỡng tóc bằng trứng gà nêu trên ít nhất tuần 1 lần trong 1-2 tháng để thấy rõ sự thay đổi tích cực của mái tóc. Chúc các bạn thành công và sớm có mái tóc chắc khỏe, bóng mượt như ý.