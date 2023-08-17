Bật mí 4 cách giúp môi luôn hồng hào và tươi tắn, giảm thâm cực hiệu quả tại nhà

Môi khô, nứt nẻ, bong tróc cũng khiến tình trạng xỉn màu thêm trầm trọng. Do đó, muốn môi lên màu đẹp, dễ thoa son thì bạn cần tẩy tế bào chết cho môi thường xuyên. Cách đơn giản là dùng bàn chải đánh răng chải nhẹ nhàng trên môi sau khi đánh răng. Điều này sẽ giúp đôi môi của bạn luôn mịn màng, mềm mại mà không bị khô nứt hồng hơn. Hoặc dùng tẩy tế bào chết cho môi như muối tinh, mặt nạ ngủ cho môi....

Son dưỡng là bước chăm sóc môi không thể thiếu với nhiều bạn nữ đặc biệt trong thời tiết mùa lạnh như này. Tuy nhiên, để bảo vệ đôi môi, bôi dưỡng sau bước tẩy trang cuối ngày là chưa đủ, mà trước khi đánh son, bạn cũng nên thoa lên môi một lớp son dưỡng để cung cấp cho môi lượng ẩm cần thiết.

Việc dưỡng môi đầy đủ sẽ giúp môi bạn đỡ khô ráp, mềm mại mịn màng dù dùng son nhiều đến mấy, không bong tróc nứt nẻ trong mọi hoàn cảnh, thời tiết.

Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều nước

Cơ thể thiếu nước da sẽ trở nên khô sạm và cơ thể tiều tụy dần đi. Đây chính là một lời cảnh báo, nhắc nhở bạn phải luôn cung cấp nước cho cơ thể. Còn đối với môi, khi thiếu nước sẽ diễn ra tình trạng khô môi, các lớp biều bì trên môi bong tróc, nghiêm trọng hơn còn gây nứt và chảy máu môi. Các nàng cũng có thể sử dụng thêm các loại hoa quả có chứa nhiều nước và giàu vitamin như dưa hấu, cam, bưởi cũng cung cấp nước rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Chống nắng cho môi

Môi là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất cơ thể, nhưng lại phải chịu nhiều tác động như khi bạn ăn uống, khói bụi và cả tia UV trong ánh sáng mặt trời... Do đó, chống nắng cho môi luôn cần thiết nếu bạn muốn sở hữu bờ môi căng mọng và hồng hào.

Nhưng các sản phẩm chống nắng cho môi không phổ biến như kem chống nắng cho da mặt. Cách tốt nhất là bạn tham khảo son dưỡng môi có chứa SPF, hoặc sử dụng son lót môi có chứa SPF.