Dừa là một loại quả an toàn và tốt cho sức khỏe bên cạnh đó còn vô cùng quen thuộc đối với người dân Việt. Nước dừa thanh, ngọt nhưng không chứa chất béo và có thể sử dụng thay cho dung dịch muối khoáng truyền nước vào cơ thể khi nguy cấp. Trong nước dừa chứa nhiều muối khoáng rất tốt cho việc giải nhiệt cơ thể. Chính vì giàu dinh dưỡng nên nước dừa mang đến nhiều công dụng làm đẹp.

Đu đủ chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Loại quả này chứa đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đu đủ chín chứa khoảng 70% nước, 13% đường, nhiều carotenoit, axit hữu cơ, vitamin A, B, C,… không có tinh bột. Sinh tố nước dừa - đu đủ là sự kết hợp tuyệt vời giúp bạn có làn da trắng hồng từ sâu bên trong và đặc biệt còn rất tốt cho sức khỏe.

2. Sinh tố nước dừa - dứa

Dứa là loại trái cây rất bổ dưỡng đối với sức khỏe con người. Loại quả này không có cholesterol lại giàu chất xơ, các emzym tiêu hóa, vitamin C, canxi và kali. Sinh tố dứa với nước dừa là loại sinh tố thần kì giúp cho làn da căng bóng và trắng sáng.

3. Sinh tố rau chân vịt - nước dừa

Rau chân vịt là thực phẩm rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Loại thực vật này giàu chất sắt, vitamin C, A giúp cơ thể tăng sức đề kháng. Vitamin K, canxi trong rau chân vịt tốt cho xương và răng. Ngoài ra, trong rau chân vịt còn chứa nhiều vitamin E, arotenoid có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh giúp làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả.

4. Sinh tố nước dừa - dưa chuột

Dưa chuột mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe và chứa lượng calo thấp. Chúng giúp bạn thanh lọc cơ thể, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, detox dạ dày và hệ tiêu hóa. Nếu trước nay bạn thường ăn mặn, ăn nhiều thực phẩm đóng hộp thì hãy thanh lọc cơ thể gấp với sinh tố dưa chuột - nước dừa này. Loại nước này sẽ loại bỏ độc tố đã tích tụ trong cơ thể bạn nhiều năm qua, cho làn da mịn màng và giúp bạn giảm cân nhanh chóng.

5. Sinh tố nước dừa - táo

Táo là một loại quả hỗ trợ tiêu hóa và nằm trong thực đơn giảm cân nhanh. Ngoài ra, loại quả này là một trợ thủ đắc lực giúp làn da trắng mịn, căng bóng.

Vitamin C cùng những khoáng chất có lợi chứa trong táo giúp làm mờ các vết thâm, nám, sạm từ đó giúp da trắng đều màu hơn. Đồng thời, loại quả này còn có công dụng thải độc tố trong da thông qua tuyến mồ hôi.

Trên đây là 5 công thức đồ uống dưỡng trắng từ nước dừa đơn giản mà bất kỳ bạn gái nào cũng có thể thực hiện tại nhà. Các bạn hãy bổ sung các loại thức uống này thường xuyên để đạt được hiệu quả tốt nhất.