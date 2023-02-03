Tuyệt chiêu làm mềm da tay bằng dầu oliu, chăm sóc da tay đẹp tự nhiên đơn giản

Một trong những công dụng khá bất ngờ của dầu ô liu chính là làm mềm da tay bằng dầu ô liu bạn đã biết chưa? Từ cách đây rất lâu, người Ai Cập và La Mã cổ đại đã biết cách sử dụng dầu ô liu để làm đẹp . Dầu ôliu có tác dụng rất tốt trong việc giữ gìn làn da mịn màng, mềm mại và sáng mịn. Về mặt thành phần hóa học, dầu ô liu rất giàu vitamin A, D, K cũng như vitamin E. Ngoài ra, nó cũng chứa rất nhiều loại axit amin, các chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa da. Việc sử dụng dầu ô liu để làm đẹp có rất nhiều cách, và làm mềm da tay cũng có mặt trong đó.

Cụ thể thế nào, hãy cùng tham khảo chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Hãy nhớ chọn đúng loại dầu ôliu làm mềm da tay thích hợp

Trên thị trường có khá nhiều loại dầu ô liu khác nhau, cả về mẫu mã và chủng loại. Việc chọn đúng loại dầu là rất quan trọng trong việc chăm sóc da tay. Các loại dầu ô liu phân biệt với nhau bằng thành phần và cách chế biến. Và loại dầu phù hợp nhất với việc chăm sóc da là loại có dán nhãn siêu tinh khiết (extra virgin). Đây là loại dầu không bị pha trộn, cùng với phương pháp chế biến hiện đại, không làm mất đi các loại vitamin, các chất chống oxy hóa trong dầu. Dầu có tốt thì mới làm mềm da tay bằng dầu ô liu tốt được.

Một điểm lưu ý nhỏ nữa là các bạn nên bảo quản dầu ô liu ở nơi thoáng mát và tránh ánh sáng trực tiếp (ánh sáng làm giảm chất lượng của dầu). Nơi lưu trữ lý tưởng nhất chính là tủ lạnh.

Các cách làm mềm da tay bằng dầu oliu

1. Làm mềm da tay bằng dầu ô liu nguyên chất

Cách làm mềm da tay bằng dầu oliu này rất đơn giản:

- Đầu tiên, bạn rửa sạch tay. Sau đó thoa lên da tay một chút dầu ô liu và massage nhẹ nhàng toàn bộ những vùng da tay cần làm mềm.

- Để tay trong tầm 5 -10 phút rồi rửa sạch lại để tránh nhờn.

- Bạn có thể thực hiện điều này 2-3 lần/ngày vào những lúc nghỉ ngơi. Da tay của bạn sẽ mềm mịn nhanh chóng.

2. Làm mềm da tay bằng dầu ô liu và gel nha đam

Tuyệt chiêu làm mềm da tay với dầu oliu và nha đam dễ thực hiện!

Dầu ô liu khi kết hợp với gel nha đam sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời.

Các bước tiến hành như sau:

- Lấy 2 thìa gel nha đam trộn với 2 – 3 thìa dầu ô liu rồi trộn đều.

- Khi cảm thấy da tay hơi khô, bạn có thể lấy hỗn hợp ra thoa đều lên da tay rồi massage nhẹ nhàng.

- Không cần phải rửa lại tay vì gel nha đam sẽ làm giảm độ nhờn của dầu ô liu.

- Bạn có thể cho hỗn hợp vào một tuýp mỹ phẩm dùng rồi và lưu trữ trong tủ lạnh để dùng dần. Hỗn hợp này không chỉ dùng cho da tay mà có thể được sử dụng cho cả da mặt nữa.

3. Dầu ô liu và trứng cho da tay mềm mại

Làm mềm da tay bằng dầu oliu và lòng trắng trứng, dưỡng da tay mềm mịn!

Một công thức hoàn hảo khác chính là sử dụng dầu ô liu kết hợp với lòng trắng trứng:

- Bạn cần chuẩn bị 2 lòng trắng trứng và 5 thìa dầu ô liu (bạn có thể gia giảm tùy ý).

- Trộn thật đều hỗn hợp (nên sử dụng máy đánh trứng).

- Dùng hỗn hợp bôi lên tay (và cả mặt nếu muốn). Để yên cho hỗn hợp khô trong 20 -30 phút, rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

- Bạn nên áp dụng cách làm mềm da tay với dầu oliu này trước khi đi ngủ để có hiệu quả tốt nhất.

Mách bạn một vài thói quen hàng ngày giúp da tay luôn mềm mịn

Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp làm mềm da tay bằng dầu oliu ở trên, các chị em cũng nên lưu ý hơn về các thói quen hàng ngày của mình, để làn da tay luôn mềm mịn từ sâu bên trong nhé!

Muốn làm mềm da tay, trước hết bạn phải học cách rửa tay đầu tiên

Rửa tay đúng cách làm mềm da tay đơn giản và hiệu quả nhất!

Đôi khi việc bạn không để ý rửa tay đúng cách lại chính là cách làm mềm da tay đơn giản và cơ bản nhất. Lựa chọn sản phẩm làm sạch phù hợp với da tay, bạn có thể lựa chọn giữa các loại tập trung làm sạch, giữ ẩm, loại nhiều bọt hay ít,...cực kỳ đa dạng và phong phú. Đồng thời cũng chú ý là khi rửa tay không sử dụng nước quá nóng hay quá lạnh, nước mát hoặc ấm là thích hợp nhất nhất nhé.

Sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm đúng cách

Dưỡng ẩm da tay giúp cấp ẩm da tay, làm mềm da tay cấp tốc!

Sữa dưỡng ẩm là điều không thể thiếu trong các cách làm da tay mềm mại. Da có ẩm thì mới có thể mềm mại được, đặc biệt là da tay. Nhưng bạn cần sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm này đúng nơi, đúng lúc thì mới có hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, trước khi bôi kem/sữa dưỡng ẩm, bạn cần rửa tay, da thật sạch. Sau đó bạn mới bôi chất làm ẩm lên. Nếu bạn phải ra ngoài nắng, hãy sử dụng kem chống nắng để vừa bảo vệ da, vừa bảo vệ lớp làm ẩm vừa bôi lên. Nếu bạn sử dụng chất dưỡng ẩm ban đêm, việc rửa mặt sạch vào sáng hôm sau là rất cần thiết để không bít lỗ chân lông.

Nước là điều quan trọng nhất để có một làn da tay mềm mại

Uống nước đầy đủ giúp da đủ nước, hạn chế da tay khô, giữ da tay luôn mềm mịn!

Như đã nói ở trên, da có ẩm thì mới mềm mại được. Dù thế nào thì bạn cũng nên để da tay tiếp xúc với nước một vài lần trong ngày. Điều này rất dễ dàng, bạn hãy tận dụng lúc bạn rửa tay khi đi vệ sinh hoặc uống nước, hoặc cũng có thể sử dụng khăn ướt để lau tay. Chỉ cần làm vài lần trong ngày, da bạn sẽ “uống” đủ nước và sẽ mềm mại hơn.

Bạn cũng nên uống nhiều nước hơn bình thường. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, việc uống từ 2 – 3l nước mỗi ngày sẽ rất tốt cho việc làm da mềm mại hơn. Ngoài ra, nhiệt độ nước khi tắm cũng rất quan trọng tới độ ẩm của da, bởi việc tắm bằng nước quá ấm sẽ làm da bị khô và dễ tổn thương hơn đấy.

Tẩy da chết thường xuyên để dưỡng da tay mềm mịn, trắng sáng

Tẩy da chết bằng chanh giúp da tay loại bỏ lớp da chết nhanh nhất!

Các tế bào da chết nếu không được loại bỏ sẽ dần dần đóng vảy, tạo thành một lớp màng thô, ráp. Chính điều này sẽ làm da tay bị khô và sần sùi. Do vậy, việc tẩy da chết cần được làm thường xuyên như một cách để làm da tay mềm mại. Thông thường lịch tẩy da chết là 1 lần/tuần là phù hợp. Có thể tẩy da chết tay bằng kem tẩy da chết hoặc từ các thành phần thiên nhiên quen thuộc như chanh tại nhà nhanh chóng. Lưu ý là sau khi tẩy da chết xong, bạn cần nghỉ ngơi để da có thời gian phục hồi nhé.

Bổ sung collagen làm mềm da tay hiệu quả

Uống collagen hoặc dùng kem chứa tinh chất collagen cải thiện thô ráp của làn da!

Collagen là một thành phần cấu tạo lên da, và là thành phần chính tạo nên sự đàn hồi của da. Da có mềm mại hay không sẽ phụ thuộc vào hàm lượng collagen trong da. Việc bổ sung collagen sẽ giúp bạn có da tay mềm mại và mượt mà hơn.

Trên đây là tất tần tật chi tiết về các cách dưỡng mềm da tay bằng dầu oliu cũng như các thói quen nhỏ giúp da tay luôn mềm mịn từ sâu bên trong. Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được hiệu quả ưng ý nhé!