Trộn đều 4 nguyên liệu tự nhiên này, có ngay 'thần dược' xóa mờ dấu hiệu lão hóa giúp da tươi trẻ bất chấp tuổi tác

Càng lớn tuổi, quá trình sản xuất collagen và elastin càng suy yếu, điều này làm mất độ đàn hồi, tạo nên các nếp nhăn khiến làn da chảy xệ, kém săn chắc. Khi bắt đầu bước sang giai đoạn sau 30, lớp màng bảo vệ da sẽ yếu dần, làm gia tăng khả năng xuất hiện nám, tàn nhang, đồi mồi.

Bên cạnh các tác nhân xấu từ ánh nắng mặt trời thì tuổi tác là nguyên nhân lớn khiến nhan sắc phụ nữ trông vô cùng thiếu sức sống.

Tuy nhiên, công thức mặt nạ từ 4 thành phần tự nhiên sau đây sẽ mang đến tác dụng toàn diện trong việc điều trị và ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa quay trở lại.

Đặc biệt, tất cả những dấu hiệu về tuổi tác này thậm chí có thể đến sớm hơn nếu bạn không biết cách chăm sóc, bảo vệ da. Thực tế, chỉ đến khi mắc phải những vấn đề này thì phụ nữ mới cố gắng tìm kiếm các phương pháp điều trị mà bỏ qua giai đoạn ngăn ngừa từ sớm.

Mặt nạ xóa mờ dấu hiệu lão hóa da

Thành phần:

- 1 muỗng canh sữa chua (không đường)

- 2 muỗng canh bột yến mạch

- 1 muỗng cà phê nước chanh

- 1 muỗng cà phê nghệ

4 thành phần tự nhiên cần chuẩn bị trong công thức mặt nạ hóa mờ dấu hiệu tuổi tác, ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Trong chiếc bát nhỏ, thêm sữa chua, bột yến mạch vào rồi trộn đều lên. Vắt lấy vài giọt nước cốt chanh tươi và thêm bột nghệ vào, tiếp tục khuấy đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Ngoài ra, nếu sở hữu làn da nhạy cảm và khô, bạn nên tránh nước cốt chanh.

Nếu sở hữu làn da nhạy cảm và khô, hãy thay tinh dầu cho nước cốt chanh để đạt hiệu quả ngăn ngừa lão hóa tốt nhất - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Rửa sạch da mặt với sản phẩm chuyên dụng. Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp đã làm lên, nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn trong vài phút. Để yên khoảng 30 phút thì rửa sạch bằng nước lạnh.

Cuối cùng, thoa kem dưỡng ẩm thích hợp cho làn da.

Bạn có thể sử dụng biện pháp khắc phục này 2 lần/tuần để sớm đạt được kết quả tốt hơn.

Áp dụng công thức mặt nạ đẩy lùi lão hóa da này 2 đến 3 lần mỗi tuần - Ảnh: Internet

Tác dụng của mặt nạ 4 thành phần

Lợi ích của sữa chua

Axit lactic trong sữa chua loại bỏ các tế bào chết và làm sáng da. Khi các tế bào chết được loại bỏ, da sẽ trở nên thông thoáng, khỏe mạnh hơn, đồng thời còn giúp loại bỏ các đốm nâu.

Lợi ích của bột yến mạch

Bột yến mạch hoạt động trên da, loại bỏ các tế bào chết và ngăn ngừa da xỉn màu. Cùng với đó, nguồn dưỡng chất trong nguyên liệu này giữ cho làn da ngậm nước, hoạt động như loại kem dưỡng ẩm tự nhiên.

Lợi ích của nước chanh

Chanh có tính chất tẩy trắng giúp làm sáng da hữu hiệu. Vì vậy, loại quả này giúp loại bỏ các đốm đen, sự đổi mà da.

Tuy nhiên, nếu có làn da khô, bạn nên sử dụng công thức này vào ban đêm.

Công thức từ 4 thành phần tự nhiên này có tác dụng đối với mọi vấn đề về lão hóa da - Ảnh: Internet

Lợi ích của nghệ

Củ nghệ được sử dụng trong chế độ làm đẹp của mọi lứa tuổi. Nguồn dưỡng chất trong loại gia vị này chữa lành một số vấn đề liên quan đến viêm, nhiễm trùng. Củ nghệ cũng có công dụng làm sáng các đốm đen nếu sử dụng thường xuyên.

Áp dụng phương pháp mặt nạ 4 thành phần tự nhiên này 3 lần mỗi tuần, sự cải thiện của làn da sẽ không khiến bạn phải thất vọng.