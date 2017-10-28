Trị mụn thâm bằng nghệ hiệu quả hơn cả mỹ phẩm đắt tiền mà tốn chưa đến 5000 đồng

Từ lâu, nghệ đã trở thành loại thực phẩm quen thuộc và cần thiết cho cuộc sống của con người. Nghệ chứa nhiều dưỡng chất tốt nên nó có thể dùng làm gia vị chế biến món ăn và điều trị bệnh tật. Ngoài hai công dụng này, nghệ còn được đánh giá cao vì nó có khả năng chăm sóc sắc đẹp toàn diện mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nếu bạn đang bị ám ảnh bởi những nốt mụn thâm đáng ghét thì hãy tham khảo bài viết này của chúng tôi. Đảm bảo với cách trị mụn thâm bằng nghệ như dưới đây sẽ giúp cải thiện làn da bị mụn nhọt, vết thâm trở nên mịn màng, trắng sáng đến không tỳ vết. Nghệ rất an toàn cho da, do vậy, bạn hãy thoải mái áp dụng và tự mình trải nghiệm để xem hiệu quả chăm sóc da có giống như lời mọi người thường nói không nhé.

Thành phần chính của nghệ đó là curcumin, đây là chất quan trọng nhất làm nên công dụng tuyệt vời của nghệ. Nó có tác dụng kháng viêm, sát khuẩn nên dễ dàng loại bỏ những vi khuẩn gậy hại ẩn náu trên da. Đồng thời chất này hỗ trợ làm mờ vết thâm nám, giảm mụn trứng cá, mụn thâm nhanh chóng. Cùng với đó, nghệ giúp tẩy da, kích thích tế bào da mới phát triển, phục hồi tế bào da bị tổn thương, hỗ trợ dưỡng da trở nên trắng mịn, hồng hào đều màu hơn.

Như vậy, chúng ta đã biết được rằng, nghệ có nhiều công dụng tuyệt vời với làn da và cả sức khỏe Chính vì thế, cách trị mụn thâm bằng nghệ tỏ ra hiệu quả và nhận được lòng tin của đông đảo mọi người. Nếu bạn muốn sớm lấy lại vẻ đẹp hoàn hảo của làn da thì đừng quan áp dụng thử nguyên liệu rẻ tiền, dễ thực hiện như với nghệ này nhé.

Cách trị mụn thâm bằng nghệ

Do nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ ngày càng tăng mà hiện nay chúng ta còn có một sản phẩm có tác dụng trị mụn thâm tốt tương đương đó là bột nghệ. Thay vì sử dụng nghệ tươi thì bạn có thể dùng bột nghệ vì nó tiện lợi hơn và sử dụng được lâu hơn.

Đối với những vết mụn thâm còn mới thì sử dụng nghệ tươi là sự lựa chọn thông minh của bạn. Cách đơn giản nhất đó là chỉ cần chọn một củ nghệ già rửa sạch, cạo bỏ vỏ rồi giã thật nhuyễn để nước cốt tiết ra. Sau đó đắp nghệ này lên vùng da bị mụn thâm, hoặc bạn có thể dùng tăm bông chấm lấy nước cốt rồi thoa lên da cũng được. Đợi cho lớp mặt nạ này khô đi thì bạn hãy rửa sạch lại bằng nước ấm.

Ngoài ra, để tăng thêm hiệu quả dưỡng da, trị mụn, bạn nên kết hợp nghệ với một số loại thực phẩm khác có khả năng trị mụn thâm tương đương. Cách này sẽ rút ngắn thời gian điều trị và giúp dưỡng da trở nên đẹp hơn một cách nhanh chóng. Dưới đây là một vài gợi ý dành cho bạn tham khảo.

Nghệ và mật ong

Mật ong chứa nhiều vitamin E và axit amin tốt cho làn da, nó hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, giảm mụn nhọt, dưỡng da trắng mịn đều màu hơn. Dùng mật ong chung với nghệ là giải pháp hoàn hảo và an toàn cho làn da mụn thâm của bạn.

- Nghệ tươi cũng làm theo ở trên và nên vắt lấy nước cốt.

- Sau đó trộn 2 muỗng nước cốt nghệ với 1 muỗng mật ong.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da, đặc biệt là vùng da bị mụn thâm.

- Đợi khoảng 20 phút rổi rửa sạch lại với nước ấm.

Nghệ và sữa tươi

Sữa tươi giàu chất dinh dưỡng, không chỉ tốt cho sức khỏe mà nó còn là thành phần chính trong các công thức làm đẹp da Sữa tươi dưỡng da căng mịn, làm sáng da và giảm mụn, mờ thâm nám rất tốt. Sữa tươi và nghệ kết hợp sẽ tạo thành loại mặt nạ đa tác động cho làn da của bạn đấy.

Chỉ cần trộn nước cốt nghệ tươi với sữa tươi không đường, hoặc nếu bạn muốn cũng có thể trộn chung với xác nghệ mà không cần vắt lấy nước. Áp dụng hỗn hợp này lên da tương tự như cách trên là được.

Ngoài hai sự kết hợp này, bạn còn có thể chọn vitamin E, sữa chua, trứng gà để thay thế mà vẫn đảm bảo hiệu quả dưỡng da.

Trên đây là cách trị mụn thâm bằng nghệ tươi, còn đối với bột nghệ bạn cũng có thể sử dụng với những loại thực phẩm kể trên và căn chỉnh tỷ lệ sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn là có thể áp dụng lên da nhé. Duy trì phương pháp trị mụn thâm từ thiên nhiên này đều đặn mỗi tuần 2 – 3 lần để sớm lấy lại làn da trắng mịn không tỳ vết nhé.