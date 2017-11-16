Tiết lộ lý do vì sao chăm sóc kĩ lưỡng nhưng da vẫn không bật tông trắng hồng mịn màng

Mỗi ngày, da phải hứng chịu nhiều tác động từ khói bụi ngoài môi trường. Bên cạnh đó, tiếp xúc với ánh nắng, tia UVA, UVB khiến da bỏng rát, đen sạm, nám, tàn nhang… thậm chí là gây ung thư da vô cùng nguy hiểm.

Ngoài yếu tố môi trường thì thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc da trở nên xấu đi.

Thức khuya sẽ gây căng thẳng, mệt mỏi, máu không lưu thông tốt, khó hấp thụ oxy nên da không được cung cấp đủ dưỡng chất. Đồng thời, ngủ không đủ giấc khiến các hắc sắc tố melanin hình thành nhanh và nhiều hơn bình thường.

Lạm dụng mỹ phẩm

Nếu trước đây quan niệm về làm đẹp chỉ đơn thuần là giữ cho da sạch hoặc sử dụng mặt nạ thiên nhiên, thì hiện nay dưới tác động của khói bụi, ô nhiễm phương thức dưỡng da trở nên phức tạp và công phu hơn. Cũng vì thế mà mỹ phẩm trở nên đa dạng hơn rất nhiều.

Làm đẹp bằng cách trang điểm sẽ giúp bạn tự tin, che giấu khuyết điểm trên khuôn mặt một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều loại mỹ phẩm cùng lúc khiến da không có thời gian để nghỉ ngơi, lỗ chân lông dễ bị bít kín, da trở nên nhạy cảm, khô rát, kích ứng.

Nhiều tế bào chết, cặn trang điểm không được loại bỏ

Tế bào chết, bụi bẩn và bã nhờn tích tụ lâu ngày khiến da trở nên lão hóa nhanh chóng. Mặc dù vậy, không phải ai cũng có thói quen loại bỏ da chết và tẩy trang đúng cách để làm sạch da.

Việc tẩy tế bào chết đúng cách rất có ích, vì công đoạn này sẽ lấy đi hết những cặn bã giúp da trở nên mịn màng, tăng độ đàn hồi. Ngoài ra, khi tẩy sạch bụi bẩn da sẽ hấp thụ và thẩm thấu dưỡng chất tốt hơn.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý đến việc tẩy trang, đặc biệt đối với những người có thói quen trang điểm. Lớp kem lót, phấn nền sẽ không thể loại bỏ triệt để nếu chỉ rửa mặt bằng nước thông thường. Lâu dần cặn mỹ phẩm sẽ đọng lại khiến da trở nên sạm đen, nổi mụn, mất độ ẩm và nhanh chóng lão hóa.

Để có một làn da đẹp, tự tin hơn mỗi ngày, bạn nên tìm hiểu kĩ và đưa ra phương pháp làm đẹp an toàn, phù hợp và hiệu quả.