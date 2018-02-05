Thoa dầu dừa mỗi tối, nám và tàn nhang lâu năm đến mấy cũng trị dứt chỉ sau thời gian ngắn

Trong dầu dừa có nguồn axit lauric lớn hỗ trợ tăng cường tẩy tế bào chết, xóa mờ lớp nám, tàn nhang. Đồng thời tăng sản sinh tế bào mới lấp đầy lớp da sạm đen bên dưới.

Trị nám, tàn nhang tại nhà chưa bao giờ dễ dàng như cách dùng dầu dừa dưới đây. Hãy thử ngay nếu bạn muốn sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào tự nhiên.

Bên cạnh đó, dầu dừa còn là "thần dược" ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nếp nhăn trên da rất hiệu quả.

Lượng lớn vitamin, dưỡng chất trong dầu dừa còn có khả năng dưỡng da trắng hồng tự nhiên, hạn chế sản sinh hắc sắc tố melanin, từ đó ngăn ngừa nám, tàn nhang quay trở lại.

Dầu dừa ngăn ngừa sản sinh melanin, hỗ trợ điều trị nám, tàn nhang hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách dùng dầu dừa trị nám, tàn nhang

Vốn là nguyên liệu lành tính, phù hợp với mọi loại da nên bạn có thể kết hợp dầu dừa với nhiều thành phần tự nhiên khác để làm tăng hiệu quả trị nám và tàn nhang.

Kết hợp với mật ong

Cũng giống như dầu dừa, mật ong chứa hàm lượng lớn axit amin có khả năng xóa mờ nám, tàn nhang, tăng sản sinh tế bào, từ đó giúp da tươi trẻ, trắng mịn nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh dầu dừa

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Trộn đều dầu dừa với mật ong đã chuẩn bị cho vào chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, thấm đều hỗn hợp lên mặt nạ giấy và đắp trực tiếp lên da. Nằm thư giãn khoảng 10 - 15 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Kết hợp với khoai tây

Khoai tây là loại củ giàu Vitamin E, B, A... có tác dụng dưỡng trắng, ngăn ngừa sản sinh hắc sắc tố melanin - nguyên nhân gây nên nám, tàn nhàng vô cùng vượt trội.

Nguyên liệu cần có:

- 1/2 củ khoai tây

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Luộc chín nửa củ khoai tây rồi cho ra chiếc bát nhỏ, dùng muỗng nghiền mịn. Thêm dầu dừa đã chuẩn bị vào rồi trộn đều là có thể sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể thêm sữa tươi vào hỗn hợp này.

Thoa đều mặt nạ khoai tây lên da, thư giãn khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.

Hỗn hợp điều trị tận gốc nám, tàn nhang hiệu quả từ khoai tây và dầu dừa - Ảnh: Internet

Kết hợp với Vitamin E

Nguyên liệu cần có:

- 2 viên Vitamin E

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Trích dịch 2 viên Vitamin E vào chiếc bát nhỏ, sau đó thêm dầu dừa đã chuẩn bị vào và trộn đều. Rửa mặt với nước ấm, thoa đều hỗn hợp vừa hoàn thành lên da, mát xa nhẹ nhàng khoảng 2 phút. Nằm thư giãn thêm 10 phút nữa thì vệ sinh lại với nước lạnh là hoàn thành.

Lưu ý:

- Vì làn da nám, tàn nhang rất dễ tổn thương nên hãy thoa kem dưỡng ẩm sau khi áp dụng các loại mặt nạ tự nhiên trên.

- Che chắn cho da thật tốt vì ánh nắng mặt trời chính là tác nhân khiến các vết nám, tàn nhang thêm đậm và khó điều trị.

Với các cách điều trị nám, tàn nhang bằng dầu dừa trên, bạn chỉ cần kiên trì áp dụng trong thời gian ngắn, làn da sẽ trở nên trắng mịn, hồng hào như mong ước.