Ngâm dưa leo với trà xanh qua đêm theo cách này để đắp mặt, làn da đẹp hoàn hảo sau vài ngày

Stylecraze vừa đăng tải công thức mặt nạ từ dưa leo, trà xanh có tác dụng cung cấp ẩm, dưỡng trắng cực kỳ hiệu quả mà bạn nên áp dụng ngay.
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Nếu muốn sở hữu làn da khỏe đẹp, không tì vết, đừng trì hoãn việc chăm sóc da. Đầu tiên, hãy điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày như tập thể dục, ngủ trước 11 giờ, uống ít nhất 7 đến 8 ly nước và tránh làm việc trên máy tính nhiều giờ đồng hồ.
Ngoài ra, hãy áp dụng phương pháp dưỡng da bằng dưa leo và trà xanh theo hướng dẫn sau đây.
Công thức mặt nạ dưa leo và trà xanh
Nguyên liệu cần có:
- 1 quả dưa leo tươi
- 1 muỗng cà phê trà xanh
- Nước hoa hồng
- Túi zip
Cách thực hiện:
Dưa leo tăng cường độ ẩm còn trà xanh cung cấp chất chống oxy hóa giúp làn da căng mướt, trắng hồng, mịn màng không tì vết.
Dưới đây là từng bước hướng dẫn làm mặt nạ dưỡng da từ dưa leo và trà xanh.
Cách sử dụng:
Lấy nhiều miếng bông đã làm từ túi zip ra để đắp lên khuôn mặt, có thể đắp lên mắt để điều trị quầng thâm và bọng mắt. Sau đó, thư giãn trong 10 đến 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.
Bạn sẽ thấy thật sảng khoái và dịu mát sau khi đắp loại mặt nạ này. Đặc biệt là vào mùa hè, công thức này sẽ làm mát, tăng cường hydrat hóa, làm dịu và dưỡng trắng da. Dưa leo và trà xanh đều có tác dụng giảm thâm sạm, xỉn màu hữu hiệu.
Hy vọng tất cả các bạn thích mặt nạ mắt làm mới dưa chuột DIY! Hãy thử nó và cho chúng tôi biết phản hồi có giá trị của bạn trong phần bình luận bên dưới.