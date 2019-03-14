Ngâm dưa leo với trà xanh qua đêm theo cách này để đắp mặt, làn da đẹp hoàn hảo sau vài ngày

Ngoài ra, hãy áp dụng phương pháp dưỡng da bằng dưa leo và trà xanh theo hướng dẫn sau đây.

Nếu muốn sở hữu làn da khỏe đẹp, không tì vết, đừng trì hoãn việc chăm sóc da . Đầu tiên, hãy điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày như tập thể dục, ngủ trước 11 giờ, uống ít nhất 7 đến 8 ly nước và tránh làm việc trên máy tính nhiều giờ đồng hồ.

- 1 muỗng cà phê trà xanh

- Nước hoa hồng

- Túi zip

Những nguyên liệu và dụng cụ cần thiết để làm mặt nạ dưỡng da - ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Dưa leo tăng cường độ ẩm còn trà xanh cung cấp chất chống oxy hóa giúp làn da căng mướt, trắng hồng, mịn màng không tì vết.

Dưới đây là từng bước hướng dẫn làm mặt nạ dưỡng da từ dưa leo và trà xanh.



Bước 1: Lấy trà xanh cho vào nồi cùng nước để đun sôi trong 1 phút. Sau đó tắt bếp và đậy kín nắp. Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, tannin giúp làm dịu và làm mới làn da xỉn màu trở nên tươi tắn hơn - Ảnh: Stylecraze

Bước 2: Rửa sạch rồi thái lát dưa cho vào máy xay nhuyễn. Hãy giữ nguyên vỏ của loại quả này vì chúng có nhiều chất chống oxy hóa. Khi nhận được hỗn hợp nhuyễn mịn, hãy chuyển chúng sang một chiếc bát nhỏ - Ảnh: Stylecraze

Bước 3: Cho nước trà đã nguội vào dưa leo đã xay, dùng muỗng trộn đều đến khi tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành hỗn hợp đồng nhất - Ảnh: Stylecraze

Bước 4: Lấy các miếng bông mềm, có thể sử dụng bông tẩy trang cho vào hỗn hợp vừa làm. Tốt nhất là nên sử dụng miếng bông nhẹ để chúng có thể giữ được nhiều nước ép hơn, từ đó mang đến hiệu quả tốt hơn - Ảnh: Stylecraze

Bước 5: Sau khoảng 5 phút, lấy tất cả các miếng bông cho vào túi zip để lưu trữ. Bạn có thể dễ dàng làm 10, 20 hoặc 30 miếng bông chứa dưỡng chất từ dưa leo và trà xanh này bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng lâu dài - Ảnh: Stylecraze

Cách sử dụng:

Lấy nhiều miếng bông đã làm từ túi zip ra để đắp lên khuôn mặt, có thể đắp lên mắt để điều trị quầng thâm và bọng mắt. Sau đó, thư giãn trong 10 đến 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Bạn sẽ thấy thật sảng khoái và dịu mát sau khi đắp loại mặt nạ này. Đặc biệt là vào mùa hè, công thức này sẽ làm mát, tăng cường hydrat hóa, làm dịu và dưỡng trắng da. Dưa leo và trà xanh đều có tác dụng giảm thâm sạm, xỉn màu hữu hiệu.

Làn da sẽ trắng mịn, căng mướt nhờ đắp mặt nạ từ dưa leo và trà xanh theo công thức này - Ảnh: Internet

Hy vọng tất cả các bạn thích mặt nạ mắt làm mới dưa chuột DIY! Hãy thử nó và cho chúng tôi biết phản hồi có giá trị của bạn trong phần bình luận bên dưới.