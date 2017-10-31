Nắm chắc những cách chăm sóc da nhờn và lỗ chân lông to này đảm bảo da bạn luôn đẹp hoàn hảo

Một trong những nguyên nhân khiến cho làn da nhờn, lỗ chân lông to và nhiều mụn là do phái đẹp có những thói quen xấu và chưa biết cách chăm sóc. Để làn da này trở nên tươi tắn và đẹp lên trong thời gian sớm nhất thì bạn cần:

Mặc dù quá trình lão hóa của da nhờn diễn ra chậm hơn so với da khô. Nhưng về tính thẩm mỹ thì làn da này thường có cái nhìn thiếu thiện cảm từ người đối diện, do lỗ chân lông và mụn nhiều. Nên phái đẹp mất rất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc. Do đó, mỗi ngày sau khi vệ sinh làn da chị em cần phải kết hợp đều đặn những cách chăm sóc da nhờn và lỗ chân lông to thì mới có hiệu quả cải thiện tốt, nhanh chóng khắc phục nhược điểm trên trong thời gian sớm nhất.

Nếu như trước đây bạn chỉ có thói quen rửa mặt duy nhất một lần trong ngày là vào mỗi buổi sáng, thì bây giờ bạn cần thay đổi. Da nhờn cần được làm sạch các chất cặn bã và lớp dầu nhờn, để lỗ chân lông thông thoáng suốt cả ngày. Chính vì vậy, bạn cần vệ sinh da mặt sạch sẽ ít nhất 2 lần/ngày.

Dòng sữa rửa mặt phù hợp với loại da này là không chứa dầu và các chất hóa học có tính tẩy rửa mạnh. Tốt nhất, bạn nên sử dụng các loại sản phẩm có chiết xuất từ tinh dầu bạc hà, tinh dầu oải hương, nha đam tinh dầu trà…

Không ăn đồ cay nóng

Những đồ ăn có tính chất cay nóng và nhiều dầu mỡ sẽ kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn. Lúc này, da không thể đào thải hết lớp dầu nhờn và bụi bẩn bám dính, sẽ khiến lỗ chân lông to hơn, dễ xuất hiện mụn đầu đen. Thay vào đó, bạn hãy ăn nhiều đồ có tính mát như: trái cây, rau xanh đậm, uống đủ nước 2-3 lít/ngày (bạn nên uống nước ép hoa quả để cung cấp thêm nhiều dưỡng chất tốt cho da).

Không thức khuya, căng thẳng

Nếu bạn thức quá khuya, làn da không được nghỉ ngơi, trở nên nhợt nhạt và kém sắc. Đồng thời, khi thức khuya, đầu óc sẽ căng thẳng và dễ bị rối loạn nội tiết, tuyến nhờn sẽ hoạt động mạnh hơn. Chính vì vậy, muốn chăm sóc da nhờn lỗ chân lông to hiệu quả bạn nên điều chỉnh lại thời gian biểu của mình. Tốt nhất nên đi ngủ sớm trước 10 giờ, dậy vào lúc 6 giờ sáng, cơ thể và đầu óc sẽ thoải mái, tinh thần cũng tốt lên, da sẽ đẹp mịn màng.

Ngoài ra, các bạn hãy vệ sinh thật sạch sẽ các vật dụng có thể tiếp xúc với da như: chăn, gối, điện thoại… để hạn chế vi khuẩn bám dính, gây mụn trên diện rộng, lỗ chân lông to hơn.

Cách chăm sóc da nhờn và lỗ chân lông to bằng các loại mặt nạ tự nhiên

Bên cạnh việc thay đổi các thói quen xấu, bạn cần kết hợp sử dụng các loại mặt nạ thiên nhiên để cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da thêm khỏe mạnh hơn.

Cách chăm sóc da nhờn và lỗ chân lông to bằng chanh

Buổi trước khi đi ngủ, bạn hãy thoa một lượng nước cốt chanh lên da mặt, sẽ có tác dụng làm sạch và se khít lỗ chân lông, đồng thời triệt tiêu vi khuẩn gây mụn hiệu quả.

Cách này nên thực hiện 3-4 lần/tuần là đủ. Da sẽ sạch lớp nhờn và mụn không còn.

Cách chăm sóc da nhờn và lỗ chân lông to bằng dưa leo

Dưa leo chứa nhiều vitamin C, A, E cùng chất chống oxy hóa mạnh, giúp làm sạch lớp dầu nhờn và se khít lỗ chân lông hiệu quả.

Bạn hãy cắt dưa leo thành những lát mỏng, đắp lên da. Để khoảng 15-20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện 3-4 lần/tuần, sau 1 tháng da sẽ đẹp và mịn màng hơn một cách rõ rệt.