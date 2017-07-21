Khuỷu tay khô ráp, thâm đen đến đâu cũng hóa trắng mịn sau 2 tuần nhờ dùng vitamin E theo cách này

Chăm sóc da 21/07/2017 16:07

Công thức kết hợp vitamin E, nước cốt chanh và bột sữa là phương pháp tuyệt vời giúp bạn đánh bay làn da khuỷu tay thâm sạm, khô ráp.

Do không có tuyến bã nhờn nên da ở khuỷu tay thường khô sạm và dày hơn những vùng khác. Cộng với tác động xấu từ ánh nắng mặt trời, bụi bẩn và không khí ô nhiễm vùng da này trở nên thâm đen, khô ráp vô cùng mất thẩm mỹ.

Để khắc phục vấn đề này một cách nhanh chóng, bạn hãy áp dụng công thức kết hợp vitamin E, bột sữa và nước cốt chanh dưới đây, kết quả đạt được sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

Nguyên liệu cần có:

- 5 muỗng canh bột sữa

- 3 viên vitamin E

- ½ quả chanh tươi

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn trích dịch vitamin E cho vào chiếc bát thủy tinh nhỏ. Tiếp theo, vắt nước cốt chanh vào rồi trộn đều tay khoảng 1 phút. Sau đó, thêm bột sữa vào rồi khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Công thức trị thâm khuỷu tay với nước cốt chanh, vitamin E và bột sữa - Ảnh: Internet
Công thức trị thâm khuỷu tay với nước cốt chanh, vitamin E và bột sữa - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Bước 1: Pha một ít muối vào bát nước ấm rồi rửa nhẹ vùng khuỷu tay.

Bước 2: Dùng chiếc vỏ chanh thừa chà nhẹ lên hai khuỷu tay để loại bỏ tế bào chết và bụi bẩn. 

Bước 3: Dùng thìa thoa đều hỗn hợp 3 thành phần vừa hoàn thành lên vùng da ở khuỷu tay. Sau đó, mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn khoảng 2 phút. 

Hỗn hợp nước chốt chanh, vitamin E và bột sữa là cách trị thâm khuỷu tay vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet
Hỗn hợp nước chốt chanh, vitamin E và bột sữa là cách trị thâm khuỷu tay vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

Bước 4: Thư giãn trong vòng 20 phút thì rửa lại với nước ấm. 

Bước 5: Lau khô rồi thoa lên hai khuỷu tay một ít kem dưỡng ẩm. 

Nên thực hiện phương pháp này ít nhất 3 lần mỗi tuần, sau 2 tuần bạn sẽ nhận được làn da khuỷu tay trắng mịn tự nhiên.

*Lưu ý:

- Tránh ma xát mạnh để vùng da khuỷu tay không bị thâm đen trở lại.

- Che chắn cho da thật tốt khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, khói bụi, không khí ô nhiễm.

- Thoa kem dưỡng ẩm vào mỗi buổi tối để chăm sóc vùng da ở khuỷu tay một cách toàn diện.

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