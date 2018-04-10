Không cần đi đốt lazer vì mụn thịt có thể trị dứt điểm nhờ cách làm cực dễ này

Các bác sĩ da liễu chuẩn đoán rằng mụn thịt xuất hiện thường là do các tế bào chết mắc kẹt lại dưới da, tích tụ nhiều tạo thành mụn thịt. Chúng gây ra hiện tượng một lượng lớn các lỗ chân lông bị tắc nghẽn, dẫn tới tình trạng mụn thịt mọc nhiều ở một vùng da.

Mụn thịt thường xuất hiện nhiều quanh mắt, cổ và lưng. Không thể trị dứt điểm mụn thịt nếu như bạn không có biện pháp rõ ràng vì mụn thịt rất dễ mọc lại và lây lan rộng.

Ngoài ra, sự xuất hiện của mụn thịt còn do nhiều nguyên nhân khác như dị ứng da, quá trình điều trị lazer, mụn nước,... Nếu bạn đang bị mụn thịt lấy đi vẻ tự tin về một làn da trắng mịn không tì vết thì hãy làm theo cách trị mụn thịt dưới đây, đảm bảo nhanh và hiệu quả tức thì.

Cách trị mụn thịt bằng giấm táo

Sử dụng giấm táo và bột bắp không chỉ giữ da khỏe mạnh, loại bỏ tế bào chết mà còn là cách trị mụn thịt dứt điểm hiệu quả ngay tại nhà.

Giấm táo trị mụn thịt nhanh và hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Trộn 2 thìa cà phê bột bắp cùng với 1 thìa cà phê giấm táo để được một hỗn hợp sánh mịn

- Thoa đều hỗn hợp vừa trộn lên vùng da bị mụn thịt

- Đợi khoảng 15 phút cho hỗn hợp khô trên da thì rửa sạch với nước ấm

- Mặt nạ này sẽ gây tình trạng nóng rát trên da, tuy nhiên đây là dấu hiệu cho thấy mụn thịt đang bị tác động và sẽ sớm được loại bỏ khỏi da mặt. Bạn nên kiên trì thực hiện mỗi ngày đến khi mụn thịt hoàn toàn biến mất.

Cách trị mụn thịt bằng trà xanh và lô hội

Trà xanh và lô hội là 2 thành phần tự nhiên làm nên điều kỳ diệu đối với làn da. Do tính chất chống viêm và chống oxy hóa cao, trà xanh và lô hội có thể điều trị các vấn đề về mụn dưới da, làm sạch da sâu trong từng lỗ chân lông và loại bỏ vi khuẩn.

Trà xanh và lô hội có thể trị mụn thịt ở vùng da quanh mắt mà không gây kích ứng - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Chọn lấy khoảng 10 lá trà xanh, sau khi rửa sạch, ngâm muối 15 phút thì đem lá trà đun với khoảng 100ml nước khoáng

- Đun trà khoảng 15-20 phút rồi ủ tiếp trong khoảng 10 phút

- Loại bỏ lá trà, chắt lấy nước trà và chú ý bỏ cặn

- Thêm vào nước trà 2 thìa gel lô hội, trộn đều và thoa lên vùng da bị mụn thịt

- Đợi 15 phút rồi rửa lại với nước sạch

Trà xanh và lô hội khá nhẹ dịu với da nên không gây kích ứng cho cả những vùng da mỏng manh, nhạy cảm. Bạn có thể trị mụn thịt quanh mắt ngay tại nhà bằng cách dùng bông tẩy trang nhúng đẫm hỗn hợp này rồi đắp lên mắt. Chúc các bạn thành công!