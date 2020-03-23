Khám phá công dụng của lòng trắng trứng gà trong làm đẹp da

Công dụng của lòng trắng trứng gà đầu tiên có thể kể đến đó là làm sạch và làm trắng da nhanh chóng. Dùng chỉ lòng trắng trứng gà đắp mặt thôi hoặc kết hợp thêm một số nguyên liệu khác như mật ong, dầu ô liu, chanh… đều mang đến làn da căng mịn, tươi sáng như ý.

Lòng trắng trứng gà là nguyên liệu làm đẹp an toàn, hiệu quả từ thiên nhiên rất được yêu thích

Đây là tác dụng tiếp theo của lòng trắng trứng gà cần nhắc đến. Cung cấp collagen giúp tăng độ đàn hồi cho da, bổ sung độ ẩm, giúp trị nếp nhăn cho da.

Chị em nào đang bận lòng vì sở hữu làn da nhăn nheo, chảy xệ thì hãy đắp mặt nạ trứng gà trực tiếp lên da của mình hoặc ăn thường xuyên trong các bữa ăn hàng ngày. Đây là công dụng không thể đến chỉ sau 1 đêm mà cần thời gian 3-4 tuần kiên trì sử dụng.

Lòng trắng trứng gà giúp làm sạch và làm trắng da nhanh chóng

- Giúp trị mụn

Mặt nạ lòng trắng trứng gà trị mụn mang đến hiệu quả tốt nên được những ai đang bị mụn yêu thích.

Vì sao lòng trắng trứng gà giúp trị mụn?

Như bạn đã biết, da tiết nhiều bã nhờn là nguyên nhân dẫn đến hình thành mụn. Trong khi đó lòng trắng trứng gà có khả năng giúp triệt tiêu dầu thừa trên da.

Không chỉ lượng dầu thừa trên bề mặt mà sau khi đắp mặt nạ, lớp dầu thừa nằm sâu dưới da cũng bị loại sạch. Từ đó giúp ngăn ngừa và trị mụn hiệu quả.

Sau khi đắp mặt nạ, không chỉ loại bỏ lượng dầu thừa trên bề mặt mà còn giúp loại bỏ lớp dầu thừa nằm sâu dưới da

- Giúp se khít lỗ chân lông

Đây cũng là công dụng rất được yêu thích của lòng trắng trứng gà. Tình trạng lỗ chân lông to khiến làn da trông rất mất thẩm mỹ, sần sùi và khó trang điểm.

Làm sao để sở hữu làn da mịn màng và tươi sáng hơn? Thật đơn giản, chỉ cần vào bếp, tách lấy lòng trắng trứng gà và thoa lên da. Thư giãn, chỉ sau 15 phút và kiên trì sau 3 tuần là bạn đã thấy ngay sự thay đổi của làn da.

- Dưỡng ẩm da

Để khắc phục tình trạng da khô, thiếu nước, hay bị nứt nẻ, bạn hãy kết hợp lòng trắng trứng với mật ong để tạo thành hỗn hợp mặt nạ. Đây là cách giúp dưỡng ẩm cho da rất hiệu quả.

Chỉ cần trộn đều lòng trắng gà trứng với mật ong sau đó thoa lên da khoảng 15-20p. Dùng 2 lần trong một tuần và nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.

2. Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà tuần mấy lần?

Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà thường xuyên có tốt không? Có nên đắp mặt nạ hàng ngày hay không là những thắc mắc được không ít người quan tâm tìm hiểu.

Để đạt hiệu quả tốt và tránh kích ứng thì bạn chỉ nên đắp mặt nạ trứng gà 2 – 3 lần/tuần

Bạn nên biết rằng, đối với không chỉ riêng mặt nạ lòng trắng trứng gà mà với hầu hết các loại mặt nạ từ thiên nhiên khác, để mang đến hiệu quả tốt và tránh kích ứng thì bạn chỉ nên đắp 2 – 3 lần/tuần chứ không nên đắp hàng ngày. Lưu ý đối với làn da nhờn, nhiều dầu, tránh đắp mặt nạ hàng ngày vì sẽ dễ khiến làn da bị khô, mỏng và dễ bị kích ứng.

Đồng thời, lòng trắng trứng gà có hiệu quả dưỡng da trắng nên khoảng thời gian tốt nhất để đắp mặt nạ đó là vào buổi tối. Hoặc bạn cũng có thể đắp vào bất cứ thời gian nào trong ngày nhưng cần chống nắng tối đa nếu phải đi ra ngoài.

3. Các cách dưỡng da làm đẹp bằng lòng trắng trứng gà

Với mỗi loại da, tình trạng da khác nhau sẽ phù hợp với một loại mặt nạ không giống nhau, với lòng trắng trứng gà cũng vậy, có nhiều cách kết hợp với nguyên liệu phù hợp để tạo ra các loại mặt nạ chăm sóc da, điển hình như:

- Mặt nạ lòng trứng gà dành cho da mụn:

Mụn là “kẻ thù” của các bạn trẻ đặc biệt là đối với chị em phụ nữ. Dùng lòng trắng trứng là cách ngăn ngừa các loại mụn trứng cá, mụn đầu đen, mụn cám rất hiệu quả.

Các bước tiến hành rất đơn giản như sau: Bạn hãy chuẩn bị 1 thìa bột yến mạch, 1 lòng trắng trứng gà.

Chuẩn bị 1 thìa bột yến mạch, 1 lòng trắng trứng gà

Cho lòng trắng trứng gà ra chén và đánh tan rồi pha với bột yến mạch. Tiếp theo, dùng hỗn hợp trên đắp lên mặt. Thư giãn khoảng từ 10 đến 15 phút cho đến lúc hỗn hợp khô. Sau đó lau khô và rửa sạch lại bằng nước.

Da mụn thường hay bóng nhờn, nhạy cảm. Bạn cũng có thể áp dụng cách thêm ít mật ong hoặc chanh vào lòng trắng trứng gà đã đánh tan sẽ giúp làm sạch và kiềm nhờn cho da hiệu quả.



- Mặt nạ bằng lòng trắng trứng gà dành cho da bị thâm:

Mặt nạ bằng lòng trắng trứng gà dành cho da bị thâm

So với trị mụn, trị thâm mất nhiều thời gian hơn rất nhiều, có khi phải mất đến vài tháng. Bạn hãy sử dụng mặt nạ lòng trắng trứng gà và sữa chua kết hợp với bột nghệ, chanh. Đây là cách đẩy nhanh quá trình tái tạo, giúp da ngày càng sáng bóng, mịn màng hơn. Để hết thâm nhanh chóng, ngay sau khi hết mụn, bạn hãy áp dụng ngay cách này.

- Mặt nạ bằng trứng gà danh cho da lão hóa:

Để làn da lão hóa trông được tươi trẻ hơn, bạn cần dưỡng ẩm và cung cấp dưỡng chất cho da. Hãy kết hợp lòng trắng trứng gà với bơ hoặc dầu ô liu, tuần từ 2 - 3 lần. Đã lão hóa rồi thì da khó mà tươi trẻ nhanh lại được, do đó, rất cần ở bạn sự cố gắng kiên trì.

Hướng dẫn cách đắp mặt nạ bằng lòng trắng trứng gà với mật ong

Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà với mật ong

- Bước 1: tách riêng lòng trắng trứng gà và cho mật ong vào. Đánh tan cho đến khi thấy xuất hiện bọt.

- Bước 2: bạn có thể dùng hỗn hợp này thoa trực tiếp lên da hoặc phết đều lên giấy đắp mặt nạ rồi đắp lên da.

- Bước 3: Thư giãn trong khoảng 10 - 15 phút để mặt nạ khô lại. Hãy nằm yên và đừng cho cơ mặt hoạt động vì đây là bước thư giãn để các dưỡng chất trong mặt nạ thẩm thấu vào da.Nếu bạn nói chuyện hay cười lớn, làn da sẽ dễ bị căng, rát và dễ hình thành nếp nhăn hơn.

- Bước 4: Rửa mặt thật sạch lại với nước ấm.

- Bước 5: Cuối cùng, thoa kem dưỡng ẩm lên da.

Mặt nạ mật ong lòng trắng trứng gà có tác dụng gì?

Không mất nhiều công sức, chi phí, kiên trì sử dụng chỉ sau thời gian ngắn, làn da bạn đã trở nên trắng sáng, căng mịn rõ rệt.

Ngoài cách đắp mặt nạ, bạn có thể ăn lòng trắng trứng gà để tận dụng được hết hiệu quả làm đẹp trên cả tuyệt vời mà trứng gà mang đến. Vậy, lòng trắng trứng gà luộc có tác dụng gì?

Đối với làn da, lòng trắng trứng gà giàu vitamin B có tính năng làm sáng da

Đối với làn da, lòng trắng trứng gà giàu vitamin B có tính năng làm sáng da. Bên cạnh đó, đối với sức khỏe, lòng trắng trứng gà có chứa giàu canxi có lợi cho xương và răng, chứa selenium ngừa ung thư, ít calo, giàu protein, không cholesterol tốt cho người bệnh tim…

Chắc hẳn các bạn đã có thể nắm được ăn lòng trắng trứng gà có tác dụng gì. Tuy chứa nhiều chất dinh dưỡng rất có lợi cho sức khỏe và làm đẹp tuy nhiên cũng như các loại thực phẩm khác, lòng trắng trứng gà nếu ăn nhiều cũng đi kèm vài tác dụng phụ không tốt cho cơ thể. Chẳng hạn suy giảm biotin, dị ứng, nhiễm khuẩn salmonella.

Với những thông tin vừa chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã có thể nắm được công dụng của lòng trắng trứng gà. Hy vọng bạn đọc sẽ có nhiều hơn những thông tin hữu ích về sức khỏe và làm đẹp. Đặc biệt là nắm được cách làm mặt nạ cực kì đơn giản tại nhà để chăm sóc da đẹp tự nhiên, cải thiện làn da hiệu quả.