Hé lộ cách tắm trắng da mặt bằng bia đơn giản mà hiệu quả miễn chê

Tắm trắng da mặt bằng bia phù hợp với nhiều làn da. Vì vậy, các chị em hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng cách làm đẹp này. Bởi vì, bia được lên tự nhiên, có chiết xuất từ thiên nhiên nên có độ an toàn cao cho làn da. Hơn nữa, ít ai biết được bia có giá trị dinh dưỡng rất cao, là nguồn cung cấp các vitamin cần thiết thuộc nhóm Vitamin B cho cơ thể để nuôi dưỡng, giúp da trắng hồng từ sâu bên trong.

Da khô có thể sử dụng công thức tắm trắng từ bia và trứng gà kết hợp với dầu oliu, da nhờn thì áp dụng công thức từ bia, trứng gà và chanh tươi còn da thường có thể áp dụng công thức tắm trắng da mặt bằng bia và sữa tươi.

Đặc biệt, bia sẽ phát huy tác dụng dưỡng trắng hoàn hảo nhất nếu như các bạn khéo léo kết hợp nó với những nguyên liệu thiên nhiên như: mật ong, sữa tươi, trứng gà… Đây là những nguyên liệu khá gần gũi với cuộc sống, đồng thời giúp thay đổi linh hoạt để đa dạng phương pháp dưỡng da từ bia.

Cách tắm trắng da mặt bằng bia thực hiện như thế nào?

Có khá nhiều cách tắm trắng da mặt bằng bia. Tuy nhiên, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về tắm trắng da mặt bằng bia cho da nhờn một cách hiệu quả nhất.

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho cách này gồm có:

1/2 lon bia.

1 quả trứng gà.

1/2 quả chanh.

1 thìa cà phê muối.

Hướng dẫn cách làm:

Bước 1: Bạn trộn đều bia, nước cốt chanh và muối thành hỗn hợp sánh mịn.

Bước 2: Cho thêm trứng gà vào đánh bông lên.

Bước 3: Bạn tắm sạch bằng sữa tắm như bình thường rồi lấy hỗn hợp thoa lên da mặt có thể kết hợp massage nhẹ nhàng để loại bỏ hết tế bào chết trên bề mặt da. Cuối cùng, tắm sạch bằng nước mát.

Ngoài ra, cách này có thể dùng để tắm trắng toàn thân, giúp bạn sở hữu làn da mềm mịn, tươi tắn.

Bạn chỉ cần kiên trì thực hiện từ 2 – 3 lần/tuần sẽ thấy làn da cải thiện, sáng mịn và khỏe mạnh hơn. Đồng thời, hỗn hợp này còn giúp bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời.

Tuy nhiên, làm trắng da là cả một quá trình nên chị em cần phải kiên trì thực hiện trong một thời gian nhất định. Vì vậy, tuyệt đối các chị em không được nản lòng bỏ cuộc trước khi thấy được kết quả cải thiện. Hơn hết, trong quá trình thực hiện cách làm trắng da mặt bằng bia, bạn vẫn nên thoa kem chống nắng để bảo vệ da và uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để làm đẹp da hiệu quả.

Lưu ý:

Hiệu quả làm trắng da bằng bia tùy thuộc theo từng cơ địa của mỗi người.

Mặc dù cách làm trắng da mặt bằng bia rất an toàn nhưng vẫn có một số trường hợp da quá nhạy cảm sẽ bị dị ứng, vì vậy, trước khi thoa lên da mặt, bạn nên thử trước lên da tay. Nếu không có phản ứng gì xảy ra thì hãy thoa lên mặt.

Hy vọng bài viết này đã mang lại nhiều thông tin hữu ích về cách tắm trắng da mặt bằng bia hiệu quả, chắc chắn rằng chỉ sau thời gian từ 2 – 3 tháng kiên trì thực hiện, chị em sẽ nhanh chóng sở hữu được làn da đẹp như mong ước.