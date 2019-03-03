Gần 8/3 mà da mặt vẫn đầy mụn và sạm đen, thực hiện theo 3 bí quyết này, đảm bảo nhan sắc sẽ 'lên hương' ngay

Gần đến ngày 8/3 với nhiều cuộc hẹn quan trọng nhưng khuôn mặt vẫn đầy mụn trứng cá, sạm đen. Tuy nhiên, đừng tự ti vì hoàn toàn có cách giải quyết những vấn đề này cực kỳ nhanh chóng.

Sau đó, dùng sữa rửa mặt để làm sạch da mặt một lần nữa để loại sạch vi khuẩn gây mụn còn bám sâu trong lỗ chân lông.

Làn da nổi mụn trứng cá vì bụi bẩn, vi khuẩn và bã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông. Do đó, để tình trạng mụn nhanh chóng hết hẳn, bạn cần chú ý đến việc làm sạch mỗi ngày. Tốt nhất, bạn nên áp dụng phương pháp làm sạch kép. Đầu tiên, thoa một lượng tinh dầu lên khắp da mặt, mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Làm sạch rất quan trọng trong quá trình điều trị mụn trứng cá, do đó, hãy thực hiện công đoạn này thật cẩn thận mỗi ngày - Ảnh: Internet

Nếu là người thường xuyên trang điểm, bạn nên áp dụng quy trình này vào buổi sáng và tối để giữ cho làn da sạch sẽ, thông thoáng nhất. Từ đó, mụn trứng cá sẽ nhanh chóng lành giúp làn da khỏe đẹp trở lại.

Sử dụng phương pháp đặc trị

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại mỹ phẩm đặc trị mụn trứng cá, bạn chỉ cần chọn ra loại phù hợp và sử dụng đều đặn mỗi ngày. Ngoài mỹ phẩm, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu tự nhiên để điều trị mụn trứng cá tại nhà, chẳng hạn như tinh bột nghệ.

Đầu tiên, cho 1 muỗng canh tinh bột nghệ và 1 muỗng mật ong, dùng muỗng khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Rửa sạch da mặt, thoa đều chúng lên, mát xa nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu vào da. Thư giãn khoảng 10 phút nữa thì rửa sạch lại bằng nước ấm là hoàn thành.

Bột nghệ là một thành phần giàu dưỡng chất, có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm do đó rất hiệu quả trong việc điều trị mụn trứng cá tại nhà - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ giấy mỗi buổi tối

Mặt nạ giấy là phương pháp dưỡng trắng da hiệu quả và tiện dụng. Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, hãy đắp loại mỹ phẩm này lên khuôn mặt khoảng 20 - 30 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát.

Ban đêm là thời điểm tuyệt vời để bạn cung cấp dưỡng chất cho da mặt. Trong giấc ngủ, cơ thể lẫn làn da sẽ tăng cường sản sinh tế bào mới, thực hiện quá trình trao đổi chất, đào thải độc tố... Nếu các quá trình này diễn ra hoàn chỉnh, làn da sẽ khỏe đẹp và mịn màng chỉ sau vài ngày.

Đắp mặt nạ giấy là cách tốt nhất để phục hồi làn da xỉn màu trở nên trắng hồng, rạng rỡ - Ảnh: Internet

Thực hiện theo những lời khuyên trên mỗi ngày, chỉ sau khoảng vài ngày, tình trạng mụn trứng cá sẽ giảm hẳn, đồng thời làn da cũng trở nên trắng mịn trông thấy.