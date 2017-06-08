Dùng dầu dừa theo công thức này, da trẻ ra 5 tuổi nếp nhăn biến mất hoàn toàn

Bạn liên tục lo lắng về các dấu hiệu lão hóa? Bạn nghĩ rằng những nếp nhăn và đốm tàn nhang đang làm hỏng vẻ đẹp trên khuôn mặt của bạn? Nếu có, thì hãy dùng dầu dừa. Đây là một nguyên liệu an toàn, hiệu quả và hoàn toàn tự nhiên.

Không chỉ ở những phụ nữ 40-50, nếp nhăn khuôn mặt có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào khi bạn ngoài 25 tuổi. Nó có thể là các nếp nhăn quanh miệng, trán, rãnh má và đặc biệt là dưới mắt. Có rất nhiều cách để làm giảm nếp nhăn, tuy nhiên, dầu dừa là cách an toàn nhất để chống lại sự lão hóa tự nhiên này.

Cách dùng vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần massage mặt với 2-3 giọt dầu dừa hai lần một ngày, ngay sau khi rửa mặt vì lúc này da còn độ ẩm và có thể thẩm thấu dưỡng chất tốt nhất. Massage kỹ những vùng có nhiều nếp nhăn. Nó sẽ thúc đẩyt? việc sản xuất và tái tạo collagen trên khuôn mặt. Collagen là một loại protein dạng sợi có nhiệm vụ liên kết các mô.

Lợi ích khác của dầu dừa

Ngoài công dụng chống lão hóa trên da, dầu dừa còn có rất nhiều công dụng khác cho sắc đẹp, là một người bạn đồng hành của phụ nữ. Dầu dừa giúp làm dịu da và kiểm soát các triệu chứng của bệnh chàm và bệnh vẩy nến.

- Dầu dừa dùng để tẩy trang

Bạn có thể tẩy trang bằng dầu dừa. Để mặt khô tay khô, cho dầu dừa ra lòng bàn tay và massage đều khắp mặt, đặc biệt là những vùng có trang điểm đậm. Sau khi lớp trang điểm tan ra, bạn rửa mặt bình thường với sữa rửa mặt và nước sạch.

- Thay thế kem dưỡng ẩm

Bạn có thể sử dụng dầu dừa để thay thế kem dưỡng ẩm. Buổi tối, bạn chỉ cần cho vài giọt dầu dừa ra tay và massage toàn thân, đặc biệt các vùng da dày và thô ráp, chỉ sau 1 tuần làm đều đặn, da sẽ trở nên mịn màng và căng bóng.

- Làm trắng răng và ngừa sâu răng

Súc miệng với dầu dừa là một biện pháp làm sạch răng hiệu quả mà nhiều người đã áp dụng. Cách làm vô cùng đơn giản, vào buổi sáng trước khi đánh răng, bạn hãy ngậm dầu dừa trong miệng và súc 2 phút rồi chải răng với kem như bình thường. Làm cách này mỗi ngày, răng sẽ trắng bóng mà không cần bất cứ phương pháp tẩy răng nào.

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