Dưỡng chất từ đường sẽ thẩm thấu vào chân lông, sau đó làm giãn nở giúp các sợi lông được đẩy ra ngoài dễ dàng hơn. Đặc biệt, công thức này có kết hợp với nước cốt chanh, loại nguyên liệu giàu chất kháng khuẩn, chống viêm giúp hạn chế việc nhiễm trùng sau khi wax lông.

Hiện nay trên thị trường có khá nhiều các dòng sản phẩm có tác dụng tẩy lông mà không gây đau đớn, tuy nhiên, dùng nhiều lại không tốt đối với da. Do đó, công thức làm kem wax lông bằng đường từ Boldsky sau đây sẽ cực kỳ có ích đối với bạn.

- Một ly đường cát thô, tốt nhất là đường trắng

- 2 muỗng canh nước lọc

- Nồi nấu cỡ vừa

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho đường vào nồi nấu đặt trên bếp. Lúc này chưa bật lửa.

Bước 2: Thêm nước vào đường, khuấy đều.

Bước 3: Sau đó, thêm nước cốt chanh tươi hoặc giấm táo vào và tiếp tục trộn đều.

Bước 4: Trộn đều hỗn hợp trước khi bật lửa, sau đó khuấy hỗn hợp nhẹ nhàng.

Bước 5: Hạ nhiệt độ giữ đến khi hỗn hợp sôi nhẹ. Khi đã sôi, dùng muỗng khuấy liền tay để đường bên trong không bị cháy.

Bước 6: Khi hỗn hợp trong nồi đã chuyển sang màu vàng nâu mật ong, hãy tắt bếp.

Bước 7: Đổ hỗn hợp còn nóng vào lọ thủy tinh, đợi đến khi nguội là có thể hoàn thành.

Kem wax, tẩy lông tại nhà bằng đường này vừa hiệu quả vừa an toàn - Ảnh: Internet

Cách tẩy lông bằng kem wax từ đường

Trước khi áp dụng, bạn phải làm sạch vùng da muốn tẩy lông. Sau đó, dùng muỗng thoa hỗn hợp đã thực hiện lên vùng da ấy, nhớ thoa hơi dày. Sẽ hiệu quả hơn nếu bạn dùng kem wax bằng đường này khi còn hơi ấm. Lưu ý, thoa keo đường theo hướng ngược lại với chiều của sợi lông.

Nên làm ấm kem từ đường này trước khi sử dụng để tẩy lông - Ảnh: Internet

Tiếp đó, dùng miếng vải cotton mỏng phủ lên trên vùng da vừa thoa keo đường. Giữ đến khi chúng khô hoàn toàn thì bắt đầu bóc ra. Lưu ý, trước khi lột miếng vải ra, bạn nên vỗ mạnh vào, hai động tác này dường như đồng thời nhau. Đây là cách giúp các sợi lông được đẩy ra ngoài dễ dàng hơn.

Tương tự như các loại kem wax trên thị trường, cách tẩy lông bằng keo đường này không gây đau đớn - Ảnh: Internet

Sau đó, dùng nước mát lạnh để vệ sinh vùng da vừa tẩy lông, điều này giúp da se khít và trở nên mềm mịn.

Đôi chân, cơ thể được tẩy sạch lông sẽ trở nên mềm mịn, trắng hồng rạng rỡ hơn - Ảnh: Internet

Mỗi tháng 1 lần, áp dụng kem wax từ đường này để tẩy lông chân, tay hoặc vùng da nào đó mong muốn sẽ giúp bạn sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo.

Chúc bạn thành công!