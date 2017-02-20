Đọc xong bài này mà không chạy đi mua ngay 1 chai dầu dừa để trong nhà thì sẽ tiếc hùi hụi

Một trong những ngôi sao nổi tiếng như Emma Stone từng khẳng định, cô không thể thiếu chai dầu dừa trong việc làm đẹp mỗi ngày. Điều gì lại khiến loại dầu bình dân, rẻ tiền trở nên hữu ích như vậy? Tất cả là nhờ vào lượng Vitamin E dồi dào của nó. Ngoài ra dầu dừa còn rất đa năng, thay thế được hàng loạt mỹ phẩm từ dầu tẩy trang, dầu dưỡng da, dưỡng tóc cho đến dầu làm mềm móng tay trước khi sơn.

1. Tẩy trang: Ngay cả khi bạn dùng mascara không thấm nước, dầu dừa cũng có thể xử lý dễ dàng. Để có hiệu quả tốt nhất bạn nên dùng dầu dừa đã được làm ấm. Cho dầu ra lòng bàn tay và áp lên mặt massage thật đều, đặc biệt là những vùng trang điểm đậm. Sau khi massage 15 phút, dùng khăn giấy lau sạch mặt và dầu rồi rửa lại với sữa rửa mặt. Dầu sẽ cuốn trôi lớp trang điểm nhanh chóng.

Sau đây là một số công dụng rất hay của dầu dừa mà bạn nên lưu lại để sử dụng những khi cần.

2. Làm hơi thở thơm mát: Dầu dừa có đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn. Súc miệng trong 20 phút với một thìa dầu dừa có thể diệt sạch vi khuẩn trong miệng, khiến răng trắng khỏe mạnh và làm hơi thở thơm tho hơn.

3. Dưỡng thể: Với đặc tính dưỡng ẩm và không nhờn dính, bạn có thể dùng dầu dừa thay cho kem dưỡng thể. Đổ một vài giọt dầu dừa ra lòng bàn tay và thoa đều cho ấm, sau đó thoa lên toàn thân. Dầu dừa sẽ giúp da bạn mịn màng và có độ ẩm suốt 24 giờ.

4. Dưỡng móng: Dầu dừa có thể giúp nuôi dưỡng phần da và móng tay đồng thời giảm nguy cơ vàng móng, gãy móng do sử dụng sơn quá nhiều. Bạn có thể nhỏ một vài giọt dầu dừa vào tô nước ấm sau đó ngâm móng tay 5 phút trước khi sơn hay làm móng. Dầu dừa sẽ giữ cho bộ móng của bạn luôn khỏe đẹp.

6. Làm sạch cọ trang điểm: Chúng ta thường rất chú ý đến việc làm sạch da nhưng lai bỏ qua làm sạch cọ trang điểm. Vi khuẩn và bụi bẩn từ đó sẽ lây sang da mặt và khiến da nổi mụn. Vì thế, bạn nên làm sạch cọ trang điểm thường xuyên ít nhất mỗi tháng bằng cách ngâm cọ trong dầu dừa, sau đó rửa lại bằng xà phòng nhẹ. Bạn sẽ có những chiếc cọ sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh khi sử dụng.

7. Làm hồng môi: Nếu không có son dưỡng bạn có thể làm hồng môi với dầu dừa. Cách làm khá đơn giản, trộn dầu dừa và đường cát với nhau theo tỷ lệ 1:1 rồi massage nhẹ nhàng lên môi. Cuối cùng, dùng khăn ướt lau sạch và thoa một lớp dầu dừa lên môi, để qua đêm.

8. Kem trị rạn: Phụ nữ mang thai nên chuẩn bị 1 lọ dầu dừa để thoa lên bụng ngay từ khi bụng còn nhỏ để tránh bị rạn da sau này. Nếu bạn đã bị rạn, việc thoa dầu dừa mỗi ngày cũng giúp các vết rạn mờ đi và không để lại tổn thương da.

9. Kem mắt: Thay vì chi rất nhiều tiền để mua kem mắt hàng hiệu, bạn chỉ cần thoa dầu dừa lên mắt và massage nhẹ nhàng trước khi ngủ. Khi đó, các nếp nhăn sẽ nhanh chóng biến mất và trả lại đôi mắt trẻ trung.

10. Tẩy tế bào chết: Trộn nửa chén dầu dừa với nửa chén muối mịn, sau đó thêm một vài thìa mật ong, bạn đã có hỗn họp tẩy da chết hoàn hảo. Massage đều hỗn hợp lên toàn thân cho đến khi muối tan. Bạn sẽ có làn da mềm mại, sẵn sàng cho các bước dưỡng sau đó.