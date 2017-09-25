Đẹp rạng rỡ như tuổi 18 với mặt nạ trắng da từ thiên nhiên

Sữa tươi được đánh giá là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời dành cho sức khỏe và làm đẹp toàn diện. Nhờ sự góp mặt của vitamin nhóm B, C, A,... và nhiều khoáng chất cần thiết khác mà sữa tươi trở thành loại “mỹ phẩm” tự nhiên không khác gì một loại mỹ phẩm đắt tiền.

Tiết kiệm chi phí tối đa mà vẫn đảm bảo công hiệu vượt trội khi dùng mặt nạ trắng da từ thiên nhiên . Đây chính là biện pháp đang được chị em ưa chuộng bởi nó nhanh chóng cải thiện vẻ đẹp làn da như ý. Nếu bạn vẫn sử dụng những loại mỹ phẩm đắt tiền, thường xuyên ghé qua các spa mà nhận thấy hiệu quả không được như mong muốn thì hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi. Chắc chắn sau khi áp dụng sản phẩm tự nhiên này, làn da của bạn sẽ có sự cải thiện còn hơn cả mong đợi.

Nhờ các thành phần này mà khi áp dụng trực tiếp sữa tươi lên mặt sẽ giúp duy trì độ ẩm cho da, làm dịu da, loại bỏ khuẩn mụn cũng như chăm sóc da ngày càng trắng mịn, hồng hào hơn. Sữa tươi dễ dàng bảo quản và cũng dễ sử dụng nên bạn đừng ngại mà dùng nó làm công thức dưỡng trắng da từ thiên nhiên nhé.

Sữa tươi có thể kết hợp được với nhiều sản phẩm khác nhau, bạn có thể trộn đều chúng lại và áp dụng lên da mặt. Có thể kết hợp sữa tươi với bột nghệ, trứng gà, bột cám gạo, khoai tây luộc chín, tinh dầu thiên nhiên... Chỉ cần căn chỉnh tỷ lệ sao cho trở thành hỗn hợp sền sệt là bạn có thể thoa đều nó lên da và chỉ việc thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Mặt nạ dưỡng trắng da từ củ đậu

Củ đậu chứa nhiều vitamin, khoáng chất giúp làm đẹp da an toàn và hiệu quả nhanh chúng. Dùng mặt nạ củ đậu dưỡng trắng da tự nhiên này sẽ giúp da căng mịn, trắng hồng và không tỳ vết.

Cách áp dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần bạn rửa sạch củ đậu rồi đem bóc vỏ và xay nhuyễn để lọc lấy nước. Sau đó, bạn có thể trộn thêm vào nước ép chút tinh dầu hoặc chanh hay mật ong đều được. Dùng bông gòn thấm lấy hỗn hợp vừa tạo rồi thoa đều khắp mặt. Giữ trên da khoảng 15 – 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Dưỡng trắng da tự nhiên bằng mặt nạ cà chua

Cà chua chứa nhiều vitamin C cùng nhiều loại vitamin, khoáng chất giúp làm sáng da, se khít lỗ chân lông làm dịu da. Do đó, cà chua là một trong nhiều loại mặt nạ trắng da từ thiên nhiên mang lại hiệu quả cao mà bạn nên sử dụng.

Bạn chỉ cần lột bỏ vỏ và bỏ hạt rồi đem cà chua xay nhuyễn. Lưu ý là nên chọn cà chua chín để đạt hiệu quả cao nhất nhé. Sau khi cà chua nát rồi thì bạn có thể nhỏ vài giọt mật ong hoặc tinh dầu dừa vào. Đắp hỗn hợp này lên da mặt sau khi rửa sạch, giữ khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm nhé.

Mặt nạ khoai tây giúp dưỡng trắng da tự nhiên

Nhắc đến khoai tây thì chúng ta không cần phải bàn cãi, vì nó không chỉ là loại đồ ăn thơm ngon tốt cho cơ thể mà nó còn là sản phẩm hoàn hảo giúp chăm sóc da từ thiên nhiên.

Khoai tây chứa vitamin C, B, E, khoáng chất có lợi, nó cũng tương tự như các loại thực phẩm khác có khả năng làm đẹp da hiệu quả. Khoai tây giúp ngăn ngừa lão hóa, làm sáng da, giảm mụn, làm mờ vết thâm nám và dưỡng da ngày càng trở nên trắng hồng hơn. Đây chính là thứ mặt nạ dưỡng trắng da từ thiên nhiên hiệu quả nhất mà bạn nên áp dụng.

- Khoai tây rửa sạch, đem luộc chín rồi giằm nhuyễn.

- Đổ từ từ sữa tươi không đường vào khoai tây đã giằm và khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt là được.

- Áp dụng hỗn hợp này lên da sau khi rửa mặt và lau khô.

- Giữ khoảng 20 phút rồi rửa sạch lần nữa bằng nước ấm.

Trên đây là một vài công thức làm mặt nạ làm da trắng mịn từ thiên nhiên hiệu quả mà bạn có thể tham khảo. Ngoài ra, các loại như dâu tây, sữa chua, nha đam, dưa leo, ... cũng có công hiệu tương tự. Hãy áp dụng đều đặn mỗi tuần để sở hữu làn da trắng mịn nhé.