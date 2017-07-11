Đây là thứ giúp da trẻ hơn 10 tuổi nếu bạn chịu khó đắp tuần 3 lần

Làn da trẻ trung là điều mọi phụ nữ đều ao ước. Thế nhưng để có được điều đó, bạn phải biết cách chăm sóc hợp lý và điều quan trọng là làm đều đặn mỗi ngày. Hôm nay, PNGD sẽ đem đến bạn một công thức làm đẹp đơn giản và hiệu quả mà bạn có thể làm thường xuyên không tốn nhiều chi phí, công sức.
Cam là một loại trái cây có chứa nhiều Vitamin C, A. Nguồn gốc thực sự của cam thực sự là một bí ẩn, nhưngt? việc trồng cam được cho là đã bắt đầu ở miền đông Châu Á hàng ngàn năm trước đây. Chúng được trồng ở hầu hết các khu vực ấm áp và được bán cam tươi hoặc làm nước ép trái cây. Ngoài công dụng dùng để uống giải khát, ăn như trái cây thông thường, ít ai biết được rằng cam còn có thể dùng để làm đẹp. Trong 100ml nước cam có:
- Vitamin C: Cam là một nguồn tuyệt vời của vitamin C. Mỗi ngày, chỉ cần 1 quả cam to, bạn đã có đủ Vitamin C cho cả ngày hôm đó.
- Thiamin: Một trong những vitamin B, còn được gọi là vitamin B1 và được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm.
- Folate: Còn được gọi là vitamin B9 hoặc axít folic, folate mang lại nhiều chức năng cần thiết và được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm thực vật.
- Kali: Cam chứa rất nhiều kali. Lượng kali cao có thể làm giảm huyết áp ở những người có huyết áp cao và có tác dụng tốt đối với sức khỏe tim mạch.
Sự kết hợp của cam và mật ong, đem đến cho chúng ta 1 công thức dưỡng da, giảm lão hóa và thâm nám thần kỳ. Những Vitamin của quả cam, kết hợp với khả năng kháng khuẩn và dưỡng ẩm cho mật ong, tạo nên loại mặt nạ vừa lành tính, phù hợp với nhiều loại da, vừa giúp da chống lão hóa và ngày càng trẻ trung.
Nguyên liệu:
- 50ml mật ong nguyên chất
- 200ml nước cam ép
- 20g bột yến mạch
- Mặt nạ giấy
- 2 cái chén
Cách làm:
Ở chén thứ nhất, bạn cho toàn bộ số bột yến mạch vào, thêm 1 chút nước cam và 1/2 số mật ong, khuấy đều cho đến khi sệt. Chúng ta sẽ dùng hỗn hợp này để tẩy tế bào chết.
Ở chén thứ hai, bạn cho toàn bộ số nước cam, 1/2 số mật ong còn lại khuấy đều, cho mặt nạ giấy vào nhúng đẫm nước.
Rửa sạch mặt, lấy hỗn hợp ở B1 massage đều da mặt để tẩy tế bào chết trong 15 phút. Vì bột yến mạch rất mịn, nên nó không làm tổn thương da mặt. Massage xong, rửa sạch mặt với nước ấm.
Tiếp theo, lấy mặt nạ nhúng nước cam ở B2 ra, vắt hơi ráo (không vắt khô), đắp lên mặt 15 phút, bỏ ra và rửa lại nước lạnh.
Thấm khô mặt, thoa toner cân bằng da.
Làm đều đặn tuần 3 lần để có làn da trẻ đẹp, trắng mịn và không 1 vết thâm.