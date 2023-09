Đây là thứ giúp da trẻ hơn 10 tuổi nếu bạn chịu khó đắp tuần 3 lần

Cam là một loại trái cây có chứa nhiều Vitamin C, A. Nguồn gốc thực sự của cam thực sự là một bí ẩn, nhưng việc trồng cam được cho là đã bắt đầu ở miền đông Châu Á hàng ngàn năm trước đây. Chúng được trồng ở hầu hết các khu vực ấm áp và được bán cam tươi hoặc làm nước ép trái cây. Ngoài công dụng dùng để uống giải khát, ăn như trái cây thông thường, ít ai biết được rằng cam còn có thể dùng để làm đẹp. Trong 100ml nước cam có:

- Vitamin C: Cam là một nguồn tuyệt vời của vitamin C. Mỗi ngày, chỉ cần 1 quả cam to, bạn đã có đủ Vitamin C cho cả ngày hôm đó.

- Thiamin: Một trong những vitamin B, còn được gọi là vitamin B1 và được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm.

- Folate: Còn được gọi là vitamin B9 hoặc axít folic, folate mang lại nhiều chức năng cần thiết và được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm thực vật.

- Kali: Cam chứa rất nhiều kali. Lượng kali cao có thể làm giảm huyết áp ở những người có huyết áp cao và có tác dụng tốt đối với sức khỏe tim mạch.