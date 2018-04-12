Dầu dừa có tác dụng gì với da mặt mà được nhiều phụ nữ ưa chuộng đến thế?

Chính bởi dầu dừa có những tác dụng rất tốt đối với da mặt, lại là một phương thuốc rẻ tiền, dễ kiếm nên không vì lý do gì mà mỗi chị em không chuẩn bị sẵn 1 lọ dầu dừa trong nhà mình để làm đẹp cho da và tóc. Dưới đây là một vài tác dụng của dầu dừa và những mẹo dưỡng da bằng dầu dừa đúng cách để không gây bí da, nổi mụn chị em nên tham khảo:

Dầu dừa là nguyên liệu khá phổ biến trong nấu ăn và làm đẹp nhờ những đặc tính tuyệt vời của nó đối với sức khỏe cũng như khả năng điều trị các vấn đề liên quan tới da và tóc. Không chỉ là một chất làm ẩm tuyệt vời, dầu dừa còn khẳng định sức mạnh của mình trong khả năng điều trị những nốt mụn đầu đen, mụn trứng cá, giữ cho làn da luôn sạch mụn và mịn màng.

Dầu dừa có vô số tác dụng thần kỳ đối với da mặt và mái tóc - Ảnh: Internet

Làm sạch sâu cho da mặt

Dầu dừa được sử dụng như một chất tẩy tế bào chết nhẹ dịu cho da mặt nhờn vào mùa hè, chỉ cần bạn thực hiện theo cách đơn giản dưới đây:

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất

- 1 thìa cà phê bột yến mạch

- 2 thìa cà phê dầu dừa

Dầu dừa có khả năng làm sạch sâu, giúp da sáng và ngừa mụn - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Trộn tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị lại với nhau

- Thoa đều hỗn hợp vừa trộn lên da mặt

- Dùng 2 bàn tay massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để làm sạch da chết rồi rửa lại thật sạch với nước ấm

Bột yến mạch và dầu dừa có khả năng tẩy sạch các tế bào chết, bụi bẩn dưới da và làm sạch da nhẹ nhàng phù hợp với không chỉ da nhờn mà còn an toàn với tất cả các loại da từ da khô đến da nhạy cảm. Mật ong là chất dưỡng ẩm tuyệt vời và tăng cường kháng khuẩn cho da. Sử dụng mặt nạ tẩy da chết này 2 lần mỗi tuần sẽ giúp bạn điều trị mụn trứng cá, mụn đầu đen triệt để chỉ sau từ 2-3 tuần.

Làm sáng da tự nhiên

Trộn 2-3 thìa cà phê dầu dừa với 2 thìa cà phê bột nghệ rồi thêm vào đó 1 thìa cà phê sữa tươi không đường. Axit lactic có trong sữa kết hợp với dầu dừa sẽ làm sáng da tự nhiên và với tần suất sử dụng đều đặn, thường xuyên, mặt nạ này sẽ giúp làm mờ các đốm thâm và vùng da không đều màu trên gương mặt bạn.

Chống lão hóa da

Kết hợp dầu dừa với vitamin E giúp ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Dầu dừa có tác dụng chống lão hóa da mặt rất tốt không thua kém gì những loại huyết thanh đắt tiền.

Để kết hợp dầu dừa trong các bước chống lão hóa da, bạn nên trộn 1 thìa cà phê dầu dừa cùng với tinh dầu trong 2 viên nang vitamin E. Sau đó, bạn thoa đều hỗn hợp vừa trộn lên da mặt và thư giãn khoảng 15 phút trước khi rửa lại mặt với nước ấm để cho các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da.

Vitamin E giúp giảm các tác động của các gốc tự do gây hại cho da, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm và loại bỏ những đốm đồi mồi, vùng da không đều màu. Sử dụng mặt nạ chống lão hóa da từ dầu dừa và vitamin E qua đêm sẽ giúp da mặt bạn tươi sáng và mềm mịn hơn vào sáng hôm sau.