Đắp miếng bông ướt này lên mũi, bạn sẽ không thể tin vào kết quả sau đó

Chăm sóc da 28/06/2016 16:11

Đây là phương pháp chăm sóc da được nhiều người áp dụng và xác nhận có hiệu quả tuyệt vời.

Mũi là bộ phận thường bị mụn đầu đen tấn công nhiều nhất trên khuôn mặt. Lý do là bởi vì mũi là nơi hứng nhiều bụi bẩn, ô nhiễm trong không khí, mồ hôi trong ngày nắng nóng. Đồng thời, lỗ chân lông trên mũi cũng khá nhiều và to, do đó, đây là nơi tích tụ chất bã nhờn, mụn đầu đen dày đặc và rất khó loại bỏ. Những chất bã nhờn này nằm sâu dưới lỗ chân lông và bị oxy hóa chuyển thành màu đen.

Mụn đầu đen trên mũi tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng khiến cho làn da sần sùi, đen và mất thẩm mỹ. Mụn đầu đen trên mũi rất dai dẳng và khó trị. Tuy nhiên có một phương pháp ít người biết đó là sử dụng nước cốt chanh và kem đánh răng để trị dứt mụn đầu đen.

Nguyên liệu:

- Bông tẩy trang cotton

- Nước cốt chanh

- Kem đánh răng

- Muối

Cách làm:

B1: Chanh bạn cắt đôi, vắt lấy nước cốt. 

B2: Rửa sạch mặt

B3: Lấy muối trộn lẫn với kem đánh răng tỷ lệ 1:1 bôi lên bàn chải, dùng bàn chải chà nhẹ nhàng vùng mũi theo những đường vòng tròn trong 5 phút.

B4: Rửa sạch mũi

B5: Nhúng ướt bông tẩy trang với nước, sau đó nhúng vào nước cốt chanh cho thấm toàn bộ miếng bông.

B6: Đắp bông lên mũi, nằm thư giãn khoảng 15 phút sau đó bỏ miếng bông ra, không cần rửa lại với nước.

Sau lần làm liệu trình đầu tiên, mụn đầu đen đã giảm khá nhiều. Sau từ 2-3 lần, toàn bộ mụn đầu đen sẽ biến mất nhanh chóng mà không cần dùng đến các phương pháp nặn hay lột đau đớn.

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