Da trắng mịn và trẻ hơn 10 năm so với tuổi thật nhờ 2 lòng trắng trứng gà mỗi tuần

Hãy quên botox đi vì lòng trắng trứng chính là thứ giúp da bạn trẻ trung không ngờ.

Trong các món ăn, lòng trắng trứng thường bị xem thường hơn lòng đỏ vì nhiều người cho rằng nó không thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng như lòng đỏ. Tuy nhiên trong làm đẹp, lòng trắng trứng lại có vô số công dụng đối với làn da. Lòng trắng trứng có công dụng đặc biệt là làm trẻ hóa da, sáng mịn da mà lại không hề đem đến 1 tác dụng phụ nào như bắt nắng hay kích ứng của các nguyên liệu làm đẹp khác.

Lòng trắng trứng hoạt động rất tốt đối với da nhờn, nó còn giúp thu hẹp lỗ chân lông lớn trên bề mặt da, giảm bã nhờn dư thừa, diệt vi khuẩn gây mụn. Ngoài ra, lòng trắng trứng có chứa một thành phần được gọi là lysozyme, một loại enzyme có thể tiêu diệt vi khuẩn gây mụn bằng cách tiêu hóa thành tế bào của chúng.

- Protein: Sửa chữa và làm đầy các nếp nhăn trên da, giúp da trẻ hóa.

- Potassium: cấp nước và dưỡng ẩm tế bào da.

- Riboflavin: Thải độc, loại bỏ tế bào chết.

- Magnesium: giúp da mịn màng làm chậm tiến trình lão hóa.

Để tận dụng sức mạnh của lòng trắng trứng, bạn nên kết hợp nó theo 1 trong 2 công thức dưới đây:

Công thức 1:

- Nửa quả bơ

- 1 lòng trắng trứng

- Nửa hũ sữa chua không đường

Bơ gọt bỏ hạt và vỏ, xay nhuyễn. Trộn bơ, lòng trắng trứng và sữa chua với nhau. Rửa sạch mặt, đắp hỗn hợp 15 phút rồi rửa lại với nước. Làm 2 lần/ tuần.

Công thức 2:

- 1 lòng trắng trứng

- 2 thìa cafe mật ong

- Vài giot chanh

Trộn lòng trắng trứng với mật ong và chanh cho đến khi hỗn hợp mịn. Rửa sạch mặt, đắp hỗn hợp 15 phút rồi rửa lại với nước. Làm 2 lần/ tuần.

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