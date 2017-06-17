Công thức tắm trắng trong một tuần tốn 10.000 đồng mà hoàn toàn không đen trở lại

Chăm sóc da 17/06/2017 19:55

Tắm trắng với các nguyên liệu tự nhiên là cách nhanh nhất để có làn da sáng mịn, khỏe mạnh mà không gây hại cho sức khỏe vì các chất hóa học độc hại.

3 nguyên liệu được chọn trong công thức sau là trứng gà, chanh và bia. Đây là những thành phần tự nhiên giúp làm trắng da nhanh chóng mà không gây hại cho sức khỏe cũng như bào mòn da.

Trứng gà là một nguyên liệu dưỡng da không còn xa lạ. Từ ngày xa xưa, phụ nữ đã biết dùng lòng trắng trứng hoặc lòng đỏ đánh nhuyễn thoa lên mặt và cổ để chống lão hóa cho da. Trứng chứa protein và keratin, tốt cho cả da và tóc đồng thời vô cùng dễ tìm. Đó là lý do trứng gà là thứ được nhiều chị em phụ nữ sử dụng để làm đẹp.

Nguyên liệu thứ 2 trong công thức là bia. Được lên men từ lúa mạch, hoa bia và men, bia chứa tất cả các yếu tố làm đẹp da. Bia (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp: bière) nói một cách tổng thể, là một loại đồ uống chứa cồn được sản xuất bằng quá trình lên men đường lơ lửng trong môi trường lỏng và nó không được chưng cất sau khi lên men. Công dụng nổi bật của bia là làm trắng da, dưỡng da  mịn màng mà không gây bắt nắng.

Công thức tắm trắng trong một tuần tốn 10.000 đồng mà hoàn toàn không đen trở lại - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- Bia nửa lon

- Đường

- Trứng gà 1 quả

- Chanh 1 quả

- Mật ong 3 thìa cafe

Cách làm:

Công thức tắm trắng trong một tuần tốn 10.000 đồng mà hoàn toàn không đen trở lại - Ảnh 2

B1: Lấy 1 cái chén, cho mật ong và đường vào trộn đều, đây là hỗn hợp tẩy tế bào chết.

B2: Ở 1 cái chén khác, trộn khoảng 20ml bia, trứng gà đánh tan, mật ong, nước cốt nửa quả chanh khuấy đều.

B3: Thoa hỗn hợp ở B1 lên da, massage nhẹ nhàng để tẩy tế bào chết, sau khi massage 15 phút, tắm sạch với nước.

B4: Dùng hỗn hợp ở B2 massage đều toàn thân, chú ý những vùng da thâm đen như khuỷu tay hay đầu gối, làm liên tục trong 15 phút, sau đó để yên trên da thêm 15 phút rồi tắm sạch, lau khô người, thoa kem dưỡng ẩm.

Mỗi tuần, bạn có thể làm 3 lần để hiệu quả được rõ rệt nhất. Trong thời gian tắm trắng chú ý bảo vệ da khỏi nắng, ăn nhiều trái cây, rau củ quả để tăng cường Vitamin A, C cho cơ thể.

Chúc bạn thành công!

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