Cô gái trộn Vitamin E với thứ này và để đông đá: Mẹo quá hay phụ nữ nào cũng nên làm theo

Chăm sóc da 19/06/2017 17:07

Chỉ cần làm một lần, bạn sẽ có nguyên liệu làm đẹp đủ dùng trong suốt 2 tuần.

Trà xanh ngoài là một thức uống có lợi cho sức khỏe, còn là một phương pháp làm đẹp được nhiều người tin tưởng sử dụng. Không có cách nào tốt hơn để bắt đầu một ngày mới sảng khoái và tràn đầy sinh lực bằngt? việc massage da mặt với một viên đá trà xanh mát lạnh vào buổi sáng sớm. Cách này giúp bạn tạm biệt khuôn mặt sưng vù sau khi ngủ dậy, đồng thời làm sạch da và lỗ chân lông ngay lập tức, hiệu quả kéo dài suốt một ngày dài.

Cô gái trộn Vitamin E với thứ này và để đông đá: Mẹo quá hay phụ nữ nào cũng nên làm theo - Ảnh 1

Công dụng của trà xanh

Trà xanh có chứa tannin, nó giúp thu nhỏ lỗ chân lông, caffeine giúp co mạch máu, giảm sưng và quầng thâm. Để phát huy hiệu quả của trà xanh, bạn có thể làm theo công thức sau:

Nguyên liệu:

- 1 ly nước lọc

- 1 túi trà xanh túi lọc (hoặc bột trà xanh)

- 5 viên Vitamin E

- Vài giọt nước cốt chanh 

- Khay nước đá

Hướng dẫn:

Làm nóng nước trong lò vi sóng và cho túi trà xanh vào. Chờ một hoặc hai phút cho trà ra nước. Sau đó, bỏ túi trà, thêm dầu trong viên Vitamin E và nước cốt chanh vào ly và khuấy đều. 

Rót hỗn hợp trà vào khay đá và để đông cứng trong vài giờ đồng hồ. Khi nước đá đông, bạn lấy đá ra khỏi khay cho vào túi zip và để dùng dần. 

Mỗi lần sử dụng, bạn cho 1 viên đá bọc trong khăn xô mềm và lăn đều khắp mặt mỗi sáng. Phương pháp này vừa giúp bạn tỉnh táo, làm mềm mịn da và se nhỏ lỗ chân lông đáng kể. Mỗi lần sử dụng, bạn nên chú ý lăn đá đều, không dừng lại ở 1 chỗ quá lâu dễ dẫn đến da bị ửng đỏ do quá lạnh. 

Bạn có thể làm liệu pháp này mỗi ngày để có làn da khỏe đẹp vì nó rất an toàn và lành tính.

(Nguồn: Beautytips4her)

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