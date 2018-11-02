Chỉ mất 5 phút để thải sạch độc tố, bụi bẩn và vi khuẩn gây mụn trên da, hãy thử ngay loại mặt nạ 'thần kỳ' này

Chăm sóc da 02/11/2018 13:55

Health vừa đăng tải công thức mặt nạ từ than hoạt tính cùng các nguyên liệu tự nhiên khác có tác dụng đào thải hoàn toàn độc tố, bụi bẩn trên da chỉ sau 5 phút. Đặc biệt, đây là phương pháp làm đẹp được chuyên gia khuyên dùng.

Nhiều người có suy nghĩ e ngại khi sử dụng các phương pháp làm đẹp từ than hoạt tính vì màu sắc và xuất xứ của chúng. Tuy nhiên, bạn có biết rằng bản thân mình đang bỏ qua một nguyên liệu có đặc tính giải độc mạnh mẽ, hiệu quả?

Nếu vẫn còn đắn đo về tác dụng kỳ diệu của than hoạt tính, bạn hãy theo dõi những giải đáp từ chuyên gia da liễu nổi tiếng sau đây.

Chuyên gia nói gì về cách giải độc bằng than hoạt tính?

Theo chuyên gia từ Health - Cynthia Sass, than hoạt tính thường được sử dụng để loại bỏ các chất độc hại, bụi bẩn, bã nhờn từ sâu trong lỗ chân lông. Các bạn nên biết rằng than thường được sử dụng trong phòng cấp cứu với tác dụng điều trị tình trạng uống thuốc quá liều hoặc ngộ độc. Loại nguyên liệu này có thể hấp thu độc tố, ngăn cản chúng thẩm thấu vào đường tiêu hóa và máu của bệnh nhân. 

Với những chia sẻ này, có thể thấy, than hoạt tính không chỉ đào thải độc tố cho làn da mà còn làm sạch cơ thể, hệ tiêu hóa và máu. 

Chỉ mất 5 phút để thải sạch độc tố, bụi bẩn và vi khuẩn gây mụn trên da, hãy thử ngay loại mặt nạ 'thần kỳ' này - Ảnh 1
Than hoạt tính mang đến hiệu quả cao trong việc đào thải độc tố, bụi bẩn trên da mặt - Ảnh: Internet

Hơn nữa, vị chuyên gia này cho biết than hoạt tính còn mang lại tác dụng se khít lỗ chân lông to và chống lại mụn trứng cá. Những tác dụng tuyệt vời này khiến nhiều chuyên gia làm đẹp thêm thành phần này vào các sản phẩm, quy trình chăm sóc da của mình.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm đẹp bằng than như bọt biển và chất tẩy rửa mặt.

Những điều trên đã chứng minh than hoạt tính là nguyên liệu chăm sóc da vượt trội mà bạn nên sử dụng tại nhà.

Chỉ mất 5 phút để thải sạch độc tố, bụi bẩn và vi khuẩn gây mụn trên da, hãy thử ngay loại mặt nạ 'thần kỳ' này - Ảnh 2
Than hoạt tính đã được các chuyên gia da liễu khuyến khích sử dụng để đào thải độc tố da tại nhà - Ảnh: Internet

Công thức mặt nạ thải độc da 

Nguyên liệu cần có: 

- 2 viên than hoạt tính

- 1 muỗng canh sữa chua (không đường)

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Đầu tiên, pha trộn nước cốt chanh, mật ong và sữa chua trong chiếc bát nhỏ. Nếu sử dụng bột than thì bạn chỉ cần thêm vào cùng rồi khuấy đều. Trong trường hợp sử dụng viên than hoạt tính, hãy nghiền mịn chúng trước khi dùng.

Chỉ mất 5 phút để thải sạch độc tố, bụi bẩn và vi khuẩn gây mụn trên da, hãy thử ngay loại mặt nạ 'thần kỳ' này - Ảnh 3
Mặt nạ than hoạt tính, sữa chua, mật ong và chanh vừa đào thải độc tố vừa dưỡng trắng làn da - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Đầu tiên, hãy tẩy trang trước bằng tinh dầu, sau đó rửa sạch khuôn mặt bằng sữa dịu nhẹ không tạo bọt. Bước tiếp theo, thoa đều hỗn hợp vừa làm lên khắp khuôn mặt của bạn, để đến khi khô trong khoảng 4 - 5 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước ấm, lau khô và chiêm ngưỡng làn da trong trẻo.

Lưu ý, mỗi lần bạn chỉ nên sử dụng khoảng 2 viên than hoạt tính để vừa đạt hiệu quả vừa bảo vệ lượng độ ẩm tự nhiên trên da mặt. 

Ngoài khả năng đào thải độc tố, bạn có thể thêm các nguyên liệu như nha đam, cà chua, trà xanh... để dưỡng trắng làn da nếu muốn.

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