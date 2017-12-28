Chị em tự tin đi chơi Tết với 4 cách triệt ria mép vĩnh viễn đơn giản ngay tại nhà

Nguyên nhân chủ yếu khiến nữ giới có ria mép đậm và rậm chủ yếu là do sự mất cân bằng về nội tiết tố hay di truyền. Không ít chị em đã phải chi nhiều tiền vào các loại mỹ phẩm hay tới spa để giải quyết ria mép. Tuy nhiên, những phương pháp đó không mang lại kết quả như mong muốn.

Những sợi ria mép đậm màu khiến chị em thiếu tự tin khi giao tiếp với người xung quanh. Đặc biệt, các lớp mỹ phẩm cũng khó che giấu được phần lông đậm màu này.

Bột nghệ là thành phần phổ biến có trong các sản phẩm làm đẹp . Nó giúp làm sạch và giúp da trở nên trắng hơn nhiều tone nhanh chóng.

Dưới đây là 4 cách triệt ria mép vĩnh viễn đơn giản ngay tại nhà nhưng vô cùng hiệu quả mà bất kỳ chị em nào cũng có thể thực hiện được.

Bên cạnh đó, sữa tươi có nhiều thành phần rất tốt cho làn da. Sự kết hợp giữa 2 nguyên liệu tự nhiên này sẽ giúp bạn chia tay vĩnh viễn đám ria mép xấu xí.

Nghệ và sữa tươi là hỗn hợp hoàn hảo giúp triệt ria mép vĩnh viễn - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Lấy một thìa bột nghệ và sữa, trộn chung với nhau.

- Sau khi hỗn hợp đã hòa quyện, nhẹ nhàng dùng tay bôi lên ria mép.

- Chờ đến khi hỗn hợp khô và bóc ra.

- Rửa sạch lại bằng nước lạnh.

2. Hỗn hợp chanh, đường và mật ong

Thay vì tốn kém mua các loại kem waxing (kem tẩy lông sáp) mà chưa chắc chúng đã mang lại hiệu quả như mong muốn, bạn hoàn toàn có thể tự mình làm ra hỗn hợp triệt ria mép bằng những nguyên liệu đơn giản như chanh, đường và mật ong.

Những nguyên liệu đơn giản lại giúp bạn xử lý triệt để được những sợi ria mép đáng ghét - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Đầu tiên, massage nhẹ nhàng vùng ria mép khoảng 10 phút bằng nước ấm để giúp các sợi lông mềm hơn, từ đó việc tẩy lông sẽ đạt hiệu quả cao và hạn chế đau rát.

- Cho hỗn hợp mật ong, đường, nước cốt chanh theo tỷ lệ 4:1:1 vào nồi, khuấy đều.

- Đun lửa ở mức nhỏ nhất, khuấy đều hỗn hợp cho đến khi thành dạng sệt, màu vàng nâu.

- Tắt bếp, đợi đến khi hỗn hợp ấm (khoảng 40 độ), dùng que gỗ hay tay quét một lớp hỗn hợp mỏng lên vùng ria mép và đặt lên một miếng vải mỏng.

- Sau khoảng 20 phút, khi hỗn hợp nguội hẳn, lột tấm vải theo chiều mọc ngược của lông.

- Cuối cùng, dùng nước lạnh vệ sinh da lại thật sạch.

3. Dùng cà chua triệt ria mép vĩnh viễn

Lượng vitamin, các chất chống oxy hóa dồi dào có trong cà chua sẽ giúp nuôi dưỡng làn da và kìm hãm các vết nhăn hiệu quả. Đây cũng là một cách triệt ria mép đơn giản và hiệu quả tại nhà dành cho các chị em.

Chỉ cần một trái cà chua có thể "đánh bay" những sợi ria mép vĩnh viễn - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Tẩy tế bào chết ở vùng ria mép cần triệt lông.

- Chọn cà chua có màu đỏ tươi, thái miếng vừa phải và chà xát nhẹ lên vùng ria mép.

- Massage như vậy trong khoảng 3-5 phút rồi rửa sạch lại bằng nước lạnh.

- Kiên trì áp dụng đều đặn 3 lần/tuần, bạn sẽ thấy các sợi lông trên mép biến mất.

4. Lòng trắng trứng và bột ngô

Dùng lòng trắng trứng là cách triệt ria mép tự nhiên, đơn giản nhất mà ai cũng có thể thực hiện được. Nó giúp làm dịu da và đảm bảo đem lại kết quả hoàn hảo cho các chị em.

Lòng trắng trứng và bột ngô có thể giúp triệt ria mép nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Lấy một lòng trắg trứng, trộn đều với một ít bột ngô và đường.

- Đánh đều hỗn hợp cho đến khi chuyển sang dạng kết dính.

- Bôi lên vùng ria mép.

- Để hỗn hợp khô lại trong khoảng 30 phút sau đó gỡ ra.

- Thực hiện phương pháp này 2 lần/tuần. Chỉ trong vòng một tháng bạn sẽ không còn thấy sợi ria mép nào nữa.

Kiên trì thực hiện 4 cách triệt ria mép đơn giản ngay tại nhà trên sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong giao tiếp hằng ngày.

Chúc các bạn thành công!