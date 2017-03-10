Chỉ cần 1 hũ sữa chua, tóc rụng xơ xác cũng mọc dày lại và suôn mượt như đi salon

Chăm sóc da 10/03/2017 15:03

Với những tính chất quý giá, sữa chua sẽ đem đến cho bạn mái tóc óng mượt không ngờ.

Một mái tóc khỏe mạnh, suôn mượt sẽ làm tăng vẻ nữ tính vốn có của bạn. Tuy nhiên mỗi ngày mái tóc của chúng ta phải đối mặt với rất nhiều yếu tố gây hại bên ngoài như hóa chất mỹ phẩm, nước biển, hồ bơi, ô nhiễm bụi bẩn và cả ánh nắng mặt trời. Tất cả những điều này khiến cho ngày càng nhiều phụ nữ phải đối mặt với chứng rụng tóc không ngừng mà khó tìm được cách chữa trị. 

Chỉ cần 1 hũ sữa chua, tóc rụng xơ xác cũng mọc dày lại và suôn mượt như đi salon - Ảnh 1

Tuy nhiên chúng ta đã bỏ qua một nguyên liệu cực kỳ quen thuộc  và hiệu quả trong việc điều trị rụng tóc, tóc xơ rối và hư tổn, đó là sữa chua. Nó rất giàu vitamin và axit béo cần thiết giữ cho tóc luôn bóng đẹp và mọc dày dặn. 

Những lợi ích của sữa chua với tóc:

- Giúp loại bỏ gàu bằng các chất chống nấm, làm dịu da đầu.

- Giúp tóc đủ độ ẩm, không bị khô cơ

- Ngừa rụng tóc bằng cách cải thiện sức khoẻ da đầu và giảm sự tắc nghẽn của nang tóc do dầu thừa.

- Cân bằng độ pH của da đầu, giảm tiết cã dầu quá nhiều.

- Sữa chua làm dịu da đầu bị khô ngứa.

Để chăm sóc tóc bằng sữa chua bạn có thể dùng một số loại mặt nạ dưới đây:

Chỉ cần 1 hũ sữa chua, tóc rụng xơ xác cũng mọc dày lại và suôn mượt như đi salon - Ảnh 2

1. Trứng và sữa chua

Bạn sẽ cần:

- 1 trứng

- 2 muỗng canh sữa chua

Thời gian ủ tóc: 30 phút

Cách làm:

Trong một bát, đập trứng ra đánh đều cả lòng đỏ và lòng trắng. Trộn thêm vào trứng 2 muỗng canh sữa chua và khuấy đều.

Gội sơ tóc với nước cho sạch bụi bẩn, sau đó thoa hỗn hợp lên tóc từ chân lên đến ngọn, để yên 20-30 phút rồi gội lại với nước mát. 

Bạn có thể sử dụng mặt nạ này một đến hai lần một tuần.

Trứng chứa các protein giúp nuôi dưỡng da đầu và tóc, kết hợp với sữa chua, bạn sẽ có mái tóc dày dặn và suôn mượt mỗi ngày.  

2. Chuối và Yogurt

Bạn sẽ cần:

- ½ quả chuối chín

- 1 muỗng canh sữa chua

- 3 muỗng mật ong

- 1 thìa nước chanh

Thời gian ủ tóc

30 phút

Cách làm:

Cho chuối chín vào máy xay, xay cho nhuyễn, thêm các thành phần còn lại gồm sữa chua, mật ong và nước cốt chanh cho đến khi có được hỗn hợp sệt. Gội sơ tóc, thoa hỗn hợp lên tóc từ chân đến ngọn 30 phút rồi gội sạch lại bằng dầu gội. Làm 1-2 lần một tuần. 

Mặt nạ này cực kỳ hydrat hóa, bổ dưỡng và cũng có chứa các thuộc tính làm sạch da đầu. Nó giúp giữ cả da đầu và mái tóc của bạn khỏe mạnh.

Chỉ cần 1 hũ sữa chua, tóc rụng xơ xác cũng mọc dày lại và suôn mượt như đi salon - Ảnh 3

3. Sữa chua và dầu ô liu

Bạn sẽ cần:

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- 1 cốc sữa chua

- 1 muỗng canh nước chanh

- 2 ly nước

Thời gian ủ tóc:

20 phút

Cách làm:

Trộn dầu và sữa chua vào bát sau đó thêm nước cốt chanh. Thoa hỗn hợp lên tóc từ chân đến ngọn, ủ trong 20 phút rồi xả sạch với nước. 

Mỗi tuần làm từ 2-3 lần, tóc sẽ ngừng rụng, mọc dày và  ngày càng óng mượt.

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