Chăm sóc da khô bằng phương pháp tự nhiên “cứu tinh” cho làn da xinh

Chăm sóc da 27/10/2017 08:39

Ô nhiễm môi trường, các tia cực tím của ánh nắng mặt trời, thời tiết thay đổi… là những nguyên nhân “tàn phá” làn da trở nên khô và thô ráp hơn. Để ngăn cản những yếu tố này thì bạn hãy tận dụng ngay cách chăm sóc da khô bằng phương pháp thiên nhiên, để bù lại lượng nước đã bị mất, cân bằng độ ẩm, giúp da trẻ hóa và khỏe mạnh hơn.

Những cách chăm sóc da khô bằng phương pháp thiên nhiên luôn có nhiều ưu điểm vừa đảm bảo linh động được thời gian thực hiện, rất an toàn, tiết kiệm, đặc biệt là cung cấp năng lượng giúp da khỏe mạnh từ bên trong.

Làn da khô để “hạn hán” kéo dài sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn thâm nhập gây ra viêm da. Do đó, bạn cần áp dụng ngay những cách chăm sóc da khô bằng phương pháp thiên nhiên dưới đây càng sớm càng tốt nhé!

Cách chăm sóc da khô bằng phương pháp thiên nhiên tăng độ đàn hồi cho da.
Cách chăm sóc da khô bằng phương pháp thiên nhiên tăng độ đàn hồi cho da. Ảnh internet

 

Cách chăm sóc da khô bằng phương pháp thiên nhiên từ đu đủ

Để chăm sóc da khô, ngoài việc uống sinh tố đu đủ hàng ngày, bạn có thể đắp mặt nạ, giúp làn da thư giãn, thoải mái hơn, đồng thời một lượng vitamin nhất định sẽ được thẩm thấu trực tiếp để nuôi dưỡng làn da.

Loại quả này có nhiều công dụng dưỡng da là do chứa nhiều các vitamin và dưỡng chất sau:

  • Vitamin A: Có công dụng giảm khô, bong tróc, giúp da trở nên mềm, mịn hơn.
  • Vitamin C: Giúp kích thích sản sinh collagen, tăng tính đàn hồi, để làn da trở nên săn chắc hơn.
  • Papain: Thúc đẩy quá trình tái tạo da diễn ra nhanh chóng, chống viêm, chữa lành các bệnh như mụn trứng cá, làm sáng da.
  • Axit alpha hydroxy sẽ tẩy tế bào chết, giúp lỗ chân lông thông thoáng và se khít hơn.
  • Kali: Cung cấp độ ẩm, để da có đủ lượng nước nhất định, luôn tạo cảm giác thoải mái, không còn tình trạng thô ráp.

Cách chăm sóc da khô bằng phương pháp thiên nhiên từ đu đủ
Cách chăm sóc da khô bằng phương pháp thiên nhiên từ đu đủ. Ảnh internet

Vì vậy, loại quả này là một trong những “thần dược” giúp hồi sinh cho làn da khô mà bạn không nên bỏ qua.

Bạn hãy lấy 1 miếng đu đủ, sau đó gọt sạch vỏ, nghiền nhuyễn. Khi da được vệ sinh sạch sẽ thì bạn hãy đắp đu đủ lên, để khoảng 20 phút, khi lớp mặt nạ đã khô thì rửa sạch bằng nước mát. Cứ kiên trì thực hiện 3-4 lần/tuần, da bạn sẽ không còn xuất hiện tình trạng khô, đóng vảy nữa.

Cách chăm sóc da khô bằng phương pháp thiên nhiên từ lòng trắng trứng gà

Lòng trắng trứng gà được liệt kê vào danh sách những nguyên liệu từ thiên nhiên có tác dụng dưỡng da khô hiệu quả vì chứa nhiều vitamin và khoáng chất như: protein, canxi, chất béo, vitamin B2, B6, B8, sắt… Tất cả các dưỡng chất này có tác dụng làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn dư thừa tích tụ ở nang lông, diệt khuẩn trị mụn và cung cấp độ ẩm cho da dồi dào.

Đặc biệt là protein trong trứng gà con giúp sản sinh collagen mới, tái tạo làn da mịn màng, có độ đàn hồi cao, khỏe mạnh và trắng hồng tự nhiên.

Nguyên liệu cần có:

  • 1 lòng trắng trứng gà.
  • 1 thìa sữa chua.

Cách chăm sóc da khô bằng phương pháp thiên nhiên từ lòng trắng trứng gà
Cách chăm sóc da khô bằng phương pháp thiên nhiên từ lòng trắng trứng gà. Ảnh internet

Cách thực hiện:

  • Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau thành hỗn hợp đặc sệt.
  • Vệ sinh da sạch sẽ bằng sữa rửa mặt
  • Thoa đều hỗn hợp lên trên da, để khoảng 20 phút cho các chất dinh dưỡng thấm đều vào da.
  • Sau đó rửa sạch bằng nước ấm, rồi rửa lại một lần nữa bằng nước mát.
  • Thực hiện 3-4 lần/tuần để có cải thiện tốt nhất.

Ngoài dùng cách chăm sóc da khô bằng phương pháp thiên nhiên từ 2 nguyên liệu trên, bạn cũng có thể sử dụng mật ong, nha đam dưa leo… Những cách này cũng cho hiệu quả cải thiện khá tốt.

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